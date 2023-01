Hornschlittenrennen: „Augen zu und durch“

Gaudi-Veranstaltung

Von Franziska Seliger

Zwei Jahre konnte es wegen der Pandemie nicht stattfinden. Doch am Dreikönigstag, 6. Januar, soll das traditionelle Hornschlittenrennen in Partenkirchen wieder stattfinden. Mit dabei sein werden auch Schlitten aus Schlehdorf, Bichl, Benediktbeuern und Gaißach.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Alles andere als ideal sind die Bedingungen derzeit für das traditionelle Hornschlittenrennen an der Partnachalm. Doch Schneemangel hin oder her: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause will der Hornschlittenverein Partenkirchen das Rennen unbedingt abhalten. „Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um das Rennen durchzuziehen“, heißt es auf der Homepage des Vereins. Die 52. Bayerische Meisterschaft an der Partnachalm soll stattfinden. Die Gesamtlänge der Strecke beträgt 1100 Meter. Die mögliche Höchstgeschwindigkeit liegt zwischen 80 und 90 Kilometer pro Stunde.

Schlehdorfer Frauen suchen noch Mitfahrerinnen

Worauf man sich da einlässt, wissen die Mitglieder des Wintersportvereins (WSV) Schlehdorf – Sparte Hornschlitten – längst. Vor Corona haben sie jedes Jahr mehrere Herrenschlitten auf die Strecke geschickt und oft auch einen Damenschlitten. Heuer, so Erich Skrajewski, sollen vom Verein drei Herren- sowie ein Damenschlitten an den Start gehen. Die männlich besetzten Schlitten tragen dabei traditionell den Namen „Vögelfreunde Oache sticht“ Nummer eins bis drei. Der Name der Damenmannschaft stehe noch nicht fest. Für die vier Frauen starke Mannschaft würden auch noch händeringend zwei Mitfahrerinnen gesucht (wer mitfahren möchte, kann sich bei Marina Freisl unter der Telefonnummer 0 15 77/8 84 98 18 melden). Was potenzielle Kandidatinnen vorweisen müssen? Sie müssen mindestens 18 Jahre sein, sagt Skrajewski. „Und ein bisschen Schneid mitbringen.“ Denn die rasante Fahrt auf dem Hornschlitten ist nichts für schwache Nerven. Skrajewski weiß das aus eigener Erfahrung. 20-mal sei er selbst schon mitgefahren. Und auch heuer werde er dabei sein. Warum? „Der Reiz ist die Geschwindigkeit“, sagt der zweifache Familienvater.

„Einfach eine Gaudi“

Das kann Bernd Schöpf nur bestätigen. Der Benediktbeurer fährt seit rund 15 Jahren bei dem Rennen mit – auch heuer. „Das ist einfach eine Gaudi“, sagt er. Drei Herrenschlitten sowie einen Damenschlitten wolle das Klosterdorf diesmal an den Start schicken: die „Beira Hundsbuam“ und die „Beira Lausmadln“.

Bisher (Stand 3. Januar) sind insgesamt 54 Schlitten-Teams gemeldet – darunter fünf bei den Damen. Große Erwartungen ruhen dabei vor allem auf den „Beira Lausmadln“, die 2020 den Sieg bei den Frauen eingefahren haben. Angesichts des Schneemangels rechnet Schöpf aber damit, dass die Rennverantwortlichen die Strecke verkürzen – was schade wäre, da insbesondere der obere Teil der Abfahrt sehr reizvoll sei, so Schöpf.

Training bislang eher wenig

Viel trainieren konnten wegen des fehlenden Schnees weder die Schlehdorfer noch die Benediktbeurer Mannschaften bisher. Die „Vögelfreunde“ hätten immerhin zweimal bei etwas Schnee an der einstigen Rodelbahn im Dorf trainieren können. Deshalb stünden die Chancen „ziemlich hoch“, glaubt Skrajewski, dass man mit guten Platzierungen nach Hause fahren wird. Denn viele der Favoriten-Teams früherer Jahre hätten heuer gar nicht trainieren können.

Auch in Bichl, wo man voraussichtlich eine Herren-Mannschaft ins Rennen schicken will, konnte zumindest ein bisschen fürs Rennen geübt werden, wie Michael Eberl sagt, der selbst auf dem Schlitten Platz nehmen wird. „Wir sind alle hoch motiviert“, sagt der 26-Jährige, der heuer zum dritten Mal beim Hornschlittenrennen in Partenkirchen mitfahren wird. 2020 errang die Mannschaft aus Bichl den sechsten Platz. Heuer will man mindestens unter den ersten Zehn landen. Alle Mitfahrer seien Motocrossfahrer. „Das Rennen liegt uns also im Blut.“ Eine spezielle Fahrtechnik hat sich das Bichler Team dafür nicht überlegt. „Augen zu und durch“, beschreibt Eberl das Renn-Motto. Und: „Wer bremst, verliert.“

Auch Gaißacher wollen wieder anpacken

An den Start gehen auch Schlitten aus der Schnabler-Hochburg Gaißach. Vizepräsident Martin Rest hatte vergangene Woche in der Jahresversammlung des Schnablervereins vor allem an die jüngeren Mitglieder appelliert, mit einigen Teams in Garmisch anzutreten. Bislang sind sechs Gaißacher Schlitten gemeldet. Die „Goassara Schwarzfahrer“ waren 2020 auf Platz drei gelandet.

Das Rennen findet am Freitag, 6. Januar, statt. Start an der Partnachalm ist gegen 12.30 Uhr. Weitere Infos findet man auf der Seite des Hornschlitten-Vereins: www.hornschlitten.de

