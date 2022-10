Ein ganz besonderer Preis für „Momo“ und seine „coolen Chefs“

Von: Franziska Seliger

Glückliche Preisträger: (v. li.) Hannes Brücher (Fachstelle Vielfalt Hilfe im Alter), Elisabeth Scharfenberg (Vorstandsmitglied Korian Stiftung), Dirk Spohd (Geschäftsführer Hilfe im Alter), Moritz Oehme, David Pende (Fachstelle Vielfalt Hilfe im Alter), Jörg Kahl (Einrichtungsleiter des Lindenhofs), Birgit Kennerknecht (Leitung Recruiting und Entwicklung Hilfe im Alter) sowie Petra Umlauf (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Hilfe im Alter) © privat

Der Träger des Schlehdorfer Pflegezentrums Lindenhof ist mit dem Korian-Stiftungsaward 2022 in der Kategorie „Vielfalt und Respekt in der Pflege“ ausgezeichnet worden. Wesentlichen Anteil an der Ehrung hatte dabei ein Mitarbeiter des Hauses: „Momo“ kam mit Downsyndrom zur Welt.

Schlehdorf – Vertreter der „Hilfe im Alter“ der Diakonie München rund um Einrichtungsleiter Jörg Kahl nahmen den „Deutschen Pflegepreis“, den die Stiftung heuer erst das zweite Mal verleiht, kürzlich in Berlin entgegen. Konkret mit dem Preis geehrt wurde der Träger „für sein Engagement bei der Inklusion von Mitarbeitenden mit Behinderung sowie der Integrationsbegleitung von ausländischen Pflegefachkräften“, wie Elisabeth Scharfenberg vom Stiftungsvorstand in ihrer Laudatio sagte.

Nicht fehlen bei der Preisverleihung durfte deshalb Moritz Oehme, der einen wesentlichen Anteil daran hat, dass sein Arbeitgeber den Preis erhalten hat. Denn der 21-jährige Schlehdorfer mit Downsyndrom arbeitet im Lindenhof als „Betreuungsassistent“. Als solcher hat „Momo“, wie er von seinen Kollegen gerne genannt wird, die Aufgabe, den knapp 50 Heimbewohnern, von denen viele an Demenz erkrankt sind, Zeit zu schenken.

Großes Lob für Momo

Die Heimatzeitung hatte bereits im Dezember vergangenen Jahres über diesen ganz besonderen Mitarbeiter im Lindenhof berichtet. Und aus dieser Berichterstattung heraus habe es sich nun ergeben, dass die „Hilfe im Alter“ den Pflegepreis der Korian-Stiftung erhalten habe, erklärt Herbert Meyer, der Opa des 21-Jährigen. Der Preis sei mit 2000 Euro dotiert.

Dass Moritz Oehme wichtigen Anteil daran habe, dass sein Haus mit dem Preis geehrt wurde, betont auch Benedikt Prölß von der Einrichtungsleitung des Schlehdorfer Pflegezentrums. Zwei Trophäen habe die Stiftung bei dem Festabend überreicht: Eine stehe jetzt in der „Hilfe im Alter“-Geschäftsstelle in München, die andere in Schlehdorf, denn: „Die hat in gewisser Weise der Moritz bekommen“, sagt Prölß und betont, wie wichtig der Pflegepreis für das gesamte Lindenhof-Team sei: „Für uns ist das eine unfassbare Wertschätzung für das, was wir, und vor allem der Moritz, leisten.“

Der 21-Jährige bei der Arbeit: Als „Betreuungsassistent“ ist es die Aufgabe von Moritz Oehme, die Bewohner des Schlehdorfer Pflegezentrums Lindenhofs zu beschäftigen, etwa mit Gymnastikübungen, mit Vorlesen oder mit Ballspielen wie hier auf dem Archivfoto mit Karin Jahnsohn. © Seliger / A

Große Freude

Moritz Oehme selbst freut sich riesig über die Auszeichnung. „Sprachlos“ sei er gewesen, berichtet er. „Der Preis ist eine große Ehre für mich“, sagt der junge Mann. Die Preisverleihung selbst sei „der schönste Tag in meinem Leben gewesen“. Was er daran besonders gut fand? „Dass mir so viele ganz fremde Leute zu diesem Preis gratuliert haben, und alle waren total nett zu mir.“ Aber bei der feierlichen Verleihung habe er auch an seine Kollegen in Schlehdorf denken müssen. „Weil die mir immer, wenn etwas schwierig war, geholfen haben. Und ich habe mir gedacht, dass ich ganz coole Chefs habe.“

Selbstbestimmtes Leben

In ihrer Laudatio betonte Scharfenberg von der Korian-Stiftung, wie wichtig es sei, Menschen mit Behinderung am regulären Arbeitsmarkt teilhaben zu lassen. Denn „ausgeschlossen zu sein vom regulären Arbeitsmarkt bedeutet auch in weiten Teilen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen zu sein“. Eine Arbeit zu haben, ermögliche behinderten Menschen finanzielle Unabhängigkeit und die Chance, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Mit der Einstellung von Moritz Oehme habe die „Hilfe im Alter“ einen „hoffentlich zukunftsweisenden Weg“ beschritten. Dass die Verantwortlichen dort zusammen mit den Mitarbeitern des Lindenhofs den Willen haben, auf einen Mitarbeiter mit Behinderung einzugehen, sei „bewundernswert“.

Sicherer Arbeitsplatz

Im Lindenhof möchte man Moritz Oehme nicht mehr gehen lassen, wie Prölß betont. War sein Arbeitsvertrag bisher befristet, so sei er zum 1. Dezember in eine unbefristete Anstellung umgewandelt worden. Die 2020 gegründete gemeinnützige „Korian-Stiftung für Pflege und würdevolles Altern“ hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Projekte und Initiativen in der Altenpflege und dem Gesundheitswesen zu unterstützen. Weitere Infos auf www.korian-stiftung.de.

