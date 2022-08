Achtjähriger bewegt Traktor: Mann eingeklemmt

Aus dem Polizeibericht

Weil ein Achtjähriger einen Traktor bewegte, wurde ein Mann aus Großweil eingeklemmt. Er konnte sich nicht selbst befreien.

Schlehdorf - Schmerzhafte Verletzungen zog sich am Donnerstagmittag ein 29-jähriger Mann aus Großweil in einer Remise in Schlehdorf zu. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 12.30 Uhr.

Ein achtjähriger Bub bewegte den Traktor

Der Mann arbeitete an einem in einer Remise stehenden älteren Traktor, als ein achtjähriger Nachbarsbub diesen plötzlich in Bewegung setzte. Dabei wurde der Großweiler seitlich von dem Gefährt eingeklemmt und am rechten Bein verletzt.

Nachbarn befreiten den eingeklemmten Mann

Aus eigener Kraft konnte sich der Mann nicht befreien. Deshalb rief er laut um Hilfe. Diese Rufe hörten Nachbarinnen und befreiten den 29-Jährigen aus seiner misslichen Lage. Der Bub war zwar geschockt, so die Polizei, blieb aber unverletzt. Mit Verdacht auf eine Fraktur wurde der Großweiler in die Unfallklinik nach Murnau transportiert.

