Leidenschaft für Geschichte: 82-Jährige kümmert sich um Schlehdorfs Vergangenheit

„Es gibt noch viel zu tun“, sagt Annemarie Frischhut. Die 82-Jährige betreut das Archiv in Schlehdorf. © Andreas Sauer

Ortsarchivarin Annemarie Frischhut (82) kennt die Geschichte Schlehdorfs wie ihre Westentasche: Sie betreut das Gemeindearchiv.

Schlehdorf – Annemarie Frischhut, eine gebürtige Schlehdorferin und mittlerweile 82 Jahre alt, ist die Hüterin der Geschichte und des Archivs der Gemeinde. „Eigentlich hatte ich überhaupt keine Ahnung vom Archiv, ich bin da so reingestolpert“, erzählt Frischhut im Gespräch mit dem Tölzer Kurier. „Aber ich kann nicht ,Nein‘ sagen, das war immer schon meine Schwäche“, sagt sie und lacht.

Nachfolgerin von Andreas Führler

Die 82-Jährige besuchte die Realschule in Weilheim und machte dann eine kaufmännische Ausbildung am Unfallkrankenhaus Murnau. Später arbeitete sie in München bei einer Patentanwaltskanzlei für den gewerblichen Rechtsschutz in einer Markenabteilung. Zum Teil lebte sie auch in der Landeshauptstadt. „Bei der Kanzlei war ich 50 Jahre lang bis zu meinem 72. Lebensjahr“, sagt Frischhut. „Als ich dann wieder in Schlehdorf war, haben mich Freundinnen ohne mein Wissen an den Heimatforscher aus Unterau, Andreas Führler, empfohlen. Er suchte jemanden, der seine Übersetzungen alter Schriften aus dem Altdeutschen abschreibt, also eigentlich eine Schreibkraft“, erzählt die Schlehdorferin. Sechs Wochen später ging Führler in den Ruhestand – und Frischhut übernahm die Übersetzung und Archivierung.

Nichts ist digitalisiert

Mittlerweile ist sie bestens vertraut mit der Materie und den Abläufen der Archivierung. Diese werde in Schlehdorf nicht digital gemacht, sondern erfolge ganz klassisch über ein Ablagesystem in Form von Hängeordnern. Das Archiv, das Frischhut betreut, ist sehr umfangreich. Es beinhaltet sowohl Gemeindethemen als auch die Geschichte des Klosterdorfes, Dokumente über den Denkmalschutz, das Fischrecht, Betriebe, Katastrophen, Landwirtschaft und Vereine – um nur einige der Themenbereiche zu nennen. „Das Jahr 2013 war für die Gemeinde ein besonderes. Denn 1250 Jahre zuvor, am 29. Juni 763, wurde Schlehdorf erstmals in einer Urkunde erwähnt“, erklärt Frischhut und zeigt stolz die eingerahmte Urkunde an der Wand. „Anlässlich der Jubiläumsfeier kam Schwester Josefa, Missions-Dominikanerin im Kloster Schlehdorf, auf mich zu“, berichtet die 82-Jährige. Sie habe Material für die Zusammenstellung eines Buches benötigt, welches sie maßgeblich als Autorin mitgestaltet hat. Es trägt den Titel „Schlehdorf – Geschichte und G’schichten“.

„Es gibt noch viel zu tun“

Bereits 2002 habe Schwester Palmeria Heigel eine Chronik des Klosterdorfes verfasst. Beide Bücher betrachten die Geschichte des Dorfes und damit auch der Menschen, die das Dorf gestaltet haben. Es gebe auch immer wieder mal Anfragen von Privatpersonen zur eigenen Familiengeschichte, erzählt die Archivarin. Und sie könne dann auf einen umfangreichen Fundus zurückgreifen, der bis ins Gründungsjahr 763 zurückgehe. „Es gibt aber noch viel zu tun“, betont Frischhut. „Ich habe noch etwa 8000 Bilder abzuschreiben, die ich mit meinem Handy im Klosterarchiv Benediktbeuern von den Karteikarten gemacht habe. 1000 sind schon fertig.“

An das Thema „Ruhestand“ verschwende sie keinen Gedanken. „Ich mache das so lange, bis ich nicht mehr da bin. Es macht Spaß“, sagt die 82-Jährige voller Energie und Entschlossenheit. Ein ungewöhnlicher Einsatz und eine bemerkenswerte Persönlichkeit. (Andreas Sauer)

