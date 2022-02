Schwester Xaveria verstorben: Ihre Stickkunst wird unvergessen bleiben

Teilen

Bei der Arbeit: Schwester Xaveria Daser (re.) bei ihrer Tätigkeit als Stickschwester. Auf dem Foto ist sie zusammen mit ihrer Kollegin, Sr. Leontine Linner, zu sehen. © privat

Schwester Xaveria Daser aus dem Kloster Schlehdorf ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Die Missionsdominikanerin war im ganzen Oberland als Paramentenstickerin bekannt - ein selten gewordenes Handwerk.

Schlehdorf – Sie galt als Institution, machte durch ihrer geschickten Hände Arbeit die Paramentenstickerei im Kloster Schlehdorf auch im weiteren Umkreis bekannt. Sie schuf nicht nur wahre Kunstwerke, sondern war auch Könnerin ihres Fachs, wenn es etwa galt, wertvolle sakrale Gewänder zu restaurieren. Am 9. Februar schloss Schwester M. Xaveria Daser O.P. für immer ihre Augen. Vergangenen Dienstag fand die gebürtige Schlehdorferin im Heimatort die letzte Ruhe – im 91. Lebensjahr und im 62. Jahr ihrer Ordens-Profess.

Vereinsfahnen und Messgewänder für Geistliche

Ob Messgewänder für Geistliche, Weltliches wie Vereinsfahnen oder hochwertige Hosenträger für einen stolzen Trachtler: Für Schwester Xaveria war ihre Arbeit Berufung. „Sie war immer gesellig und vielseitig interessiert, nahm durchaus aktiv am Leben unserer Familie Anteil“, sagt ihre Nichte Elisabeth Stockinger. „Bei allen Familienfesten in Schlehdorf war sie dabei, pflegte den Zusammenhalt der Geschwister, hat keinen Geburts- oder Namenstag aus dem Verwandtenkreis vergessen“.

Gelernte Schneiderin

Bereits in jungen Jahren faszinierte sie der Umgang mit Stoff, sie erlernte noch vor ihrem Klostereintritt den Beruf einer Modeschneiderin. Eine Herzensangelegenheit war für die damals 27-Jährige der Eintritt ins nur einen Steinwurf entfernte Kloster. Dazu absolvierte sie noch zuvor als Zweitberuf die Ausbildung zur Kinderpflegerin. „Dass ich hier in Schlehdorf blieb – ein Leben lang – hätt’ ich nie gedacht“, erklärte sie einst, als sie im Jahre 2013 für einen Beitrag im Missionsblatt „Kontinente“ zu ihrem Leben befragt wurde.

„Die Nadeln liefen heiß“

Eigentlich wollte sie nach ihrem Noviziat in die Fremde, die Arbeit in der Mission war ihr ein besonderes Anliegen. Aber es sollte anders kommen. „Ich wurde in der Paramentenstickerei gebraucht“, bekräftigte sie damals. Und widmete fortan ihr ganzes Leben dem Herrgott und der Stickkunst. 1966 legte sie die Meisterprüfung für Paramentik in Paderborn ab. Nicht weniger als sechs Klosterfrauen stickten bei ihrem Klostereintritt 1958 unzählige Stolen, Alben, Messgewänder, Kirchenfahnen. „Die Nadeln liefen sozusagen heiß“, scherzte einmal eine Mitschwester. Nach dem Konzil wurde der Stil der Messgewänder schlichter, damit gingen auch die kirchlichen Aufträge zurück. Zeitgleich stieg aber die Nachfrage für Vereinsfahnen. Über 80 Exemplare gingen in diesen Jahrzehnten aus der Schlehdorfer Werkstatt hervor – gänzlich kunstvoll handgestickt. Zuletzt war ihr dabei Schwester Leontine noch eine wertvolle Stütze.

„Für Vereine stets ein offenes Ohr“

Als Nonne hatten für Sr. Xaveria zusammen mit ihren Mitschwestern die täglichen Gebetsstunden Priorität, die übrige Zeit verbrachte sie als wahre Künstlerin über einem aufgespannten Tuch. In monatelanger Arbeit entstanden durch Nadel und Faden Motive und Verzierungen in höchster Qualität.

Dies kann Michael Wolf vom Gebirgstrachten-Erhaltungsverein „Herzogstandler“ Schlehdorf-Unterau nur bestätigen. „So gut wie alle Fahnen im Ort und der näheren Umgebung stammen von unseren Schlehdorfer Schwestern“, sagt der Trachtler-Chef. „Gerade Schwester Xaveria hatte für die Vereine stets ein offenes Ohr.“

Umzug in neues Klostergebäude

Im ganzen Oberland hat sich die Schlehdorfer Ordensschwester auf Fahnen verschiedenster Vereine mit ihrer gekonnten „Nadelmalerei“ dauerhaft verewigt. Schlehdorfer Fahnen genossen besten Ruf. Vor gut sechs Jahren mussten die Stick-Schwestern ihre Tätigkeit aufgeben. In hohem Alter erlebte Sr. Xaveria noch den Umzug in ein neues, altersgerecht geplantes Klostergebäude neben dem altehrwürdigen Klosterbau. Aber auch dies meisterte sie trotz gesundheitlicher Probleme noch.

Zuletzt ließen die Kräfte immer mehr nach und sie wurde vom Herrgott heimgeholt. „Gäbe es kein Corona und keine Beschränkungen, hätten bestimmt viele Abordnungen mit jenen von Sr. Xaveria gefertigten Fahnen an der Beisetzung teilgenommen“, vermutet Wolf. Aber auch ohne diese Ehrerweisung wird die künstlerische Leistung der Klosterfrau unvergessen bleiben. (Klaus Munz)

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.