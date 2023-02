Immer noch nichts schwarz auf weiß: Gemeinde Schlehdorf wartet seit Jahren auf Ausgrabungsbericht vom Urkloster

Von: Franziska Seliger

Bei Ausgrabungen im Vorfeld des Seniorenheim-Neubaus wurden Reste des Schlehdorfer Urklosters gefunden. Jahre später steht der Abschlussbericht immer noch aus. © Archiv

Rund sechs Jahre ist es jetzt her, dass bei archäologischen Ausgrabungen im Vorfeld des Neubaus des Seniorenheims in Schlehdorf Reste des christlichen Urklosters aus dem 8. Jahrhundert gefunden wurden. Aber noch immer gibt es keinen Abschlussbericht.

Schlehdorf –„Der Archäologe hat immer noch keinen Abschlussbericht vorgelegt“, sagt der Schlehdorfer Bürgermeister Stefan Jocher, der auch Vorsitzender des Zweckverbands Seniorenwohn- und Pflegeheim Schlehdorf ist, auf Nachfrage unserer Zeitung. Dem Zweckverband gehören die Gemeinden Schlehdorf und Großweil an. Die Situation sei „schwierig“, so Jocher. Dabei würde die mit den Grabungen beauftragte Firma auch noch „einen stattlichen Betrag“ bekommen – wenn sie den Bericht denn vorlegen würde. Er sei diesbezüglich bereits mit dem Landesamt für Denkmalpflege in Kontakt. Denn er fürchte, dass der Zweckverband Anzeige wegen „Unterschlagung von öffentlichem Eigentum“ gegen die Ausgrabungsfirma werde erstatten müssen, so Jocher. Bis Ende März hoffe er, dass dazu eine Entscheidung getroffen werde könne.

Archäologe: „Bin fast fertig“

Mario Hölzl, Archäologe von der Firma „X-Cavate Archaeology“ mit Sitz unter anderem in Geretsried, bestätigt auf Nachfrage der Heimatzeitung, dass der Abschlussbericht immer noch nicht vorliegt. „Er ist aber nahezu fertig“, so Hölzl. Es fehlten nur noch wenige Seiten in dem aktuell bereits rund 120 Seiten umfassenden Bericht.

Die lange Zeitspanne zwischen Ausgrabungen und Berichterstellung rechtfertigt Hölzl einerseits mit den „recht umfänglichen Ausgrabungen“. Andererseits habe es zwischen ihm und Jocher in der Vergangenheit auch Probleme gegeben. Hölzl wirft Jocher vor, die Zahlungen an ihn eingestellt zu haben. Mittlerweile sei er, Hölzl, mit zahlreichen neuen Projekten so ausgelastet, dass ihm für die Erstellung des Berichts nur wenig Zeit bleibe.

„Wir haben sehr präzise Daten“

Details dazu, was in seinem Bericht stehen wird, verrät er aber schon einmal: So liege nach den Untersuchungen und Auswertungen nun der Nachweis vor, dass das Schlehdorfer Kloster im 8./9. Jahrhundert gegründet wurde. „Wir haben jetzt sehr präzise Daten; zum Beispiel zur Dendrochronologie“, so Hölzl. Dabei handelt es sich um eine naturwissenschaftliche Methode, die eine jahrgenaue Altersbestimmung der Fälljahre von historischen Hölzern ermöglicht. Da mittlerweile alle Daten vorliegen, könnten sie auch alle in den Bericht einfließen, so Hölzl. Wäre der Bericht unmittelbarer nach den Grabungen erstellt worden, wäre das in dem Maße nicht möglich gewesen.

Kein Urkloster am Aichelespitz

Die Untersuchungsergebnisse widerlegten auch das hartnäckige Gerücht, das Schlehdorfer Urkloster habe am sogenannten Aichelespitz am Ufer des Kochelsees gestanden. „Der war damals aber noch ein Sumpf“, so Hölzl. Bei den Grabungen sei dann – wie berichtet – ein oktogonaler Bau freigelegt worden, der „nachweislich dieses Urkloster ist“. Mit Hilfe der sogenannten C14-Analyse habe man außerdem alle zwölf gefundenen Bestattungen untersucht, und könne jetzt eine durchgängige Belegungszeit für den Friedhof des Urklosters ab dem 9. Jahrhundert nachweisen. Das bedeute: Das Kloster sei auch während der Hunnen/Ungarn-Einfälle im 10. Jahrhundert belebt gewesen, auch wenn es in dieser Zeit für die Dauer von rund 200 Jahren – also bis zur Neugründung durch die Augustiner Chorherren – in keinen Schriften mehr auftauche. Bewohnt worden sei es in dieser Zeit aber vermutlich eher von kirchlichen Laien und nicht von Mönchen, so Hölzl.

„In den kommenden Monaten“ will er den Abschlussbericht fertig schreiben und noch im Frühling dem Zweckverband vorlegen. Dieser habe durch die Verzögerung aber keinen Schaden erlitten, betont Hölzl.

