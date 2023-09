Nach sechs Jahren: Immer noch kein Bericht zu den Ausgrabungen am Kloster Schlehdorf

Firma wehrt sich

Nach den archäologischen Ausgrabungen am Kloster Schlehdorf vor sechs Jahren, steht der Abschlussbericht noch immer aus. Nun erklärt die Firma, dass es zu Unstimmigkeiten mit dem Zweckverband kam.

Schlehdorf – Rund sechs Jahre ist es jetzt her, dass bei archäologischen Ausgrabungen im Vorfeld des Neubaus des Seniorenheims in Schlehdorf Reste des christlichen Urklosters aus dem 8. Jahrhundert zu Tage gefördert wurden. Weil der Abschlussbericht über die Ausgrabungen aber bis heute aussteht, hat der Schlehdorfer Bürgermeister Stefan Jocher, der auch Vorsitzender des Zweckverbands Seniorenwohn- und Pflegeheim Schlehdorf ist, bereits vor einiger Zeit einen Strafantrag bei der Polizei gegen die mit den Grabungen beauftragte Firma „X-Cavate Archaeology“ mit Sitz unter anderem in Geretsried gestellt (wir berichteten). Auf Nachfrage teilt Jocher nun mit, dass die Polizei „meines Wissens auch ermittelt“. Mehr wisse er derzeit nicht. Dem Zweckverband gehören die Gemeinden Schlehdorf und Großweil an. Er ist Eigentümer des Heims und hatte die Grabungen beauftragt.

Firma „X-Cavate Archaeology“: „Abschlussbericht ist in Arbeit“

Von einem Strafantrag wisse sie nur aus der Presse, teilt Ursula Scharafin-Hölzl von „X-Cavate Archaeology“ mit. Ein offizielles Schreiben dazu sei Seitens der Behörden in ihrer Firma aber bis heute nicht eingegangen. Scharafin-Hölzl versichert, der Abschlussbericht sei „in Arbeit“ und werde „bis Herbst oder Jahresende“ fertig gestellt sein.

Unstimmigkeiten zwischen Firma und Zweckverband

Dass sich der Bericht so lange verzögert hat, rechtfertigt sie mit den „Unstimmigkeiten“, die es zwischen ihrer Firma und dem Zweckverband gegeben habe. Das „erste Zerwürfnis“ habe es gleich nach Abschluss der Grabungen gegeben. Damals habe der Zweckverband die Arbeiten ihrer Firma erst einmal nicht bezahlen wollen. Die Gelder seien dann zwar geflossen – „alles was geleistet wurde, ist inzwischen bezahlt“ –, das „Vertrauensverhältnis“ sei aber dadurch massiv geschädigt worden. Das äußere sich darin, dass ihre Firma in den vergangenen Monaten „jedes neue Projekt bevorzugt behandelt“ habe, statt sich um den ausstehenden Abschlussbericht zu kümmern. Denn neue Projekte von zuverlässigen Kunden seien unerlässlich, um die laufenden Kosten sowie die Gehälter für die Mitarbeiter zu bezahlen, so Scharafin-Hölzl. Sie versichert aber, alle Zwischenberichte über die Grabungen lägen dem Landesamt für Denkmalpflege vor. Sie geht davon aus, dass man sich mit dem Zweckverband verständigen werde, und betont, ihm sei durch den ausstehenden Abschlussbericht „kein Schaden entstanden“. Denn die Kosten dafür würden erst im Nachhinein abgerechnet.

