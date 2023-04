Nach Firmen-Rauswurf: Schlehdorf und Telekom besiegeln Zusammenarbeit

Von: Sabine Schörner

Auf gute Zusammenarbeit: Bernhard Multerer (li.) von der Telekom und Bürgermeister Stefan Jocher. © Telekom

Die Gemeinde Schlehdorf und die Telekom haben ihre Zusammenarbeit in Sachen Glasfasernetz-Ausbau besiegelt. Mit dem Konzern soll es besser laufen als mit dem letzten Partner.

Schlehdorf – Einen Monat nach dem Rauswurf der Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) hat die Gemeinde Schlehdorf einen neuen Partner beim Aufbau eines Glasfasernetzes. Die Telekom will im Gebiet von Schlehdorf eigenwirtschaftlich ein Glasfasernetz für 680 Gewerbetreibende und Haushalte ausbauen. Hierzu wurde jetzt eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung der Telekom.

Ausbau in Schlehdorf ist für das zweite Quartal 2024 vorgesehen

Die Planungsarbeiten und Kommunikationsmaßnahmen werden demnach im zweiten Halbjahr 2023 durchgeführt. Der Ausbau selbst ist für das zweite Quartal 2024 vorgesehen. Dieser ermöglicht den Endkunden laut Telekom eine größere Produktwahlmöglichkeit. Denn auf ihrem Glasfasernetz können neben den eigenen auch Produkte von 1&1, Vodafone und Telefónica gewählt werden. Der Glasfaserhausanschluss ist für die Eigentümer kostenfrei. Das neue Netz ermögliche Bandbreiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde (Gbit/s). „Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind.“ Das freut auch Schlehdorfs Bürgermeister. „Glasfaser ist die Technologie, die die zukünftig notwendigen Datenmengen transportieren kann“, wird Stefan Jocher in der Mitteilung zitiert. „Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom und Wasser.“

Telekom braucht Einverständnis der Eigentümer, dass sie Privatgrund betreten darf

Wichtig: Für den Netzausbau braucht die Telekom zunächst das Einverständnis der Eigentümer, dass sie Privatgrund betreten darf. Auf www.telekom.de/glasfaser können sich alle Bürger bereits jetzt als Interessent registrieren. Zudem kann auch schon eine Genehmigung für die Hauszuführung (HTN) erteilt werden. Details würden dann beim Baustart besprochen. Über den Zeitpunkt, zu dem die Anwohner sowohl den kostenfreien Glasfaserhausanschluss als auch gegebenenfalls bereits ein Wunschprodukt beauftragen können, wird die Telekom rechtzeitig informieren.

Wie berichtet hatte die Gemeinde Schlehdorf beim Aufbau eines Glasfasernetzes zunächst auf die Firma UGG gesetzt. Nach monatelangem Stillstand beendete sie die Zusammenarbeit. Ähnlich ging die Gemeinde Kochel vor.

