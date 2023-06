Ehemaliges Kloster Schlehdorf: Kein Fleisch auf dem Teller, kein Fernseher im Zimmer

Von: Christiane Mühlbauer

Das Lenkungskreis-Team im Cohaus Kloster Schlehdorf: (v. li.) Anna Widmann, Andreas Schnetzer und Anke Taubert. Die weiteren Mitglieder sind Tanja Beer und Hendrik Müller. © Christiane Mühlbauer

Die Sanierungsarbeiten im „Cohaus Kloster Schlehdorf“ sind fast abgeschlossen. Der Seminar- und Gästebereich wächst stetig, einzig die Vermietung der Gewerberäume bleibt schwierig.

Schlehdorf – Seit Ende 2019 befindet sich das historische Gebäude des Klosters Schlehdorf im Besitz der Wohnungsbaugenossenschaft (Wogeno) München und wird seither als „Cohaus Kloster Schlehdorf“ bezeichnet. Im Rahmen der Umwandlung sind gemeinschaftliche Wohnräume entstanden, außerdem werden Räumlichkeiten für Gewerbetreibende angeboten. Zum Konzept gehört auch, dass man im alten Kloster Seminarräume buchen kann. Teilnehmer können übernachten, außerdem werden Gästezimmer für Urlauber angeboten.

Ehemaliges Kloster Schlehdorf: Cluster-Wohnen im Ost-Flügel

Die Sanierungsarbeiten in dem alten Kloster sind nun fast abgeschlossen. Zuletzt wurde der Westflügel renoviert, in dem sich einst die Krankenstation der Missionsdominikanerinnen befand. „Die Räume sollen im Herbst bezugsfertig sein“, sagt Anna Widmann, die im Lenkungskreis-Team für die Bereiche Hausverwaltung und -bewirtschaftung zuständig ist. Das Besondere ist, dass die neuen Räume alle von Mitgliedern oder Mitarbeitern des benachbarten landwirtschaftlichen Klosterguts bezogen werden. Die beiden Betriebe – Klostergut und Wogeno – sind eigentlich wirtschaftlich getrennte Einheiten, arbeiten aber immer mehr zusammen, beispielsweise bei der Versorgung der Küche für den Gästebetrieb im Cohaus. „Das ist sehr schön“, freut sich Andreas Schnetzer. Der Schlehdorfer ist seit Kurzem für den Gäste- und Seminarhausbetrieb zuständig.

Im Ost-Flügel wird sogenanntes Cluster-Wohnen angeboten. Das heißt, man hat einen privaten Bereich, teilt sich aber Gemeinschaftsräume wie etwa die Küche mit den anderen Bewohnern. „Derzeit sind wir voll belegt, aber es findet immer wieder eine Fluktuation statt“, sagt Anna Widmann. „Es lohnt sich, auf unsere Vergabeplattform zu schauen.“ Wer sich nicht sicher sei, ob das Konzept und die Hausgemeinschaft passe, könne die Wogeno auch beim Probewohnen kennenlernen.

Seminarbetrieb im Cohaus Schlehdorf wächst

Schwieriger als erwartet gestaltet sich Widmann zufolge die Vermietung von Gewerberäumen. Zwölf seien zwar fest vermietet, aber fünf noch immer frei. Sie haben eine Größe zwischen 20 und 75 Quadratmetern. Um flexibler zu werden, hat die Wogeno ein Teilzeit-Mietkonzept entwickelt, das online über die neue Plattform www.klink.app läuft. Diese wurde eigens entwickelt, damit verschiedene Organisationen an unterschiedlichen Standorten in der Region München ihre Räume, Unterkünfte und Coworking-Plätze teilen und verwalten können.

Denn Schritt für Schritt wächst im Cohaus auch der Seminarbetrieb. „Es spricht sich immer mehr herum, was es bei uns alles gibt“, freut sich Andreas Schnetzer. Firmen unterschiedlichster Art hielten entweder Treffen für ihre Mitarbeiter ab oder würden öffentliche Seminare anbieten, etwa zu Gesundheitsthemen. Zu Gast waren auch Studierende und Professoren von Ludwig-Maximilians- und Technischer Universität München. Zudem gab es schon Fachtagungen für nachhaltige Landwirtschaft und Tierwohl, listet Schnetzer auf.

„Letztlich hat unsere Küche alles begeistert“

Wenn die Räume nicht an Seminarteilnehmer vermietet sind, stehen sie Urlaubsgästen zur Verfügung. Es gibt Einzel- und Familienzimmer. Die Wogeno legt bei der Bewirtung und Bewirtschaftung oberste Priorität auf Ökologie. Das bedeutet zum Beispiel, dass es nur vegetarische und vegane Kost gibt. Auf Plastik wird verzichtet, die Putzmittel sind biologisch. Alle Utensilien sind wiederverwertbar. In den Zimmern gibt es keinen Fernseher, WLan steht jedoch zur Verfügung. „Hinsichtlich des Essens waren manche Leute am Anfang skeptisch, aber letztlich hat unsere Küche alle begeistert“, sagt Schnetzer. „Darauf sind wir stolz. Für viele ist der Aufenthalt im ehemaligen Kloster mit diesem besonderen Konzept etwas sehr Positives.“

Bei der Auslastung der Zimmer sei allerdings noch Luft nach oben, sagt Anke Taubert, im Lenkungskreis zuständig für Finanzen und Buchhaltung. Verbesserung soll nun schaffen, dass man demnächst auch im Buchungssystem von „Tölzer Land“ gelistet werde. „Noch tauchen wir nämlich nicht auf, wenn jemand hier Urlaub in der Region machen möchte.“

War man anfangs im Dorf noch skeptisch, was sich „da oben auf dem Klosterhügel alles entwickelt“, wächst nun auch hier die Zusammenarbeit. Einige Schlehdorfer haben bei der Wogeno Arbeit gefunden, regionale Firmen freuen sich über Aufträge. Zudem besteht eine Zusammenarbeit mit dem neuen Verein „Klang, Kunst, Kultur“ hinsichtlich der Konzerte.

