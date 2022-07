Ungeschönt und berührend: Ausstellung in ehemaliger Krankenstation des Klosters Schlehdorf zum Thema Pflege

Teilen

Mit einer „Wäschespinne“ greift Künstlerin und Kuratorin Anna Schölß die Themen Fürsorge-Arbeit und Klimawandel auf. © BIB

Künstler aus ganz Deutschland zeigen im Kloster Schlehdorf eine Ausstellung zum Thema „Pflege“. Die Werke kritisieren und berühren.

Schlehdorf – Berührend und schockierend wirken die Werke der aktuellen Kunstausstellung in der ehemaligen Krankenstation des Klosters Schlehdorf. „Care“ („Pflege“), lautet der Titel der Schau mit 50 Arbeiten von Kunstschaffenden aus ganz Deutschland über den Wertewandel der Fürsorge.

Ausstellung zum Thema Pflege: Schönheit findet man hier nicht

Die Besucher betreten eine Baustelle: Die Krankenstation wird umgewandelt, die Schwestern sind in ein modernes Gebäude umgezogen (wir berichteten). An den Wänden klaffen Löcher, Putz ist grob abgehauen, um Leitungen freizulegen, die als graue Schläuche heraushängen. Schönheit ist hier nicht zu finden – ebenso wenig wie in der heutigen Pflege.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Mit Farbe die Geschichte der Räume nachempfinden

In einem großen Raum hat Daniel Man exakte Farbstreifen auf die Wand gemalt. Große farbige Schablonen liegen auf dem Boden. Seine großflächigen, bunten Gemälde zieren ganze Häuserfassaden in München. Im Text der Infotafel erklärt der gebürtige Brite, dass er mit Farben die vielschichtige Geschichte der Räume nachempfinden möchte. Er spürt ebenso nach, wo der Raum getrennt war und wie er genutzt wurde.

Unbezahlte Fürsorge-Arbeit wird thematisiert

Kuratorin Anna Schölß selbst zeigt daneben ihre „Wäschespinne“, an der zerschmelzende Acrylglastücher hängen. Sie macht damit auf die unbezahlte Fürsorge-Arbeit sowie auf den Klimawandel aufmerksam. Seit vier Jahren hat sie ihr Atelier in Schlehdorf.

Ein weiterer kleiner Raum zeigt „Supper“, Abendessen. Ein Roboter führt einen Suppenlöffel vom Teller in die Höhe zu einem imaginären Mund. Aber die Maschine zittert selbst wie ein Parkisonpatient. Der Münchner Künstler Thomas Silberhorn kritisiert, dass humanoide Roboter sich nur an gesunden, „gut funktionierenden Exemplaren“ orientieren.

Pflegende stellen ihre Arbeit tanzend im Video dar

Ein Video der Berliner Künstlerin Anna Witt zeigt die asiatische Tanzkunst Butoh. Pflegende tanzen in der Öffentlichkeit ihre Arbeit. Sie wiegen sich langsam, stützen und umarmen ihre Partnerinnen oder kriechen auf dem Boden. Die Darstellerinnen sind selbst Seniorinnen, was den Tanz zutiefst berührend macht.

Aber Fürsorge betrifft auch die Jüngsten. Schölß hat eine Gruppe von Künstlern gegründet, die Beruf und Familie stemmen müssen, „Bündnis Kunst und Kind München“. 45 eingeschickte kleine Arbeiten sind zu einem dreidimensionalen Werk im Raum zusammengefügt.

Schölß begleitet seit vier Jahren den Umbau des Klosters dokumentarisch. „Mir ist wichtig, dass es ein kultureller Ort bleibt“, betonte sie. An diesem spirituellen Ort arbeitet sie seit vier Jahren aktuelle gesellschaftliche Themen in Ausstellungen auf. Das Kloster sei bereits bis in Kunstkreise nach München bekannt. Die Schwestern machen aktiv mit.

Schwestern zeigen Klangperformance

Eine Videoinstallation in der ehemaligen Schwesternkapelle zeigt sie bei einer Klangperformance mit alltäglichen Gegenständen wie Glöckchen, Holzschüsseln oder einer Schreibmaschine.

Info:

Die Ausstellung ist noch zu sehen am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juli, jeweils 14 bis 19 Uhr. Auf der Internetseite www.cohaus-schlehdorf.de/care sind Anmeldungen für Führungen möglich, ebenso ist das Programm zu finden.

Von Birgit Botzenhart

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.