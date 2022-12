Ein Blick in das Haus Gottes

Von: Christiane Mühlbauer

Im Inneren der Kapelle wird der Raum in helles, goldenes Licht getaucht. Die Ordensfrauen (v. li.) Josefa Thusbaß, Nicol Bramlage und Suzánne Hoffmeyer beten täglich mit 20 Mitschwestern. Besucher sind willkommen. © arp

Zur Einstimmung auf Weihnachten haben wir jeden Tag ein besonderes Fenster geöffnet. In der letzten Folge werfen wir einen Blick durch die Fenster der Kapelle St. Immaculata im neuen Kloster der Missions-Dominikanerinnen in Schlehdorf.

Schlehdorf – Pater Meinrad Dufner lacht, wenn er beschreiben soll, wie die neue Kapelle der Missions-Dominikanerinnen von außen aussieht. „Wie eine Garage“, sagt der Benediktinermönch aus dem Kloster Münsterschwarzach. Zu „verdanken“ habe man das den Auflagen des Denkmalschutzes. „Der Neubau des Klosters unweit des alten Klosters musste sich architektonisch dem historischen Gebäude unterordnen.“ Die einzige Möglichkeit, hier etwas Besonders zu schaffen, sagt der Pater, sei durch die Gestaltung der Fenster und des Innenraumes gewesen.

Pater Meinrad Dufner war von den Missions-Dominikanerinnen 2015 eingeladen worden, die neue Kapelle zu entwerfen. Der Mönch – übrigens ein Ordensgenosse von Pater Anselm Grün – ist überregional für seine künstlerischen Arbeiten bekannt und wird sehr geschätzt. Auf der Ost- und auf der Westseite gibt es jeweils sechs schmale, hohe Glasfenster aus verformtem Kristallglas. Auf der Westseite befinden sich auf der Innenseite im Mittelteil orange-gelbe abstrakte Muster, die von einem weißen Band gerahmt werden. Auf der Ostseite ist es spiegelbildlich – also ein umlaufendes farbiges Band und weißes Kristallglas in der Mitte. Das heißt, die Schwestern haben morgens zur Laudes helles, weißes Licht. Am Abend zur Vesper, wenn die Sonne in den Westen gewandert ist, schimmert das Licht in der Kapelle golden.

„Die Schwestern sitzen in senkrechten Farb- und Lichtsäulen“

Durch die schmalen Fenster wirkt der Raum höher als er ist. „Die Schwestern sitzen in senkrechten Farb- und Lichtsäulen“, sagt der Pater. „Es ist eine Bewegung, die nach oben strebt.“ Hinter dem Altar befinden sich vier Fenster. Ihre optische Gestaltung lässt sie wie eine herunterkommende Schale wirken. Der Altartisch und das Lesepult werden so mit dem einfallenden Licht akzentuiert.

„Wie eine Garage“ sehe die Kapelle von außen aus, sagt Gestalter Pater Meinrad Dufner lächelnd. © arp

Dem Pater war es wichtig, die Glasfenster mit abstrakten Mustern zu gestalten. „Figürliche Darstellungen hätten in diesem kleinen Raum nicht gewirkt.“ Auch der schlichte Altartisch, den Pater Meinrad schmunzelnd als „Campingtisch“ bezeichnet, sei dieser Tatsache geschuldet: „Ein großer Stein wäre für diesen Raum viel zu schwer gewesen. Es musste etwas luftiges sein.“ Für die Ordensfrauen hat der Altartisch, den man scheinbar zusammenklappen kann, eine symbolische Aussage: „Gott ist mit uns auf dem Weg. Er deckt uns den Tisch, wo immer wir sind“, sagt Schwester Josefa Thusbaß. Schließlich sei ja auch der Ordensgründer Dominikus ein Wanderprediger gewesen. Schmunzelnd räumt sie jedoch ein: „Der Tisch ist sehr schwer.“

Ordensfrauen wollten durch die Fenster den Himmel sehen

Drei bis vier Entwürfe, berichtet der Pater am Telefon, habe er mit den Ordensfrauen durchdiskutiert. Mehrmals sei er damals auch in Schlehdorf gewesen. „Es war uns wichtig, durch die Fenster den Himmel zu sehen“, sagt Sr. Josefa über die Gestaltungsphase. 2018 wurde das neue Kloster eingeweiht.

Außergewöhnlich platziert ist auch die Marienfigur Immaculata. Sie wurde vom alten Kloster mitgebracht. Sie ist links vom Haupteingang an einer goldenen Stele angebracht und scheint zu schweben. Besonderes Licht erhält sie durch die blaue Glaspyramide über ihrem Haupt. „Es symbolisiert die herunterfließende Gnade Gottes“, sagt Sr. Josefa.

Christusfigur mit Symbolkraft

Aus dem alten Kloster stammt auch die kleine barocke Christusfigur über dem Altar. Sie hängt an einer Glastafel, aber nicht vollständig. Christus scheint aus dem Nichts zu kommen. „Er strebt in die Höhe und symbolisiert die Auferstehung“, erklärt die Ordensfrau. Das Kreuz ist gestaltet wie ein Lebensbaum, in der Gestaltung wird das dominikanische Wappen durch die Blätter der Lilien aufgegriffen. Blätter schlagen immer wieder neu aus, durch Christus wird alles immer wieder neu geschaffen – das verbinden die Missions-Dominikanerinnen mit dieser Darstellung. Ihnen sei es wichtig gewesen, eine Kapelle zu schaffen, in der die Zukunft thematisiert werde, auch und gerade weil ihre Ordensmitglieder immer weniger werden.

Pater Meinrad Dufner, Benediktinermönch und Künstler aus dem Kloster Münsterschwarzach. © Julia Martin, Abtei Münsterschwarzach

Sonntagsgottesdienst mit der Bevölkerung

23 Frauen leben derzeit im Kloster. In der Kapelle haben sie bequeme Stühle und ihren festen Platz. Daneben steht ein kleines Tischchen mit Gotteslob und persönlichen Büchern. Die Gemeinschaft betet morgens um 7 Uhr die Laudes und abends um 17.30 Uhr die Vesper zusammen. Wer kann, kommt auch Mittags vor dem Essen. Aber auch außerhalb dieser Zeiten kann man die Kapelle betreten, „und es ist immer jemand drin“, sagt Sr. Josefa. Die Sonntagsgottesdienste werden gemeinsam mit der Bevölkerung in der Pfarrkirche St. Tertulin gefeiert. Und zwei Mal in der Woche kommt ein Pater aus dem Kloster Benediktbeuern zum Gebet.

Ordensfrauen feiern Weihnachten bescheiden

Weihnachten feiern die Missions-Dominikanerinnen bescheiden. An Heiligabend gibt es um 17 Uhr einen Wortgottesdienst, anschließend gibt es Essen und eine kleine Bescherung. Als Geschenke gibt es ein Buch oder einen Kalender, nennt Sr. Josefa Beispiele. Abends wird in St. Tertulin um 21 Uhr die Christmette gefeiert. Auch an den Feiertagen stehen die Gebete im Mittelpunkt. Festessen kommt im Kloster übrigens nicht auf den Tisch: „Wir essen bescheiden: Würstel, Kartoffelsalat und Gemüse“, sagt die Ordensfrau. Einige in der Gemeinschaft seien Vegetarier.

Besuch in der Kapelle: Seit dem Ende der Corona-Beschränkungen sind auch wieder Besuche in der Kapelle möglich. Die Schwestern freuen sich, wenn Gäste zu den Gebetszeiten kommen.

