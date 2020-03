Kommunalwahl in Schlehdorf: Stefan Jocher hat vierte Amtszeit im Visier

„Mit 50 Jahren ist es noch zu früh, um hinzuschmeißen“, sagt Stefan Jocher. Für die „Wählergruppe Loisach“ (WGL) will er nun zum vierten Mal Bürgermeister von Schlehdorf werden.

Schlehdorf – Stefan Jocher hat seine Arbeit gut gemacht. Zumindest sieht es so aus, denn der amtierende Bürgermeister von Schlehdorf hat bei der bevorstehenden Kommunalwahl mit keinem Gegenkandidaten zu rechnen. Weder seitens der Freien Wähler (FW) noch aus den eigenen Reihen. Bei seiner „Wählergruppe Loisach“ (WGL) habe er zwar schon gefragt, ob jemand an seiner Stelle den Hut in den Ring werfen wolle. Aber es wollte keiner.

Und so nimmt der 50-Jährige Anlauf auf seine vierte Amtszeit als Bürgermeister der kleinen Kochelsee-Gemeinde. Wozu er auch gerne bereit ist, denn er findet: „Mit 50 Jahren ist es noch zu früh, um hinzuschmeißen.“

Die Kommunalpolitik, so sagt Jocher, der derzeit noch Bauamtsleiter der Gemeinde Schäftlarn ist, in Kürze aber neuer Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Seeshaupt wird, habe für ihn immer noch ihren Reiz. „Dass man was bewegen kann für die Gemeinde“: Das gefalle ihm an seinem Job als Bürgermeister, in den er pro Woche durchschnittlich 20 Stunden investiert. „Und, dass es um den Ort geht und nicht um persönliche Befindlichkeiten.“ Was der zweifache Familienvater gar nicht mag sind „Egoismus und Habsucht“. Den Ehrgeiz zu höherer Politik habe er nie verspürt. „Dazu bin ich nicht der Typ. Aber Dorfbürgermeister: Das geht.“

Jocher, der sich als „liberal-konservativen Menschen“ bezeichnet und bei der Wahl für die WGL als Bürgermeister kandidiert, ist CSU-Mitglied. „Ich wollte aber schon austreten“, sagt er.

Seine Leidenschaft für Kommunalpolitik wurde ihm in die Wiege gelegt, denn bereits Jochers Vater war Bürgermeister von Schlehdorf. „Dinge anpacken, die erforderlich sind“: Das habe ihn sein Vater gelehrt. Und dieses Anpackende prägt auch Jochers Politikstil der vergangenen 18 Jahre. Allein in der zu Ende gehenden Wahlperiode wurden unter ihm als Gemeindechef zahlreiche wichtige Projekte angepackt: beispielsweise der Neubau des Seniorenheims und der Loisachbrücke bei Unterau, das Neubauprojekt in der Schiffbauerstraße oder der Wasserringschluss. Trotz dieser Investitionen stehe die Gemeinde finanziell auf soliden Füßen. Zum Glück, denn Jocher fallen auf Anhieb etliche „riesige“ Projekte ein, die in den kommenden Jahren auf Realisierung drängen: die Sanierung der Schule, der Bau einer Mehrzweckhalle sowie einer Kinderkrippe. Ohne Neuverschuldung werde das nicht zu realisieren sein.

Kommunalwahl 2020 in Bad Tölz-Wolfratshausen: Alle Kandidaten und Themen im Landkreis

Und dann wäre da noch Jochers ganz persönliches Herzensprojekt: Das Anlegen eines Dorfplatzes auf dem Klosteranger als zentralem Aufenthaltsplatz für die Bürger.

Seinen persönlichen Lieblingsplatz in der Gemeinde hat der passionierte Pilzsammler indes schon lange gefunden: Als leidenschaftlichen Angler zieht es ihn regelmäßig an den Kochelsee. Wenn er nicht in seinem Boot über den See fährt, sitzt er gerne am Ufer. Vor sich das Wasser, im Hintergrund die Berge und hinter sich das Kloster. Mitmenschlichkeit im Umgang und alle Bürger ernst nehmen: Diese zwei Werte sind ihm bei seiner Arbeit als Bürgermeister wichtig. Längst hat er gelernt, sich auch mal von den Ansichten anderer überzeugen zu lassen. Der Lohn ist eine konstruktive und gute Zusammenarbeit der beiden Gemeinderatsfraktionen. Und wenn es nach Jocher geht, soll das auch nach der Wahl so bleiben. (Franziska Seliger)

