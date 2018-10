Der Dorfladen in Schlehdorf hat endlich wieder auf - und mehr Produkte gibt es auch

Markus Hanf ist der neue Betreiber vom Schlehdorfer Dorfladen. Der Koch und Restaurantfachmann erweiterte die Produktpalette: Es gibt mehr Selbstgebackenes, mehr Regionales.

Schlehdorf – Einige Wochen war der Schlehdorfer Dorfladen geschlossen, nachdem die bisherige Pächterin aus privaten Gründen weggezogen ist (wir haben berichtet). Am Samstag nun feierte der neue Betreiber Markus Hanf Neueröffnung. Hanf, der die vergangenen zweieinhalb Jahre das Café Giggerer in Kochel führte, ist gelernter Koch und Restaurantfachmann. Um den Dorfladen hatte er sich bereits vor über einem Jahr beworben, damals hatte Barbara Steinberger den Zuschlag bekommen. Den Dorfladen zu betreiben, „das wird mir Spaß machen. Ich habe gerne Kundenkontakt“, so der 40-Jährige.

+ Freuen sich auf die neue Herausforderung : Markus Hanf (re.) mit seinem M itarbeiter Davide Campotaro. © Seliger Theaterverein Kochel inszeniert „Madam Bäurin“

Das Sortiment hat Hanf, der aus Coburg stammt, etwas verändert: „Wir haben mehr Produkte da; zum Beispiel beim Obst, Gemüse und bei den Backwaren.“ Außerdem würden Torten, Kuchen und sogar Pralinen nun selbst gebacken. Neu im Sortiment ist Olivenöl aus Italien, das sich die Kunden in bereitstehende Glasflaschen selbst abfüllen können. Außerdem setzt Hanf auf Regionalität. „Wir versuchen, so viel wie möglich regionale Produkte zu haben.“ Etwa bei den Wurst- und Fleischwaren, beim Brot oder den Getreideerzeugnissen. Neu sind auch die Sitzgelegenheiten vor dem Dorfladen. Auch innen laden Stehtische die Kunden zu einer Pause ein und vermitteln ein bisschen Café-Atmosphäre. Wer dazu keine Zeit hat, kann sich – ebenfalls neu – einen Kaffee zum Mitnehmen kaufen. Wie bisher betreiben Hanf und seine drei Mitarbeiter im Dorfladen einen Apotheken-Abholservice sowie eine Poststelle.

Neue Öffnungszeiten

Zu folgenden Zeiten hat der Dorfladen geöffnet: Montag bis Freitag von 6.30 bis 13.30 Uhr sowie von 14.30 bis 18 Uhr; Samstag von 6.30 bis 13.30 Uhr. Dienstagnachmittag ist geschlossen.

fn