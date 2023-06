Hochwasserschutz in Schlehdorf: Kohllaine wird komplett ausgebaut

Von: Patrick Staar

Der Schein trügt: Nach Berechnungen von Experten kann die momentan ruhig dahin fließend Kohllaine in Schlehdorf eine enorme Wucht entwickeln. © Patrick Staar

Die Kohllaine wird zwischen dem „Eschgrund“ und dem Anwesen Wolf komplett ausgebaut: Dies hat der Schlehdorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Kosten: eine Million Euro.

Schlehdorf - Die Kohllaine ist an normalen Tagen ein kleines, ruhig dahin fließendes Bächlein, das zwischen Schlehdorf und dem Ortsteil Raut in den Kochelsee mündet. Wenn es allerdings sehr stark regnet, kann sich das Bächlein in eine Wasserlawine mit einer Fließgeschwindigkeit von 19,7 Kubikmeter pro Sekunde verwandeln, berichtete Bürgermeister Stefan Jocher. Das bisherige Bachbett könne aber nur drei Kubikmeter Wasser pro Sekunde aufnehmen.

Gemeinde schlägt Flutmulde vor: Amt rät ab

In den vergangenen Wochen war wie berichtet über vier Ausbauvarianten diskutiert worden. Die Gemeinde brachte den Bau einer Flutmulde ins Gespräch. Diese Mulde könnte im Fall des Falles mit Wasser volllaufen und so die Häuser schützen. Die Baukosten wären mit etwa 400 000 Euro vergleichsweise niedrig. „Das Wasserwirtschaftsamt hat uns allerdings dingend abgeraten, diese Variante weiterzuverfolgen“, berichtete Jocher. Nach Einschätzung der Experten sei bei einem Jahrhundert-Hochwasser mit einer enorm großen Wassermenge und einer hohen Fließgeschwindigkeit von vier Metern pro Sekunde zu rechnen. Die Fachleute rechnen mit einer Wasserhöhe von bis zu 1,20 Metern. Diesem Druck könne die Straße nach Raut nicht standhalten, warnte der Rathauschef: „Wir müssten sie dann teilweise oder komplett neu bauen.“

Komplettausbau ist die teuerste Variante, aber auch die sinnvollste

Bei einem Treffen habe er den Anliegern den Sachverhalt erläutert. Alle Beteiligten seien zu dem Schluss gekommen, dass ein Komplettausbau der Kohllaine mit Kosten von einer Million Euro zwar die teuerste, zugleich aber auch die sinnvollste Variante ist. Der Verlauf des Bachbetts bliebe weitgehend unverändert, lediglich die Kurven würden „etwas entschärft“, damit das Wasser schnell abfließen kann. Diese Variante ist allerdings aus naturschutzrechtlicher Sicht nicht ganz unproblematisch. Der Grund des zukünftig vier Meter breiten Bachbetts soll offen bleiben, damit die Fische nicht ihren Lebensraum verlieren. Der obere Bereich des Bachbetts soll zukünftig acht Meter breit sein.

Planungen laufen in Kürze an

Nicht mehr diskutiert wurde über die zwei weiteren Varianten: zum einen die 400 000 Euro teure „Minimalversion“, die den Bau eines „Leitdeichs“ und die Anhebung der Schleißheimer Straße umfasst; zum anderen der Bau eines „Umgehungsgerinnes“, der wohl 900 000 Euro kosten würde.

Demnächst werde die Planung für den Komplettausbau anlaufen, sagte Jocher: „Das wird lange genug dauern, könnte ich mir vorstellen.“

