Kloster Schlehdorf wird Schritt für Schritt zum Cohaus der Wogeno München: Noch freie Co-Working-Plätze

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Die Wogeno München hat das alte Kloster Schlehdor gekauft. Die Missionsdominikanerinnen sind in ein neues Gebäude gezogen. © Krinner

Im Cohaus Kloster Schlehdorf kommen die Sanierungsarbeiten im Bauabschnitt West gut voran. Im Ost-Trakt sind viele Wohnbereiche schon belegt. Es gibt jedoch noch einige freie Gewerbeplätze.

Schlehdorf – Stockwerk für Stockwerk saniert die Wohnungsbaugenossenschaft (Wogeno) München derzeit ihre Immobilien in Schlehdorf, das alte Kloster. Es trägt jetzt den Namen „Cohaus Kloster Schlehdorf“, und es entstehen Wohn- und Gemeinschaftsräume („Cluster-Wohnen“) sowie Gewerberäume für Co-Working-Areas.

Bauabschnitt eins im Osten ist fertig. Derzeit ist Bauabschnitt zwei im Westen an der Reihe. Hier befindet sich unter anderem die ehemalige Krankenstation der Missionsdominikanerinnen. „Sie wurde letztmals in den 1970er-Jahren saniert“, sagt Wogeno-Geschäftsführer Johannes Hochholzer beim Rundgang durch die Baustelle. Nun erfolgt eine grundlegende Renovierung. An einem der Türstöcke tauchte bei der Freilegung eine alte Bruchsteinmauer auf, die vermutlich aus der Zeit um 1780 stammt. „Wir wollen versuchen, sie jetzt sichtbar zu lassen“, sagt Hochholzer.

Ein Blick in die ehemalige Krankenstation der Missionsdominikanerinnen. Der Bereich wird kernsaniert. Hier entstehen Wohn- und Gemeinschaftsräume. © Krinner

Regionale Firmen oder Selbstständige sind willkommen

In der ehemaligen Krankenstation werden sieben Zimmer und Gemeinschaftsräume entstehen, sogenanntes „Cluster-Wohnen“. Bis sie fertig sind, werden aber noch Monate vergehen. „Der zweite Bauabschnitt soll im Frühjahr 2023 fertig sein“, sagt Hochholzer. Die Ausschreibung für die Wohnräume startet jetzt im Mai. Wer einziehen möchte, muss Mitglied in der Genossenschaft sein. Infos dazu gibt es auf der Webseite.

Diese alte Bruchsteinmauer fand man in einem der Türstöcke. Sie stammt vermutlich aus der Zeit um 1780 und soll jetzt sichtbar bleiben. © Krinner

Fertiggestellt sind jedoch die Gewerberäume, zumeist Co-Working-Areas, im Ost-Flügel. Laut Hochholzer gibt es neun freie Räume mit einer Größe zwischen 30 und 80 Quadratmetern. Bewerber aus der Region, etwa Selbstständige, seien ausdrücklich willkommen, sagt Hochholzer. Der Mietpreis liegt je nach Raumgröße zwischen 500 und 1200 Euro. Noch sei die Nachfrage eher gering, sagt Hochholzer. Das liege aber vermutlich auch an der Corona-Pandemie.

Wohnbereiche im Cohaus schon belegt

Ein Meilenstein, wenn auch nach außen nicht sichtbar, wurde im vergangenen Dezember gesetzt: Die Wogeno konnte endlich mit dem Freistaat Bayern den Vertrag zur Nutzung des Treppenhauses unterzeichnen – nach 2,5 Jahren Verhandlung. Das macht deutlich, wie zäh der Prozess mit Behörden durchaus war, das historische Klostergebäude umzunutzen, zum Beispiel auch in Sachen Brandschutzauflagen. Die Wogeno hielt sich bis zum Schluss die Option offen, das Projekt im Kloster nicht zum Abschluss zu bringen. Doch nun ist alles geschafft, und die Wogeno wird in Schlehdorf Wurzeln schlagen. Es ist das erste Wogeno-Projekt in so einem Gebäude und das erste, das nur aus Cluster-Wohnungen besteht. Der Kaufpreis lag bei 4,2 Millionen Euro, und investiert wurden mehr als drei Millionen Euro. Finanziert wird es über Mitgliedschaften (inklusive erforderlichen Darlehen der Mitglieder), weitere private Darlehensgeber sowie durch Banken. Mit Veranstaltungen wie Seminaren und Kursen, die langsam starten, sollen zudem Einnahmen generiert werden. Außerdem gibt es Gästezimmer.

Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen

Die Pfarrkirche St. Tertulin steht weiterhin allen Gläubigen offen und wird von den Entwicklungen der Wogeno nicht tangiert. Die Renovierung der Kirche wurde erst im vergangenen Jahr abgeschlossen. Während dieser Zeit konnten die Katholiken die Schwesternkapelle nutzen, die die Wogeno zur Verfügung stellte. Im Dezember gab es mit Pfarrei und Missionsdominikanerinnen eine Dankesfeier, auch für die gute Zusammenarbeit, und eine „Stabübergabe“, wie Schwester Josefa Thusbaß sagt.

Die Schwesternkapelle steht unter Denkmalschutz, wird aber profaniert, also entwidmet. Die Missionsdominikanerinnen haben kein Problem damit, sie haben eine eigene Kapelle in ihrem neuen Kloster. Für St. Tertulin ändert sich nichts. Es bleibt eine Pfarrkirche. © Krinner

Für die Kapelle ist nun die Wogeno zuständig. Sie wird profaniert – das ist ein formaler Akt der Erzdiözese – und wie so vieles andere im Kloster transformiert. Die Kapelle, 1927 geweiht, steht unter Denkmalschutz. „Wir lassen uns Zeit damit und tasten uns voran, was sich hier entwickelt“, sagt Hochholzer. Schon jetzt treffe sich beispielsweise ein Meditationskreis auf der Empore. Für die Ordensfrauen, die im neuen Kloster eine neue Kapelle errichtet haben, sei die Profanierung „der logische nächste Schritt bei der Transformation des Klosters“, sagt Schwester Josefa Thusbaß.

Das „Cohaus Kloster Schlehdorf“ ist seit wenigen Tagen übrigens auch einer Familie mit fünf Personen aus der Ukraine zur neuen Heimat geworden. Und Ende Juli wird es wieder eine Ausstellung geben, wie Künstler die Transformation des Klosters erleben. Einige von ihnen leben dort. Die Ausstellung trägt – in Anspielung auf die Umgestaltung der Krankenstation – den Titel „Who cares“, also „wer kümmert sich“. „Wir möchten den Besuchern die Möglichkeit geben, die alte Krankenstation noch im Rohzustand zu sehen“, sagt Hochholzer.

Weitere Infos für interessierte Mieter von Privat- und Gewerberäumen im Internet auf der Seite www.cohaus-schlehdorf.de

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.