Neue Wohnungen am Schlehdorfer Kloster: Gemeinderat skeptisch

Von: Franziska Seliger

Blick in die Hofstelle der Klostergut-Genossenschaft: Im Laufe der nächsten Jahre sollen hier neue Wohnungen geschaffen werden. Dort, wo jetzt noch die Garagen stehen (Bildmitte), ist ein Neubau mit zehn Wohnungen geplant. Im ehemaligen Stall (re.) sollen unter dem Dach weitere zwei entstehen. © Seliger

Die „Klostergut Schlehdorf“-Genossenschaft möchte an ihrer Hofstelle am Kloster neuen Wohnraum schaffen. Doch der vorgelegte Plan stieß im Gemeinderat nur in einer reduzierten Form auf Zustimmung.

Schlehdorf – Die Genossen-schaft „Klostergut Schleh-dorf“ betreibt mittlerweile seit rund zehn Jahren die ehemalige Landwirtschaft des Klosters. Sie besteht aus der Hofstelle mit den Klostergär-ten, rund 55 Hektar land- und forstwirtschaftlicher Fläche sowie dem Karpfsee.

Wohnraum für aktive Unterstützer der Genossenschaft und ihrer ökosozialen Landwirtschaft.

2019 hat die Genossenschaft die Hofstelle hinter dem Klosterkomplex von den Missionsdominikanerinnen gekauft. Ende vergangenen Jahres dann auch die Flächen rund um den Karpfsee (wir berichteten). Aus der Hofstelle soll nun nach und nach ein vielfältiger Lebens-, Lern- und Arbeitsort mit festen Bewohnern, Gästegruppen, Hofladen, Café, Seminarhaus oder Gärtnerei werden. Wesentlich dabei ist die Schaffung von Wohnraum für aktive Unterstützer der Genossenschaft und ihrer ökosozialen Landwirtschaft.

Bereits 2017 hatte der Gemeinderat zur Umsetzung dieser Pläne ein Bebauungsplan-Verfahren auf den Weg gebracht, das bisher aber nicht abgeschlossen wurde.

Neuer Entwurf sieht 25 statt 16 Wohneinheiten vor

In der jüngsten Gemeinderatssitzung berieten die Räte nun über einen geänderten Entwurf des Bebauungsplans für das betroffene Areal an der Kirchstraße, durch den verschiedene neue Bereiche zum Wohnen entstehen sollen. Dieser neue Entwurf sieht – anders als ursprünglich gedacht – nun 25 statt 16 Wohneinheiten auf dem Areal vor, wie Stefan Jocher kritisierte. „Das ist für uns schon ein Unterschied“, betonte der Bürgermeister. Unter anderem deshalb, weil mehr Wohnungen auch mehr Kinderbetreuungsplätze bedeuteten – und hier ist die Situation für die Kommune derzeit eh angespannt.

Erhöhte Zahl diene nur als Puffer, sagen die Initiatoren

Manfred Gassner und Sebastian Kukula aus der Vorstandschaft der Genossenschaft versuchten zu beschwichtigen: 25 Wohneinheiten seien eigentlich gar nicht geplant. Diese Zahl habe lediglich einen „planungsrechtlichen Hintergrund“ und diene „als Puffer“, da man noch nicht genau wisse, wie man die Wohneinheiten auf die einzelnen Gebäude aufteilen könne. Vor diesem Hintergrund wolle man es der Gemeinde ersparen, den Bebauungsplan in einigen Jahren wieder ändern zu müssen.

Fakt ist, dass die Genossenschaft die Errichtung eines Neubaus plant. Dort, wo jetzt noch ein altes Garagengebäude steht, soll ein Haus mit zehn Wohneinheiten errichtet werden, so Gassner. Rund 20 Personen sollen dort leben.

„Langfristig sind nicht mehr als 18 bis 20 Wohnungen auf dem Gelände geplant“

Im bestehenden ehemaligen Stall gegenüber dieses Neubaus möchte die Genossenschaft zusätzlich zu den bereits vorhandenen zwei Wohnungen unter dem Dach vier weitere einbauen. Dadurch würde eine Gesamtzahl von 16 Wohneinheiten entstehen.

„Langfristig sind nicht mehr als 18 bis 20 Wohnungen mit einer Bewohnerzahl von maximal 30 bis 40 auf dem Gelände geplant“, versicherte Kukula, der bei dem Projekt als Planer und Architekt fungiert. Das Vorhaben seiner Genossenschaft solle für die Hofstelle verträglich bleiben.

Gemeinderat reagiert auf Erhöhung der Wohneinheiten mit Skepsis

Doch dass bis zu 25 Wohneinheiten entstehen könnten, wenn der Bebauungsplan in der vorgelegten Form erst einmal rechtskräftig wäre, stieß bei den Gemeinderäten auf einhellige Skepsis – und das nicht nur wegen der gemeindlichen Infrastruktur, sondern unter anderem auch wegen der schwierigen Zufahrtsituation über die Schiffbauerstraße, die Michael Wolff als „Nadelöhr“ bezeichnete. Außerdem würden im Falle von 25 Wohnungen etwa 50 Autos auf der Hofstelle parken. „Das wollen wir selbst nicht“, versuchte Kukula zu beruhigen. Deshalb arbeite man derzeit gemeinsam mit dem Cohaus an einem „Mobilitätskonzept“, um die Zahl der Fahrzeuge auf eines pro Wohneinheit zu beschränken.

Gremium stimmt nur abgespeckten Form zu

Nach längerer Diskussion sprach sich der Gemeinderat schließlich einstimmig dafür aus, den Bebauungsplan-Entwurf mit 16 Wohneinheiten zu befürworten.

Wie Gassner sagte, habe die Planung für den Neubau bereits begonnen. Bis 2024 soll er bezugsfertig sein. Zu den Kosten wollte er auf Nachfrage nichts sagen. Finanziert werden soll das Projekt über Bankdarlehen sowie über Genossenschaftsanteile, die derjenige kaufen müsse, der eine Wohnung mieten wolle. Im Raum stünden hier derzeit 1000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. „Diese Einlage bekommt man bei Auszug wieder ausbezahlt“, so Kukula. Als Mietpreis strebe man zwölf Euro pro Quadratmeter an. Allerdings seien alle diese Summen derzeit noch nicht in Stein gemeißelt.

