Hochwasserschutz in Schlehdorf: Kohllaine bereitet Kopfzerbrechen

Von: Franziska Seliger

Teilen

Die Idylle täuscht: Bei Hochwasser kann die Kohllaine bei Schlehdorf zum Problem werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts mögliche Ausbauvarianten für den Wildbach vor. © fn

Schlehdorfer Gemeinderat und Wasserwirtschaftsamt sprachen über Ausbauvarianten für die Kohllaine. Eine Entscheidung für eine Hochwasserschutz-Variante fiel nicht.

Schlehdorf – Die Kohllaine in Schlehdorf hochwassersicher zu machen: Mit diesem Vorhaben beschäftigt sich die Gemeinde seit der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal 2021 wieder intensiver. Doch die Entscheidung für eine Ausbauvariante fällt der Gemeinde schwer. Bereits im vergangenen Frühjahr hatte das Wasserwirtschaftsamt Weilheim drei mögliche Ausbauvarianten vorgeschlagen. Die Gemeinde ihrerseits brachte einen vierten, kostengünstigeren Vorschlag ein.

Wohnbebauung, Straße und Forstweg müssen geschützt werden

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten Franziska Marten und Andreas Gröbl von der Weilheimer Behörde nun noch einmal alle Varianten mit ihren Vor- und Nachteilen sowie den dafür jeweils anfallenden Kosten vor. Ziel sei es, so Gröbl, eine klare Entscheidung für eine Version zu treffen, um mit der Detailplanung beginnen zu können.

Mit dem Ausbau des Wildbachs soll die Wohnbebauung, die Straße in die Raut sowie ein Forstweg im Falle eines Hochwassers vor Überflutung geschützt werden. Wie Bürgermeister Stefan Jocher bereits im vergangenen Jahr erläutert hatte, stehen rund zehn Häuser im kritischen Bereich.

Vier Varianten gibt es für die Hochwasserschutzmaßnahme

Gröbl ging in der Sitzung ausführlich auf alle vier Varianten ein: Erste Möglichkeit wäre ein Komplettausbau der Kohllaine zwischen dem „Eschgrund“ und dem Anwesen Wolf. Diese Variante würde laut dem Experten rund eine Million Euro kosten und effektiv vor Überschwemmungen schützen. Sie wäre aber aus naturschutzrechtlicher Sicht problematisch. Eine zweite Variante, „die Minimalversion“, so Gröbl, wäre der Bau eines sogenannten Leitdeiches sowie die Anhebung der Schleißheimer Straße – die etwas entfernt parallel zum Gewässer verläuft – oberhalb des „Eschgrunds“. Diese Möglichkeit sei mit rund 400 000 Euro Kosten zwar günstiger und würde die Wohnbebauung schützen. Große Flächen der umliegenden Wiesen sowie die Straße in den Ortsteil Raut würden aber weiterhin bei Starkregen überflutet.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Gemeinde plädiert für Bau einer Flutmulde

Eine dritte Variante (Kosten: rund 900 000 Euro) wäre der Bau eines sogenannten Umgehungsgerinnes Richtung Süden. „Das ist fast schon eine Gewässerverlegung“, erläuterte Göbl. Dabei bliebe der Gewässerverlauf natürlich, und es gebe keine Überschwemmungsgebiete mehr. Allerdings müssten der Forstweg verlegt und ein technisches Bauwerk errichtet werden. Die Gemeinde brachte im vergangenen Jahr ihrerseits den Vorschlag ein, eine kürzere Flutmulde zu bauen. Dieser Graben könnte im Fall des Falles mit Wasser volllaufen und so die Häuser schützen. Die Kosten wären niedriger als bei der dritten Variante.

Für den kommunalen Vorschlag gäbe es vermutlich keine Fördermittel

Diesen kommunalen Vorschlag „haben wir eingehender geprüft“, betonte Gröbl. Mit rund 400 000 Euro sei der Vorschlag tatsächlich günstig, und die bebauten Gebiete wären auch geschützt. Allerdings würden weiterhin große Teile der landwirtschaftlichen Flächen im Hochwasserfall überflutet, und die Straße in die Raut sei wegen der hohen Fließgeschwindigkeit des Baches bei dieser Variante ebenfalls stark gefährdet. Auch wegen rechtlicher Unklarheiten riet Gröbl dem Gemeinderat davon ab. Nach Vorgesprächen mit der Regierung von Oberbayern zeichne sich außerdem ab, dass der Freistaat diese Variante nicht mitfinanzieren würde.

Entscheidung der Gemeinderäte soll bis Ende Juni fallen

In der Regel, so ergänzte Franziska Marten, trage der Freistaat 50 bis 70 Prozent der Kosten für den Gewässerausbau. Der Rest verbleibe bei der Gemeinde. „Minimum zwei Jahre“ brauche das Wasserwirtschaftsamt für die Fertigstellung der Planung für den Ausbau der Kohllaine. Ob der Freistaat dann den Ausbau tatsächlich mitfinanziert, dafür könne ihre Behörde angesichts der vielen staatlichen Ausgaben keine Zusage geben. Grundsätzlich gelte beim Hochwasserschutz: je größer die Gefährdung, desto höher die Priorisierung.

Eine Entscheidung für eine Ausbauvariante trafen die Schlehdorfer Gemeinderatsmitglieder in der Sitzung nicht. Sie wollen nun intern beraten und bis Ende Juni dem Wasserwirtschaftsamt ihre Entscheidung mitteilen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.