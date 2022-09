Gemeinderat Schlehdorf: Bootshütten wieder aufbauen

Nach dem Brand

Ende März hatte ein Feuer die drei überregional bekannten malerischen Bootshütten am Kochelsee im Bereich von Schlehdorf zerstört. Nun sollen die Gebäude wieder aufgebaut werden.

Schlehdorf – In ihrer jüngsten Sitzung hatten die Schlehdorfer Gemeinderäte nun über den „Wiederaufbau“ der drei Bootshütten zu beraten. Wie Bürgermeister Stefan Jocher informierte, haben die zehn Nutzer der Hütten den Bauantrag gemeinsam eingereicht. Von der Schlösser- und Seenverwaltung – der See befindet sich im Eigentum des Freistaates Bayern – gäbe es bis dato eine „mündliche Zusage“, dass der Wiederaufbau befürwortet werde. „Aber noch nichts Schriftliches“, so Jocher, der betonte, es sei auch im Interesse von Schlehdorf, dass die Gebäude wieder aufgebaut werden. „Sie gehören zum Ortsbild von Schlehdorf.“ Die Bootshütten stammten aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Man gehe davon aus, das ihr Bau damals zulässig war, so Jocher.

Das letzte Wort hat das Landratsamt

Einstimmig sprach der Gemeinderat dem Bauantrag das gemeindliche Einvernehmen aus. Das letzte Wort hat das Landratsamt. Das hatte allerdings bereits signalisiert, den Wiederaufbau genehmigen zu wollen, wenn die neuen Hütten genauso aussehen wie die alten, wie Jocher bereits Ende Juni gegenüber der Heimatzeitung sagte.

Wie der Bürgermeister zudem informierte, habe die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen zu dem Brand mittlerweile eingestellt. Die Ursache für den Brand sei weiterhin unklar.

