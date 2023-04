Jugendarbeit im Loisachtal: Corona führte zu Vereinsamung

Berichteten über die Jugendarbeit im Loisachtal: Sabine Maier und Samuel Waldherr.

Einen Bericht über die Jugendarbeit im Loisachtal gab es im Schlehdorfer Gemeinderat. Der zunehmende Alkohol-Missbrauch bereitet den Jugendarbeitern Sorgen.

Schlehdorf – Die Mitarbeiter des Don-Bosco-Clubs in Benediktbeuern spüren Tag für Tag die Auswirkungen der Coronazeit. Der Kontakt zu vielen Jugendlichen sei abgebrochen, viele Heranwachsende hätten psychische Probleme entwickelt, berichtete die pädagogische Leiterin Sabine Maier bei einem Besuch im Schlehdorfer Gemeinderat. Um die Dinge wieder in die richtige Richtung zu lenken, brachten Maier und Streetworker Samuel Waldherr den Bau eines Bikeparks in der Gemeinde ins Gespräch.

Durch Corona haben sich viele Jugendliche sehr zurückgezogen

Um die Jugendarbeit wieder in den Blickpunkt zu rücken, tingeln Maier und Waldherr durchs Loisachtal und berichten von ihren Beobachtungen. Corona habe „ein ganz schönes Loch“ gerissen, sagte Maier. Es sei in allen Gemeinden zu beobachten, dass sich die Jugendlichen in den häuslichen Bereich zurückgezogen haben. Gerade Mädchen litten unter der Vereinsamung. Um sie wieder zu erreichen, habe der Verein eine ganz neue Angebotsstruktur erarbeitet.

Der Wunsch: Ein Treffpunkt für Jugendliche in Schlehdorf

Waldherr beschrieb seine Arbeit als Streetworker. Er fahre mit dem Rad durch die Gegend, steuere Treffpunkte wie Schulen, Schwimmbäder, Sportplätze und Seeufer an: „Ich schaue, wie es den Jugendlichen geht, erkläre ihnen meine Rolle und versuche, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, sie bei Projekten zu unterstützen und schlechte Gedanken aus ihnen raus zu bringen.“ Ihm würde es die Arbeit erleichtern, wenn es in Schlehdorf einen Treffpunkt für Jugendliche gäbe, sagte Waldherr. „Dann könnte ich nachschauen, wie’s ihnen geht, ob alles funktioniert oder ob sie Unfug machen.“

Schlehdorfer Jugendlicher möchte einen Bike-Park anlegen

Da abends keine Busse durch das Loisachtal fahren, sei es für Jugendliche auch nicht einfach, in den „Don-Bosco-Club“ nach Benediktbeuern zu kommen oder in den „Clubbrunn“ nach Bad Heilbrunn. „Vor Corona hat es einige Jugendliche gegeben, die immer zu Fuß vom Kochler Bahnhof nach Schlehdorf gegangen sind, aber das ist auch nicht regelmäßig möglich.“

Waldherr berichtete, ein Jugendlicher habe ihm gegenüber den Wunsch geäußert, einen Bikepark zu errichten. Der Streetworker wollte wissen, wie realistisch dieser Gedanke ist. Georg Sam zeigte sich offen für diese Idee. Er habe mit dem jungen Erwachsenen schon gesprochen und ihm empfohlen, einen Antrag im Gemeinderat zu stellen. Er müsse nachweisen, dass es sich nicht nur um eine „Luftblase“ handelt, sprich eine Idee, die nur drei Leute unterstützen. Der junge Mann könne in diesem Zusammenhang auch versuchen, „einen Verein auf seine Seite zu ziehen“. Falls dies gelingt, müsse man ein geeignetes Grundstück finden. Zuspruch für dieses Projekt kam von Erich Skrajewski: „Ich weiß auch, um wen es sich handelt. Wenn derjenige das Projekt übernehmen würde, würde es mich freuen. Er hat was drauf und könnte den Jungen was beibringen. Das wäre eine Bereicherung für die Gemeinde.“

Alkoholmissbrauch, Drogenkonsum, selbstverletzendes Verhalten

Maier schilderte anhand eines Fall-Beispiels, wie die offene Jugendarbeit und die Tätigkeit eines Streetworkers aussehen. Ein Mädchen habe mit zwölf Jahren das erste Mal den Don-Bosco-Club besucht. Die Eltern hätten oft gestritten und sich scheiden lassen, als es 14 Jahre alt war. Der Kontakt zur Mutter sei danach abgebrochen, der Vater könne wenig Einfluss auf seine Tochter nehmen. Was folgte, waren psychische Probleme, Alkoholmissbrauch und Drogenkonsum. Um Druck abzubauen, habe sich das Mädchen oft selbst verletzt.

Einmal sei es stark alkoholisiert von Freunden in den Don-Bosco-Club gebracht worden, berichtete Maier. Dort sei es zusammengebrochen und habe mit dem Krankenwagen abtransportiert werden müssen. In vielen Gesprächen hätten die Mitarbeiter dem Mädchen klar gemacht, dass es ohne Unterstützung immer weiter abstürzen wird. Mittlerweile würden Schule, Suchtberatung und der Trägerverein Loisachtal engmaschig zusammenarbeiten. Nach einer Psychotherapie habe das Mädchen nun realistische Chancen, den Schulabschluss zu schaffen. „Das ist ein krasses Beispiel, aber bei Weitem kein Einzelfall“, sagte Sabine Maier.

„Für viele gehört es dazu, dass man mit 14 säuft“

Leonhard Helfert wollte wissen, in welchen Bereichen es die größten Probleme mit Drogen gibt. „Alkohol sei „ein ganz großes Problem“, entgegnete Waldherr: „Für viele gehört es dazu, dass man mit 14 säuft.“ Alkoholkonsum werde oft bagatellisiert, bestätigte Maier. Gerade in Benediktbeuern habe es damit schon oft Probleme gegeben. In den Don-Bosco-Club dürften die Jugendlichen zwar keinen Alkohol mitbringen, „aber das Gelände ist weitläufig“. Daher sei die Zusammenarbeit mit der mobilen Jugendhilfe so wichtig. Waldherr erläuterte: „Ich sage den Jugendlichen, dass sie sich nicht jeden Tag die Kante geben sollen und gegenseitig auf sich aufpassen. Nicht, dass noch ein krasser Scheiß passiert, jemand im Moor liegen bleibt und krepiert.“

Vereinsarbeit ist für die Jugendlichen auch wichtig

Helfert wollte wissen, als wie wichtig die beiden die Vereinsarbeit erachten. „Die ist superwichtig“, entgegnete Maier. Die offene Jugendarbeit erreiche die Jugendlichen aber auf einer ganz anderen Ebene: „Bei uns muss man nicht Fußballspielen können, man muss sich nicht engagieren, und man darf auch mal drei Wochen lang nicht kommen.“ Ein Verein habe im Normalfall keine ausgebildeten Fachkräfte und Sozialpädagogen in seinen Reihen, und könne daher bestimmte Impulse nicht geben. Es sei das Ziel der offenen und mobilen Jugendarbeit, die Jugendlichen niederschwellig zu erreichen, sodass weitere Maßnahmen vermieden werden, wie Gerichtsverfahren.

