Schlehdorf arbeitet 2023 an neuen Baugebieten

Neuer Wohnraum geplant: In Schlehdorf sind zwei neue Baugebiete im Ortsteil Unterau in Arbeit, unter anderem das Areal „Unterau Ost“, das heuer zumindest erschlossen werden soll. © Seliger

Die ganz großen Brocken sind 2022 in Schlehdorf abgearbeitet worden, etwa die Sanierung der Grundschule. 2023 steht nun unter der Überschrift: neues Bauland schaffen.

Schlehdorf – Die Grundschule ist saniert, die neue Kinderkrippe gebaut – beides große Projekte für den kleinen Klosterort, die auch die Finanzen der Kommune ganz schön strapaziert haben. Darum scheint es eher unwahrscheinlich, dass die Gemeinde heuer ihre noch unerfüllten Wünsche wie den Bau eines Bauhofs oder einer Mehrzweckhalle anpacken wird. „Wir haben viel gemacht und viel Geld ausgegeben“, bilanziert Bürgermeister Stefan Jocher im Gespräch mit unserer Zeitung die abgeschlossenen Projekte. Was neue Pläne erschwere, sei unter anderem die Tatsache, dass seine Kommune sowohl mit steigender Kreis-, als auch mit mehr VG-Umlage rechnen müsse. Zudem warte Schlehdorf bis heute auf rund 700 000 Euro an zwar zugesagten, aber noch nicht ausbezahlten Zuschüssen für Krippenneubau und Schulsanierung.

Hohe Ausgaben 2022

Heuer sollen aber in jedem Fall die beiden angedachten neuen Baugebiete im Ortsteil Unterau vorangetrieben werden. Zum einen ist dies das Baugebiet „Unterau Ost“ mit seinen zehn geplanten Grundstücken. Dieses Areal soll heuer erschlossen werden, so der Bürgermeister. „Der Bebauungsplan tritt voraussichtlich im März in Kraft.“ Im Anschluss solle der Bau von Straßen, Kanal und Leitungen beginnen. Etwa drei bis vier der Grundstücke sollen im Ansiedlungsmodell an Einheimische vergeben werden. Das Bewerbungsverfahren für interessierte Bauwerber könnte laut Jocher „Mitte des Jahres“ beginnen. Dass die Bauherren heuer noch bauen können, glaubt Jocher aber nicht.

Areal „Unterau Ost“ soll 2023 erschlossen werden

Zum zweiten soll das Baugebiet „Unterauerstraße West“ vorangetrieben werden. Hier sollen ebenfalls rund zehn neue Baugrundstücke entstehen, die teilweise im Ansiedlungsmodell vergeben werden sollen. Dazu liefen derzeit aber noch Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern, so Jocher. Heuer werde zwar möglicherweise der Bebauungsplan fertig. „Konkret wird‘s aber erst im nächsten Jahr werden.“ Auch die Maßnahmen zum Hochwasserschutz an der Kohllaine werden nach Jochers Einschätzung 2023 eher noch nicht umgesetzt. Wie berichtet gibt es verschiedene Ausbauvarianten für den Fluss. Dazu müsse sich erst noch das Wasserwirtschaftsamt in Weilheim äußern.

Und dann wäre da noch eines der derzeitigen Wunschprojekte, der Kommune: Der Bau einer Mehrzweckhalle angrenzend an das Schulgebäude – für Jocher ein „Dauerthema“ der Gemeinde. Denn eigentlich wäre die Halle dringend „notwendig“ im Ort. Unter anderem deshalb, weil die Schülerzahlen an der Grundschule steigen, es aber keine große Turnhalle für den Schulsport gibt. „Die Schule wird auf die nächsten Jahre voll.“ Auch als Versammlungs- und Veranstaltungsraum würde die Halle gebraucht. „Je nach Finanzlage“ möchte Jocher heuer aber wenigstens die Planung für die Halle anpacken. Der Bau eines gemeindlichen Bauhofs wäre „dringend nötig“, so Jocher. Geplant seidiesbezüglich 2023 aus Kostengründen nichts.

