Neubau der abgebrannten Bootshütten am Kochelsee geplant

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Ende März waren die drei Bootshütten am Kochelsee vollständig abgebrannt. Die Feuerwehr rückte sowohl von Land- als auch von Wasserseite an. © FFW Kochel am See

Das ist eine gute Nachricht: Die abgebrannten Bootshütten am Kochelsee sollen wieder aufgebaut werden. Das planen die Eigentümer. Das Landratsamt muss aber noch grünes Licht geben.

Schlehdorf – Ende März hatte ein Feuer die drei überregional bekannten malerischen Bootshütten am Kochelsee im Bereich von Schlehdorf zerstört. Sie waren zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Fotomotiv vor den Bergen. Nach wie vor ist unklar, warum es zu dem Brand gekommen ist, sagt Pressesprecher Alexander Huber vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die Ermittlungen sind in den letzten Zügen. Wahrscheinlich werde man die Ursache des Brands nicht bis ins kleinste Detail festlegen können. Eines ist aber sicher: „Es gibt keinerlei Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung“, sagt Huber.

Zehn Ruderboote zerstört

Die Hütten waren im Frühjahr vollständig niedergebrannt. Die zehn Ruderboote waren nicht mehr zu retten. Schon beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte standen die Bootshütten in Vollbrand. Bei dem außergewöhnlichen Einsatz wurde sowohl von Land als auch vom Wasser aus gelöscht. Sogar im See schwamm brennendes Treibgut. Dass die malerischen Hütten komplett niederbrannten, sorgte in der ganzen Region für Betroffenheit.

Ein malerisches Idyll: Die Bootshütten am Kochelsee waren immer ein beliebtes Fotomotiv. © Josefa Thusbass

Bürgermeister im Gespräch mit Eigentümern

Die gute Nachricht ist jedoch: Die drei kleinen Hütten sollen wieder aufgebaut werden. Schlehdorfs Bürgermeister Stefan Jocher hat Kontakt zu den zehn Eigentümern, die in den bekannten Bootshütten jeweils ein Boot liegen hatten. „Sie beabsichtigen, einen Bauantrag zu stellen“, berichtet Jocher auf Anfrage unserer Zeitung. Die Wassersportler seien „teils Schlehdorfer und teils ehemalige Schlehdorfer“, sagt der Bürgermeister.

Der See befindet sich im Eigentum des Freistaats Bayern. Das Landratsamt habe signalisiert, einen Neubau zu genehmigen, wenn die neuen Hütten genauso aussehen und groß sind wie die alten. Jocher rechnet damit, dass der Bauantrag noch im Laufe des Sommers bei der Gemeinde eingereicht wird. Das letzte Wort habe aber das Landratsamt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.