Glasfaserausbau: Auch Schlehdorf schmeißt die Firma UGG raus

Von: Christiane Mühlbauer, Patrick Staar

Auch in Schlehdorf hat man keine guten Erfahrungen mit der Firma UGG gemacht. © Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa

Ähnlich wie in Kochel, hat auch Schlehdorf nun einen Reinfall mit der Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) erlebt. Die Gemeinderäte beschlossen nun einen neuen Vertrag mit der Telekom.

Schlehdorf – Kehrtwende im Schlehdorfer Gemeinderat: In seiner Sitzung am Donnerstagabend entzog das Gremium der Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) einstimmig den Auftrag, ein Glasfasernetz im Gemeindegebiet aufzubauen. Den Zuschlag erhält stattdessen die Deutsche Telekom, die ein verbessertes Angebot vorgelegt hat. Damit zeigt nun auch Schlehdorf wie schon Kochel Ende Februar der Firma UGG die rote Karte.

Zur Vorgeschichte: Im Juni vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat beschlossen, den Ausbau der digitalen Infrastruktur eigenwirtschaftlich durch die UGG durchführen zu lassen. Das Angebot erschien den Räten reizvoll. Die UGG hatte sich damals bereit erklärt, im gesamten Gemeindegebiet ein Breitband-Netz aufzubauen – anders als die Telekom, die sich auf den Ortskern und Unterau beschränken wollte. „Das ging natürlich gar nicht“, sagte Bürgermeister Stefan Jocher in der Sitzung am Donnerstag. „Dann hätten wir wieder eine Zwei-Klassengesellschaft gehabt.“

Monatelang Stillstand

Bereits im vergangenen Jahr wollte die UGG loslegen. Doch erst mal herrschte monatelang Stillstand. Ende 2022 brach jeglicher Kontakt ab, Mitte Januar war Bürgermeister Stefan Jocher klar: „Die UGG hat kein Interesse mehr an dem Projekt.“ Er habe gleichwohl immer wieder versucht, mit der UGG Kontakt aufzunehmen. „Doch die Firma hat sich trotz einiger Rückfragen nicht mehr gemeldet.“

Einen „Knackpunkt“, warum das Projekt gescheitert ist, habe es laut Jocher nicht gegeben. Nicht vergessen dürfe man jedoch: „Wir hängen an Kochel dran, Schlehdorf alleine würde niemand ausbauen.“

Telekom kann jetzt im gesamten Gemeindegebiet ausbauen

Zugleich gibt es laut Jocher eine „erfreuliche Entwicklung“ bei den Verhandlungen mit der Deutschen Telekom. Diese sei nun bereit, in Schlehdorf eigenwirtschaftlich ein Glasfasernetz aufzubauen. Und zwar im ganzen Gemeindegebiet, inklusive Reuterbühl und Raut. Seine Empfehlung lautete daher: „Die UGG kriegt einen Beschluss zugestellt, dass sie in unserem Gemeindegebiet nicht erwünscht ist – fertig.“

Aus dem Gremium gab es keinen Widerspruch. Georg Sam mutmaßte: „Bei der UGG haben viele Leute unterschrieben, die Telekom hat viele Kunden verloren. Vielleicht war das der Grund, dass die Telekom jetzt in die Hufe gekommen ist.“ Ähnlich sieht es Jocher: „Ich glaube, dass die Telekom ihre Investitionen in Schlehdorf schützen will und deshalb ein neues Angebot abgegeben hat.“

Diskussion über rechtliche Situation

Daniel Führler berichtete, er habe bereits seinen Vertrag bei der UGG gekündigt, und es habe keine Probleme gegeben. Er habe allerdings von einigen Bürgern gehört, dass sie keine Rückmeldung von der UGG bekommen haben: „Und jetzt stehen sie etwas im Unsicheren, weil sie nicht wissen, ob die Kündigung angenommen worden ist.“

Die Räte debattierten über den rechtlichen Status. Die vorherrschende Meinung: Die Kunden haben mit der UGG nur Vorverträge abgeschlossen. Wirksam würden diese erst, wenn das Breitband angeschlossen sei, sich ein Sachverständiger das Grundstück angesehen habe und bauliche Veränderungen vorgenommen werden. Dann beschlossen die Räte, den Ausbau an die Telekom zu vergeben.

So ist die Lage jetzt in Kochel

Für den Glasfaserausbau in Kochel haben Gemeinde und Telekom nun eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, wurde am Freitag bekannt gegeben. Die Planungsarbeiten und Kommunikationsmaßnahmen werden im zweiten Halbjahr 2023 durchgeführt, und der Ausbaustart ist für das zweite Quartal 2024 vorgesehen. Das neue Netz ermöglicht Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde, heißt es in einer Mitteilung der Telekom. Auf diesem Netz könnten neben den Produkten der Telekom auch Produkte von 1&1, Vodafone und Telefónica gewählt werden.

Der Glasfaserhausanschluss ist für die Eigentümer kostenfrei, so das Unternehmen. Man brauche aber das Einverständnis. Denn um den Anschluss zu legen, müsse die Telekom privaten Grund betreten. Wer sich bereits jetzt registrieren lassen wolle, könne das online auf www.telekom.de/glasfaser. Zudem könne auch schon eine Genehmigung für die Hauszuführung (HTN) erteilt werden. Details würden dann beim Baustart besprochen. Über den Zeitpunkt, zu dem die Kochler sowohl den kostenfreien Glasfaserhausanschluss als auch ein Wunschprodukt beauftragen können, will die Telekom dann rechtzeitig informieren.



Bürgermeister Thomas Holz ist froh, dass es mit der Telekom jetzt so schnell ging. „Glasfaser ist heute genauso wichtig wie Strom und Wasser“, sagt der Bürgermeister. Der Firma UGG habe man mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit beendet sei.

