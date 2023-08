Gürtelschnallen und Plastik im Schlehdorfer Tiefbrunnen

Von: Patrick Staar

Das Brunnenhäuschen in Schlehdorf. © Seliger/Archiv

Vor fast 40 Jahren wurde der Tiefbrunnen in Schlehdorf gebaut. Nun stand eine Reinigung an. Die war dringend notwendig, wie Vize-Bürgermeister Werner Mest in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete.

Schlehdorf - Die Sedimente auf dem Brunnenboden waren bis auf zwei Meter Höhe angewachsen. Zudem entdeckten die Reiniger viel Fremdmaterial wie Gürtelschnallen, Plastikfolien und Verpackungsmaterial. Die Firma Etschel Brunnenservice aus Planegg habe die Reinigung des Brunnens Anfang August abgeschlossen, berichtete Bürgermeister Stefan Jocher. Mest zeigte Fotos, wie der Brunnen davor und danach ausgesehen hat. „Das ist schon ein ziemlicher Unterschied.“ Diverse Korrosionsstellen wurden entdeckt. Eigentlich gebe es dafür keinen Grund, möglicherweise seien die schadhaften Stellen schon beim Bau oder Transport des Brunnens im Jahr 1984 entstanden. „Die Stellen waren aber auch nicht dramatisch“, beruhigte der Vize-Bürgermeister.

Brunnen ist nun zwei Meter tiefer

Mit Pumpen und Kompressoren sei die ein bis zwei Zentimeter dicke Filterschicht gereinigt worden, die verhindert, dass allzu viel Schmutz in den Brunnen gelangt. Das ausgeschwemmte Material sei auf der benachbarten Wiese gelagert worden: „Das war jede Menge.“ Die Firma habe empfohlen, den Brunnen in sieben Jahren wieder zu befahren. Dann könne man sehen, wie sich die korrodierten Stellen entwickeln: „Das war alles sehr interessant, die Firma hat tolle Arbeit gearbeitet“, sagte Mest lobend.

Der Brunnen sei nun wieder 49 Meter tief, zwei Meter tiefer als zuletzt. Auf einer Höhe von 34 Metern befänden sich die Pumpen, der Wasserspiegel liege auf einer Höhe von 28 Metern. Während der Trockenphase sei der Pegel schon mal um einen Meter gesunken, mittlerweile habe er sich aber wieder erholt.

