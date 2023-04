Grünes Licht für Schlehdorfer Whiskey-Destillerie

Von: Patrick Staar

Teilen

whiskeymanufaktur-fn.jpg © Seliger/Archiv

Die Planungen ziehen sich mittlerweile seit geraumer Zeit. Doch nun gab es grünes Licht für den Bau einer Getreidemanufaktur mit Whiskey-Destillerie und Gastronomie in Schlehdorf.

Schlehdorf – Das „Schlehwerk“ ist ein Dauerbrenner im Schlehdorfer Gemeinderat. Immer und immer wieder befasste sich das Gremium in den vergangenen Jahren mit den Plänen des Iffeldorfers Christian Heinrich. In der jüngsten Sitzung ging nun alles ganz schnell. Ohne Diskussion und ohne Gegenstimme erteilte das Gremium sein Einverständnis für den Bau einer Getreidemanufaktur mit Whiskey-Destillerie und Gastronomie im Gebiet „An der Breiten“.

Gastronomie mit 90 Plätze im Obergeschoss geplant

Im Erdgeschoss sehen die Pläne nun eine Destillerie und ein kleines Sudhaus vor. Im Obergeschoss soll es eine Gastronomie mit 90 Sitzplätzen geben. „Der Bauantrag entspricht dem Vertrag, den wir mit dem Grundstückseigentümer im Hinblick auf Sitzplätze und Gastronomie geschlossen haben“, erläuterte Bürgermeister Stefan Jocher in der Gemeinderatssitzung. Es gebe nur minimale Abweichungen vom Bebauungsplan, beispielsweise beim Längen-Breitenverhältnis des Gebäudes: „Aber dadurch, dass es einzelne Baukörper sind, passt es doch wieder.“

Jetzt genehmigte Pläne sind gar nicht so weit vom Ursprung entfernt

Gelassen und verständnisvoll äußerte sich anschließend Christian Heinrich: „Der Gemeinderat ist sehr auf das Wohl der Gemeinde bedacht, und das ist gut so. Wer weiß, ob nicht alles seine Vorteile hat.“ Die nun genehmigten Pläne seien „gar nicht so weit“ vom ursprünglichen Entwurf entfernt, sagt Heinrich. „Im Laufe der Jahre ist dann alles größer, größer und größer geworden.“ Er habe Verständnis dafür, dass die Nachbarn sich dagegen gewehrt hätten: „Die Planung davor war nicht gesund und hätte so wahrscheinlich nicht funktioniert.“

„Ich finde, das Schlehwerk passt gut zu Schlehdorf.“

Jetzt gehe es für den Betrieb erst mal darum, anzukommen: „Die Schlehdorfer müssen uns kennenlernen, und wir müssen die Leute hier kennenlernen.“ Er sei zuversichtlich, „dass das eine schöne Sache wird. Ich finde, das Schlehwerk passt gut zu Schlehdorf.“ Wie sich die Dinge in der Zukunft entwickeln werden, müsse man abwarten.

Für Heinrich beginnt damit bald ein völlig neuer Lebensabschnitt – bislang erledigte er handwerkliche Tätigkeiten, zum Beispiel Projektaufträge in Sachen Glas und Metall.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.