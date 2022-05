Am 17. Juli: Seifenkisten-Rennen in Schlehdorf - Anmeldung ab jetzt möglich

Von: Felicitas Bogner

Im Jahr 2017 fetzten zuletzt die Teilnehmer des WSV-Race in ihren Seifenkisten die Rennstrecke herab. © a

In Schlehdorf lädt der Wintersportverein am 17. Juli zur Gaudi-Veranstaltung ein. Das Seifenkistenrennen findet endlich wieder statt. Eine Anmeldung ist ab jetzt möglich.

Schlehdorf – Ein großes Gaudi-Rennen steht am 17. Juli in Schlehdorf auf dem Veranstaltungskalender – endlich: Denn erst war es die 100-Jahr-Feier des Schlehdorfer Trachtenvereins, weshalb der Wintersportverein mit seiner Veranstaltung im Jahr 2019 Platz machte, und dann kam Corona. Nach dieser Zwangspause findet nun endlich wieder das Seifenkisten- und Bobbycarrennen statt.

Seifenkistenrennen: Ein Event für die ganze Familie

Entstanden ist die Idee zum 90. Bestehen des Vereins. „Da wollten wir ein Event für die ganze Familie schaffen, denn vom Kleinkind bis zum Rentner darf jeder mitmachen“, sagt der WSV-Vorsitzende Andreas Zanker.

Beim ersten Mal kamen über 500 Zuschauer

Das Rennen findet zum dritten Mal statt. Der WSV macht es nur alle zwei Jahre. „2015, bei der ersten Durchführung, wurde es so gut angenommen, dass wir gesagt haben, dass es Tradition werden muss“, berichtet Zanker. Damals waren knapp 75 Teilnehmer und über 500 Zuschauer mit von der Partie.

Eine Anmeldung ist nötig

„Deshalb muss man sich für heuer auch anmelden, sonst können wir bei der Planung nicht abschätzen, wie viele an den Start gehen.“ Alle Mitglieder würden sich sehr freuen, nun wieder mit den Vorbereitungen zu beginnen. Schon bald wird die Strecke dazu präpariert, sagt Zanker.

Eine Schau für das schönste Gefährt

In drei verschiedenen Disziplinen können sich Hobbybastler und Tüftler auf der Rennstrecke auf der Rauter Straße unter Beweis stellen. Zum einen gibt es das Rennen in den selbst gebauten Seifenkisten, darüber hinaus kann man sich aber auch in puncto Schnelligkeit auf dem altbewährten Gefährt aller Kleinkinder – dem Bobbycar – beweisen. Dazu gibt es auch eine Schau für das schönste aller Gefährte. Im Anschluss an die Rennen findet eine Siegerehrung statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Weitere Infos

Das Rennen findet am 17. Juli um 14 Uhr an der Rauter Straße statt. Für die Teilnehmer beginnt die Sicherheitsabnahme der Gefährte an diesem Tag ab 10.30 Uhr und ist Voraussetzung für eine Teilnahme. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an anmeldung@wsv-race.de oder telefonisch unter 0 88 51/61 46 41. Der Verein erhebt eine Startgebühr von fünf Euro. Anmeldeschluss ist Montag, 2. Juli, um 16 Uhr. Weitere Infos und Vorgaben zum Kistenbauen gibt es im Internet auf www.wsv-race.de.

