Fernsehsendung „einfach Mensch“ mit Moritz „Momo“ Oehme

Teilen

Moritz Oehme (li., grünes T-Shirt) beim Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel mit Theresia Langenegger und Erika Müller, gefilmt von Martin Langner und Oliver Prasnikar (Ton). © AS

Ein ZDF-Team hat nun den Arbeitsalltag von Moritz „Momo“ Oehme im Schlehdorfer Pflegezentrum Lindenhof begleitet. Der junge Mann mit Downsyndrom arbeitet dort als Betreuungsassistent.

Schlehdorf – Ein Fernsehteam des ZDF hat nun für die Sendereihe „einfach Mensch“ den Arbeitsalltag von Moritz Oehme im Pflegezentrum Lindenhof in Schlehdorf porträtiert. Die Sendung, die in Kooperation mit der „Aktion Mensch“ steht, legt den Fokus auf die Gestaltung gemeinsamen Lebens von Menschen mit und ohne Behinderung.

Berührende Momente eingefangen

Moritz „Momo“ Oehme erlangte Aufmerksamkeit, als dem Träger des Heims im vergangenen Jahr der Deutsche Pflegepreis in der Kategorie „Vielfalt und Respekt“ verliehen wurde (wir berichteten). Der junge Mann mit Downsyndrom arbeitet als Betreuungsassistent in dem Seniorenheim. Für die Reportage war das ZDF-Team aus Berlin drei Tage im Schlehdorfer Seniorenheim. Es filmte den typischen Tagesablauf von Moritz Oehme. Die Aufnahmen beinhalten neben den verschiedenen Gesprächsumgebungen auch Kommentare und Interviews mit ihm sowie mit Kollegen, Bewohnern und der Einrichtungsleitung. Dabei wurden auch sehr berührende und emotionale Situationen mit viel Empathie aufgenommen.

„Das ist alles sehr spannend und interessant“, sagte Oehme begeistert. „Am Anfang war ich noch sehr aufgeregt, aber dann habe ich mich gut daran gewöhnt, gefilmt und interviewt zu werden.“

Schuhplattler vor der Kamera

Ein Höhepunkt war, als Oehme zeigte, wie gut er Schuhplatteln kann, während die Bewohner bei einer Kaffeerunde zusammensaßen. Diese Einlage wurde musikalisch mit Gitarre und Gesang von Kollegin Kathrin Resch begleitet. „Wir hatten viel Spaß beim Dreh“, sagte Regisseurin Andrea Schuler. „Einige Bewohnerinnen haben über sich und die Umstände beim Dreh herzhaft lachen können.“ Das professionelle ZDF-Team agierte effizient und flexibel, um die verschiedenen Situationen mit Moritz Oehme im Pflegezentrum einzufangen.

Der Titel der Reportage lautet: „Moritz Oehme – Mutmacher im Seniorenheim“. Sendetermin ist laut ZDF am Samstag, 30. September, um 12 Uhr in der Reihe „einfach Mensch“. Die Sendung ist bereits ab 29. September um 12 Uhr in der Mediathek abrufbar. (as)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.