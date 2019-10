Kommunalwahl: Pössenbacher und Jocher treten wieder an

Bei der Kommunalwahl im kommenden März werden die Bürgermeister von Bichl und Schlehdorf, Benedikt Pössenbacher, und Stefan Jocher, erneut für das Amt kandidieren.

Bichl/Schlehdorf– Das sagten sie auf Nachfrage unserer Zeitung.

In Schlehdorf ist Stefan Jocher seit 2002, also seit 17 Jahren, für die „Wählergruppe Loisach“ der Chef im Rathaus. „Ich finde, mit 50 ist es noch zu früh zum Aufhören“, sagt Jocher schmunzelnd. Es gebe noch einige Projekte, die er für Schlehdorf gerne anpacken möchte, zum Beispiel die Sanierung der Schule. „Auch beim Kindergarten müssen wir was machen, wir haben immer mehr Nachwuchs.“ Und die Schülermittagsbetreuung müsse ausgebaut werden. „Außerdem diskutieren wir in Schlehdorf schon seit Längerem über eine Mehrzweckhalle, weil wir keinen Raum mehr für Veranstaltungen haben“, sagt der Bürgermeister. Das alles sei „genügend Arbeit für die nächsten sechs Jahre“.

+ Stefan Jocher ist seit 17 Jahren Bürgermeister in Schlehdorf. © Hermsdorf-Hiss

Wird Jocher wieder gewählt, fällt in seine Amtszeit auch die Eröffnung der Whiskydestillerie. Ein Unternehmer plant sie am Ortsrand von Schlehdorf (wir berichteten mehrfach). Der Baubeginn im kommenden Jahr sei realistisch, meint Jocher.

Der 50-Jährige arbeitet ehrenamtlich als Bürgermeister für die 1300 Einwohner von Schlehdorf. Im Hauptberuf ist Jocher Bauamtsleiter in der Gemeinde Schäftlarn. Wie hat sich das „Ehrenamt Bürgermeister“ in den vergangenen fast 18 Jahren verändert? „Der Aufwand für die Bürokratie ist viel größer geworden“, sagt Jocher. Gleichzeitig sei auch das Anspruchsdenken der Bürger gewachsen. „Es gibt heutzutage weniger Eigeninitiative.“ Häufig werde ein Engagement der Gemeinde gefordert. Jocher beobachtet einige dieser Entwicklungen mit Sorge, nicht zuletzt auch die steigenden Baulandpreise.

Ob Jocher wie 2014 mit Michael Wolf von den Freien Wählern einen Gegenkandidaten haben wird, ist noch offen. Sowohl er als auch die Gruppierung hätten sich noch nicht festgelegt, sagt Wolf auf Anfrage. Es soll in den kommenden Wochen entschieden werden.

In Bichl hingegen wird Amtsinhaber Benedikt Pössenbacher wohl keinen Gegenkandidaten haben. Der 52-Jährige, seit 2008 im Amt, hätte sein Büro zur Verfügung gestellt, wenn jemand dafür Interesse bekundet hätte, etwa aus Reihen des Gemeinderats. Doch dem ist nicht so. Deshalb werde er 2020 erneut antreten, sagt Pössenbacher auf Nachfrage.

Ähnlich wie Jocher, arbeitet auch Pössenbacher ehrenamtlich für die 2250 Einwohner von Bichl. „Wir sind die größte Gemeinde im Landkreis mit einem ehrenamtlichen Bürgermeister.“ Pössenbacher ist selbstständig als Bauleiter tätig und kann alle Termine „gut unter einen Hut bringen“, sagt er. „Aber ich kann schon nachvollziehen, dass die Situation für einen Angestellten anders ausschaut.“

In Bichl werden in den kommenden Jahren vor allem Infrastruktur-Angelegenheiten im Mittelpunkt stehen, etwa Straßenbau und Bebauungspläne. Die Gemeinderäte werden sich wohl wie 2014 über eine gemeinsame Liste wählen lassen. Die Nominierungsversammlung findet am 8. November im „Bayerischen Löwen“ statt.

Wäre das auch für Schlehdorf eine Option ? „Ich habe das in den vergangenen Jahren zweimal angestoßen“, sagt Jocher. Eine gemeinsame Liste sei von den Freien Wählern jedoch abgelehnt worden. „Deshalb werde ich das Thema von mir aus jetzt nicht mehr anstoßen.“

