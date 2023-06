Auf den Spuren des „Märchenkönigs“ in Schlehdorf unterwegs

Teilen

Kulturvermittlerin Vanessa Richter (re.) führte fast 30 Interessierte auf den Spuren des Königs durch das Dorf. Dabei ging es auch in die Kirche St. Tertulin. © Näher

Es gibt zahlreiche Erinnerungen an die Aufenthalte von König Ludwig II. in Schlehdorf. An diesem Wochenende kann man sein einstiges Schlafgemach besichtigen.

Schlehdorf – Im Rahmen der Themenwoche zu König Ludwig II. finden zurzeit einige Führungen statt, welche Spuren der „Märchenkönig“ in der Region rund um den Herzogstand und in der Jachenau hinterlassen hat. Dazu gehörte auch ein historischer Rundgang durch Schlehdorf mit Vanessa Richter, ehemalige Kulturvermittlerin des Museums der Bayerischen Könige in Schwangau. Fast 30 Interessierte waren dazu gekommen.

Zimmer musste immer reserviert sein

Vom 12. auf den 13. Juni 1865 habe Ludwig II. erstmals in Schlehdorf übernachtet, und zwar im Klostergasthof. Fortan mussten dort immer zwei Räume für ihn reserviert sein, weil man nie wissen konnte, wann es dem König spontan einfiel, vorbei zu kommen, berichtete Richter.

Doch zuerst ging es in die Kirche. Der König sei sehr gläubig gewesen, sagte Richter, habe bei seinen Aufenthalten auch die Klosterkirche besucht. Vermutlich habe er oben auf der Empore Platz genommen – denn sich unter eine Menschenmenge zu begeben, war bekanntlich seine Sache nicht. „Und eine Rarität kann ich Ihnen hier zeigen“, sagte Richter mit spürbarer Begeisterung und verwies auf den Betschemel, der vor dem Altarraum aufgestellt ist. Da Ludwigs Mutter, Königin Marie, nachweislich einen sehr ähnlich Schemel besaß, könne man davon ausgehen, dass dieses Exemplar für Ludwig bereit gehalten wurde – und dass er es, oben auf dem Balkon, den Blicken der übrigen Kirchenbesucher entzogen, auch benutzt hat. „Für die dringend nötige Restaurierung werden Spenden gerne entgegen genommen“, sagte Richter.

Die Kunstvermittlerin erklärte auch einige Details zu St. Tertulin. Etwa, dass die Kirche erst 1726/27 an den heutigen Standort verlegt wurde und vorher zweimal umgezogen ist, und das die Geschichte des Klosters Schlehdorf bis 763 zurückreicht.

Jagdhütten des Vaters dienten als Rückzugsorte

Mit dem Herzogstand und dem Hochkopf sei Ludwig II. zeitlebens besonders eng verbunden gewesen, sagte Richter beim weiteren Rundgang durchs Dorf. Auf beiden Bergen habe schon sein Vater König Max II. Jagdhütten besessen, die der Sohn, der nichts für die Jagd übrig hatte, umgebaut oder gleich durch Neubauten ersetzt habe. „Die Bergwelt hier um Schlehdorf war sein erster Rückzugsort. Die eigentliche Residenz in München pflegte er regelmäßig nach Schloß Berg am Starnberger See zu verlegen. Und von dort ritt er gerne hier heraus, denn er war sehr sportlich in der Jugend.“

Blick ins Schlafgemach

Aus Berg kam Ludwig II. auch an jenem 12. Juni 1865, als er zum ersten Mal in Schlehdorf übernachtete, sagte Richter, als sie mit den Gästen ins Königszimmer ging. Eine geschmackvolle Pracht, nicht überladen, empfing die Besucher. „Leider ist der Großteil der originalen Einrichtung nicht erhalten“, erklärte Richter und dämpfte die Begeisterung, an einem authentischen Ort zu sein, damit ein wenig. „Aber der Lüster und die Vorhangstangen sind aus Ludwigs Zeit.“ Das Zimmer sei übrigens genau wie die übrigen Räume im Klostergasthof ganz regulär zu mieten. Der Blick aus dem Fenster geht auf den Herzogstand.

Im Klosterbräu erinnert noch ein Zimmer an die Aufenthalte von König Ludwig II. © Näher

Beim Hinuntergehen über die sehr ausgetretene Stiege blitzt der Gedanke auf, diese könnte schon Ludwig benutzt. Die Rückfrage bestätigt es: Doch noch ein authentischer Ort, um auf seinen Spuren zu wandeln…

Besondere Begegnung mit dem Dorflehrer

Draußen fügte Richter noch einige Anekdoten an: Wie der Dorflehrer Zöpf ein schönes Edelweiß aus seinem Garten dem „Kini“ schenkte und dieser darüber so erfreut war, dass er ihm einen Wunsch freigab: Ob er die Patenschaft für sein 12. Kind übernehmen wolle, ließ der Lehrer anfragen. Ludwig wollte – und fügte ein Geldgeschenk hinzu. Auch für das 1865 auf dem Areal zwischen Kloster und Gasthaus errichtete Armen- und Krankenhaus, das selbst so arm war, dass es sich keinen eigenen Arzt leisten konnte, hatte der König eine Spende übrig.

Richter ging zum Schluss auch auf die Ortsgeschichte ein: Drei Großbrände haben das Dorf im Laufe der Jahrhunderte zerstört, der letzte 1846. Die königliche Regierung ließ Schlehdorf neu aufbauen, allerdings nach einem schablonenhaften Muster, was nicht alle Bewohner erfreute. Als König Max 1856 zu Besuch war, pflichtete er den Kritikern bei: Der Wiederaufbau hätte besser im „Gebirgsstil“ erfolgen sollen. (Text: Sabine Näher)

Weitere Info: Im Rahmen der Themenwoche „König der Berge“ besteht am Samstag, 24., und am Sonntag, 25. Juni, eine Besichtigungsmöglichkeit der König-Ludwig-Suiten von 11 bis 18 Uhr im Hotel-Gasthof Klosterbräu in Schlehdorf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.