Asche entzündet Mülltonne: Schlehdorfer Feuerwehr rückt aus

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Feuerwehr Schlehdorf übernahm die Nachlöscharbeiten © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Schlehdorfer Feuerwehr musste am Samstag um 13 Uhr zu einem Brand ausrücken. Ein aufmerksamer Bürger verhinderte Schlimmeres.

Schlehdorf - Eine 62-jährige Anwohnerin hatte laut Polizei am Vortag Asche, die offenbar nicht ausreichend ausgekühlt war, in einer Plastiktonne entsorgt. Die Glut entzündete am nächsten Tag die Tonne.

Aufmerksamer Bürger bemerkt den Brand

Glücklicherweise entdeckte ein aufmerksamer Bürger, dass die Tonne sowie zwei weitere, die in einer Holzscheune zusammenstanden, brannten und auch die Holzwand der Scheune, die der Anwohnerin selbst gehört, bereits in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Feuerwehr kümmert sich um die Nachlöscharbeiten

Der Schlehdorfer löschte den Brand und verständigte die Feuerwehr, die mit sieben Einsatzkräften die Nachlöscharbeiten übernahm. Der Schaden dürfte sich im unteren vierstelligen Bereich bewegen - Dank des raschen Eingreifens des aufmerksamen Schlehdorfers.

