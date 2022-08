Fischerstechen in Schlehdorf: Feuchtfröhlicher Balanceakt

Von: Franziska Seliger

Hier siegen die „Tiroler Stecher“ im rechten Boot gegen die beiden Buam der „Pennerbrigade“. Die beiden Schlehdorfer Peter Wohlmuth als Ruderer und Florian Eibl als Stecher waren schon oft beim Fischerstechen dabei. Warum? „Es ist immer ein großer Spaß“, findet das Team der „Pennerbrigade“. © Seliger

Man kann mit Fug und Recht behaupten, es war eine internationale Veranstaltung: Am ersten Schlehdorfer Fischerstechen seit der Corona-Pandemie nahmen am Samstag 22 Mannschaften aus dem In- und Ausland teil. Zahlreiche Besucher fieberten vom Ufer aus mit.

Schlehdorf – Sie waren aus Bremen gekommen, aus Spanien, vom Wörthsee und natürlich aus Österreich: Das Teilnehmerfeld beim diesjährigen Schlehdorfer Fischerstechen, das zugleich ein Partnerschaftsfest mit Gästen aus der Tiroler Partnergemeinde Flaurling war, war durchaus international zu nennen. Allein acht Mannschaften von insgesamt 22 Teams kamen aus dem österreichischen Flaurling. Auch zwei Damen-Mannschaften traten an.

Letztes Fischerstechen fand vor der Pandemie statt

2018 hatte das Schlehdorfer Fischerstechen zum letzten Mal stattgefunden. Wegen der Pandemie wurde es 2020 abgesagt. Und so mussten die langjährigen Titelverteidiger Philipp Daser und Toni Strein alias „Das Model und der Freak“ erst am vergangenen Samstag den Wanderpokal aus dem heimischen Regal holen und zurückgeben.

Wasserscheu durfte nicht sein, wer sich als Stecher auf die Planke vorne im Bug der Boote wagte. Das Foto zeigt die „Wörthseer Buam“ (Boot links), am Ende die Zweitplatzierten, im Duell mit den „Hennamoos Piraten“ aus Schlehdorf, deren Kapitän erst nach hartem Zweikampf baden ging. © Seliger

Während die ersten Besucher gegen 13 Uhr am Seeufer unweit des Sportplatzes eintrafen, hatte Moderator Andi Zanker die Teams um sich geschart, um die Startnummern auszulosen und die Regeln zu erklären. Besonders wichtig: „Es darf nur unterhalb des Halses und oberhalb der Hüfte gestoßen werden – nicht geschlagen“, ermahnte er die Stecher. Wer von ihnen während des Duells auf dem Wasser die schmale Planke vorne im Bug des Bootes verlasse, werde außerdem sofort disqualifiziert.

Manchmal reichte schon der Wind, um den Gegner von der Planke zu holen

Auf der schwankenden Planke stehen zu bleiben, war bei den diesjährigen Wetterbedingungen freilich alles andere als einfach. Da brauchte manch ein Stecher noch nicht einmal vom Gegner attackiert zu werden. Schon der Wind, der den Kochelsee mal mehr, mal weniger heftig aufwühlte, reichte aus, um den einen oder anderen Stecher ins Wasser fallen zu lassen. Wie warm der See dabei war? „28 Grad. 14 im Norden und 14 im Süden“, frotzelte Moderator Zanker, der mit launigen Sprüchen die feuchtfröhliche Sause kommentierte, während ein Boot der Kochler Wasserwacht draußen auf dem See die Sicherheit der Teilnehmer überwachte.

Im Nonnengewand auf den Kochelsee

Die Teams hatten sich mitunter in lustigster Aufmachung an den Ort des Geschehens begeben. Die Damenmannschaft „Sister Act“ aus Schlehdorf etwa kam im Nonnengewand. Die „Pennerbrigade“ erschien in Lumpen. Und „Das Model und der Freak“ stiegen – klar – als hübsche Dame und seltsamer Kauz ins Boot. Die zahlreichen Zuschauer am Ufer hatten ihren Spaß bei den mal kürzeren, mal längeren Zweikämpfen auf dem Wasser. Mit lautem Johlen wurden die Mannschaften angefeuert, und auch die einzelnen Regentropfen und schweren Gewitterwolken, die am Himmel drohend hin und her zogen, konnten der fröhlichen Stimmung keinen Abbruch tun.

Partnerschaftsfest mit Flaurling dauert bis tief in die Nacht

Nach dem Ende des Fischerstechens wurde das Partnerschaftsfest bis tief in die Nacht hinein gefeiert. „Es ist sehr gut angekommen“, bilanzierte Zanker die Veranstaltung. In zwei Jahren soll das nächste Fischerstechen in Schlehdorf stattfinden. Sieger in diesem Jahr wurde übrigens die „Stiftung Wasserfest“. „Sie waren 2020 norddeutscher Meister im Fischerstechen“, so Zanker.

Die Erstplatzierten: 1. Platz: „Stiftung Wasserfest“ mit Philip Grüne (Degerndorf) als Stecher und Tobias Pahle aus Penzberg als Ruderer. 2. Platz: „Wörthseer Buam“: Tobias Schnabel (Stecher) und Lukas Wittenberg (Ruderer). Beide aus Wörthsee. 3. Platz: „Die Saitenstecher“ aus Tirol mit Roman Kirchmair (Stecher) und Marco Walthart (Ruderer) 4. Platz: „Sister Act“ aus Schlehdorf: Kerstin Wolz (Stecherin) und Sandra Pfeiffer an den Rudern.

