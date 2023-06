Seifenkistenrennen in Schlehdorf: Der Älteste ist der Schnellste

Von: Patrick Staar

Ganz entspannt den Zuschauern am Straßenrand zugewinkt – Herbert Schwarzmann in seiner grünen Seifenkiste. © Patrick Staar

Eine Nummer kleiner, mit 55 statt im vergangenen Jahr 84 Teilnehmern, ging das Schlehdorfer Seifenkistenrennen am Wochenende über die Bühne. Großen Spaß hatten trotzdem alle.

Schlehdorf – Eine Nummer kleiner als zuletzt ging das Schlehdorfer Seifenkistenrennen über die Bühne. Waren im vergangenen Jahr noch 84 Starter die Rauter Straße hinab gerauscht, so waren es dieses Mal nur 55. Die lustigen Gefährte in der „Fantasy“-Wertung waren überhaupt nicht zu sehen. Dass dieses Mal weniger Teilnehmer an den Start gingen als zuletzt, führte Streckensprecher, Organisator und Jugendwart Andreas Zanker auf den ungünstigen Termin zurück: „Alle waren in den Ferien weg und hatten wenig Zeit zum Bauen.“ Immerhin: Die verbliebenen Kinder und Erwachsenen hatten unübersehbar Spaß.

Seifenkistenrennen in Schlehdorf: Der jüngste Teilnehmer war drei

Beim Seifenkistenrennen gibt es keine Altersgrenzen. Der jüngste gemeldete Starter war drei Jahre alt, der älteste 73. Der dreijährige Knirps verpasste allerdings das Rennen – er war kurz vor dem Start eingeschlafen und nicht mehr rechtzeitig vor dem Ende aufgewacht.

Der älteste Teilnehmer ist der schnellste: Josef Weiß (73) verbringt viel Zeit in der Werkstatt, um an seiner Seifenkiste zu basteln. © Partick Staar

Josef Weiß (73) war der älteste und schnellste Teilnehmer

Hellwach war dagegen Josef Weiß, mit 73 Jahren zugleich der älteste und schnellste Starter im Feld. Der Rosenheimer ist fast ein Profi, seit 13 Jahren reist er nun schon überall dort hin, wo Seifenkisten-Rennen stattfinden. Am Samstag war Weiß noch mal eineinhalb Sekunden schneller als vor einem Jahr. Viel Zeit verbringt er in seiner Bastelwerkstatt, um seine bunte Seifenkiste weiter zu entwickeln. „Ich hab’ andere Reifen und Lager genommen, der Luftdruck war höher – der Rest ist Betriebsgeheimnis“, sagt der Renn-Senior lachend. Er findet es bedauerlich, dass nur noch wenige Vereine die Mühe auf sich nehmen, solch ein Rennen zu organisieren.

Für das nächste Schlehdorfer Seifenkisten-Rennen im Jahr 2025 hat er schon wieder Pläne im Hinterkopf: „Ich könnte noch bessere Reifen nehmen, noch bessere Lager, und ein bisserl schnittiger geht’s auch immer.“

Silberpfeil: Zeno und Benjamin Dotzauer. © Patrick staar

Benjamin, Zeno und Quirin Dotzauer setzten am Samstag auf bewährtes Material und gingen in ihrem „Silberpfeil“ an den Start, der schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat. „Wir haben ihn vor 30 Jahren gekauft und hergerichtet“, berichtet Papa Benjamin. Er selbst war dieses Mal drei Zehntelsekunden langsamer als Weiß und landete auf Rang zwei. Quirin siegte in der Kinderklasse 2, Zeno wurde Dritter – und war damit fast eine Minute schneller als Andreas Zanker.

Mit einem Reifenplatzer kämpfte Streckensprecher Andreas Zanker in seinem acht Jahre alten Gefährt. © Patrick Staar

Sprüche von Streckensprecher Andreas Zanker

„Ja, wo bleibt den der vierjährige Quirin? Hat er sich unterwegs eine Halbe gekauft? Dabei heißt’s: Kein Bier vor vier.“



„Der Bua will nichts sagen. Ist doch klar: Der ist im Tunnel, der geht seit zwei Stunden die Kurven durch.“

(Im Interview mit einem sehr schweigsamen Knirps im Startbereich.)

(Im Interview mit einem sehr schweigsamen Knirps im Startbereich.) „Oh, da gibt’s ein Bussi – ein Beschleunigungs-Bussi.“



„Der Herbert Schwarzmann winkt ganz gemütlich den Leuten zu – hej, das bringt doch viel zu viel Luft-Widerstand.“



„Der Benze fährt mit einer gnadenlos guten Seifenkiste – mit meiner.“



„Hoffentlich hat die Britta einen Rückenprotektor – das T-Shirt wär hin.“

(Über Britta Selch, die sich auf ihrem Bobbycar sehr weit und windschnittig nach hinten lehnte.)

(Über Britta Selch, die sich auf ihrem Bobbycar sehr weit und windschnittig nach hinten lehnte.) „Kerstin, hast Du einen Kran, dass Du Deinen Mann wieder aus der Seifenkiste raus bringst? Nein? Na gut, dann kommt er halt mit Seifenkiste in Bett.“



„Mein Dad hat eine Zeit einer Stunde 53 Minuten.“

(Die feixende Aushilfs-Streckensprecherin Helena Zanker über mäßig schnell fahrenden Vater – der in Wirklichkeit 1:31 Minuten lang unterwegs war.)

Reifenplatzer kurz vor dem Rennen

Erst am Freitag hatte Zanker seine Seifenkiste vom Speicher geholt und die Reifen aufgepumpt. Einer davon platzte kurz vor dem Rennen in der prallen Sonne. Zanker reparierte ihn, „aber die Seifenkiste ist gehüpft wie ein Ei“, berichte er. Gleich hinter der Startrampe habe er bremsen müssen, kurz vor dem Ziel ebenfalls. „So habe ich eine gnadenlos langsame Zeit hingelegt – Spaß hat’s trotzdem gemacht.“

Großen Spaß hatte diese junge Teilnehmerin auf ihrem Bobbycar. © Patrick Staar

„Einen Reibach macht man damit nicht“

Der organisatorische Aufwand sei enorm, das behördliche Genehmigungsschreiben umfasse 13 Seiten – vom Ausschank über die Stromversorgung bis hin zur Straßensperrung. Zanker: „Einen Reibach macht man damit nicht, aber gerade die Kinder sind immer Feuer und Flamme.“ Und auch der eine oder andere Senior.

