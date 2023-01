Erinnerungen an Papst Benedikt XVI.: Einst brauste er mit dem Motorrad nach Schlehdorf

Von: Alois Ostler, Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Waren Schulfreunde: Geistlicher Rat Josef Stadler († 2017) und Papst Benedikt XVI. bei einer Privataudienz in Brixen im August 2008. © Scheurenbrand/Archiv

Auch in Isarwinkel und Loisachtal trauern die Menschen um den emeritierten Papst Benedikt XVI., der am Samstag im Alter von 95 Jahren gestorben ist.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Wackersberger Pfarrer Leo Sobik erinnerte beim Jahresschlussgottesdienst in der Filialkirche Arzbach in wenigen Sätzen an den Verstorbenen. „Die ganze Welt denkt heute an ihn“, sagte Sobik. Und: „Die ganze Welt trauert um ihn.“ Der emeritierte Pontifex habe sein Leben für Gott und die Menschen gelebt – ob als Pfarrer, Bischof, Kardinal oder bayerischer Papst. In allen Kirchen der Welt haben nach dem Tod von Benedikt XVI. die Glocken geläutet. „Das war ein Läuten der Dankbarkeit“, sagte Pfarrer Sobik bei der feierlichen Messe am Silvesterabend. Der laue Föhnwind hatte am Vormittag das Geläut von den Isarwinkler Kirchtürmen weit ins Tal hinausgetragen.

Fürbitten für den Verstorbenen in der ganzen Diözese

Im Hauptgottesdienst in der Tölzer Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt widmeten sich die Fürbitten, die in der ganzen Diözese verlesen wurden, dem Gedenken an den Papst. „Benedikt XVI. lebte und wirkte an vielen verschiedenen Orten und blieb seiner Heimat dennoch verbunden: Schenke auch uns die Freude an der lebendigen Gemeinschaft in unserer gemeinsamen Heimat und lass uns offen sein für die Begegnungen mit Menschen anderer Herkunft“, hieß es da.

Lebenslange Freundschaft mit dem ehemaligen Schlehdorfer Pfarrer

Tatsächlich einen ganz besonderen Bezug hatte der „bayerische Papst“ zum Loisachtal und vor allem zum langjährigen Pfarrer von Großweil und Schlehdorf, Josef Stadler († 2017). Der war mit dem emeritierten Papst per Du. Mit dessen Bruder Georg Ratzinger hatte Stadler ab 1936 das Knabenseminar in Traunstein besucht. Dort drückte bald auch der jüngere Bruder Joseph Ratzinger die Schulbank. „So haben wir uns kennengelernt und oft getroffen“, erzählte Stadler später. Er erinnerte sich gerne an diese Freundschaft: „Unsere Mütter waren sich sehr ähnlich“, pflegte er zu sagen.

Auf dem Motorrad zur Gastpredigt ins Loisachtal

Der Kontakt der ehemaligen Traunsteiner Knabenseminaristen riss nie ab. Als Stadler 1953 bereits Kaplan in Schlehdorf war, brachte er Joseph Ratzinger als Gastprediger ins Loisachtal. „Ich habe ihn damals mit meiner 125er Triumph in Freising abgeholt und mit dem Motorrad auch wieder zurückgebracht“, erzählte er im August 2008. Als Geschenk zu seinem damaligen 85. Geburtstag organisierte die Pfarrei Schlehdorf eine Privataudienz bei Papst Benedikt XVI. während eines Aufenthalts in Brixen. „Es war eine sehr herzliche Begegnung“, sagte Stadler. Neben Erinnerungen an die Jugendzeit habe man auch Gedanken zur Weltkirche ausgetauscht. Aus Anstand hätte er den Papst ja eigentlich mit Heiliger Vater anreden müssen, sagte Stadler damals. „Aber wir haben es wie zu unserer Schulzeit gehalten und zueinander Sepp gesagt.“

2006 reiste die Blaskapelle Lenggries mit Leiter Bernhard Simon (li.) zusammen mit der Lenggrieser Antlaßschützenkompanie nach Rom und spielte bei einer Privataudienz Papst Benedikt XVI. ein Ständchen. © TK-Archiv

Lenggrieser spielten als erste Blaskapelle bei einer Messe im Petersdom

Sehr beeindruckt von seiner Begegnung mit Benedikt XVI. ist immer noch Bernhard Simon. 2006 reiste die Blaskapelle Lenggries mit Leiter Simon zusammen mit der Lenggrieser Antlaßschützenkompanie nach Rom. „Wir wurden damals unter allen Isarwinkler Kapellen ausgelost“, erinnert sich der Lenggrieser. Als erste Blaskapelle überhaupt spielte das Ensemble bei einer Messe im Petersdom und anschließend noch bei einer Privataudienz. „Es war schon beeindruckend, als er zu uns gesprochen hat. Das war mein schönstes Erlebnis mit der Blaskapelle“, sagt Simon. Ein Foto, das ihn und Benedikt XVI. zeigt, hänge bei ihm zu Hause, sagt Simon.

Bayerische Gebirgsschützen trauern „um einen Freund“

Eng verbunden waren dem emeritierten Papst immer die Gebirgsschützen. Man habe „einen Freund verloren“, so Landeshauptmann Martin Haberfellner aus Kochel am See. „Benedikt XVI. hat uns viele wertvolle Begegnungen, seine Aufmerksamkeit und wertschätzende Worte geschenkt, die das Ansehen der bayerischen Gebirgsschützen nicht nur national, sondern auch international gestärkt haben. Er wird seinen Platz in unseren Herzen behalten.“ Mit Benedikt XVI. sei „ein wirklich Großer von dieser Welt gegangen – ein großer Theologe, ein großer Bayer und ein freundlicher Mensch mit einem großen Herz, der auf das Gute im Menschen vertraut hat“.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Priesterweihe mit dem späteren Tölzer Stadtpfarrer Berger

Eine lebenslange Brieffreundschaft verband den emeritierten Papst mit dem früheren Tölzer Stadtpfarrer Rupert Berger. 1951 wurde er zusammen mit Joseph und Georg Ratzinger zum Priester geweiht. Das 60. Priesterjubiläum feierten sie zusammen im Petersdom.

Es sind aber nicht nur schöne Erinnerungen, die die Tölzer mit dem emeritierten Papst verbinden. So war bis zuletzt strittig, wie viel der damalige Kardinal Ratzinger von der Vorgeschichte des wegen sexuellen Missbrauchs verurteilten Pfarrers Peter H. wusste, als dieser 2008 nach Bad Tölz geschickt wurde – ohne die Verantwortlichen der Pfarrei darüber zu informieren. Als der Missbrauch 2010 öffentlich wurde, sorgte das für einen Eklat.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.