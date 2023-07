„Es fällt mir schwer, Euch gehen zu lassen“: Abschlussfeier der Realschule in Schlehdorf

Von: Franziska Seliger

Abschluss geschafft: Die Zehntklässler der Realschule St. Immaculata haben ihre Mittlere Reife bestanden. © Seliger

Die Realschule St. Immaculata in Schlehdorf verabschiedet 42 Absolventen. Schulleiter Manfred Ilitz findet warmherzige Worte trotz mancher Schwierigkeiten.

Schlehdorf – 42 Schülerinnen und Schüler und damit alle Jugendlichen der beiden zehnten Klassen der Realschule St. Immaculata in Schlehdorf haben am Freitag ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Bei elf von ihnen steht eine Eins vor dem Komma.

„Flower-Power“ – also das Motto der Hippies der 1960er/70er Jahre – hatten sich die Abschlussschüler als Motiv für ihre Abschlussfeier ausgesucht. Und so zierten bunte Blumen nicht nur den Kirchenraum von St. Tertulin beim morgendlichen Abschlussgottesdienst. Auch die Turnhalle, in der anschließend die Zeugnisverleihung stattfand, war mit Blumen und Luftballons liebevoll dekoriert.

Schulleiter Manfred Ilitz lieferte das Hippie-Motto eine Steilvorlage für seine „letzten Worte“ an die beiden Abschlussklassen. Er hielt eine sehr warmherzige und persönliche Rede für seine Absolventen, mit denen es die Lehrer freilich nicht immer leicht gehabt zu haben schienen, wie bei der Feier immer wieder anklang. Als „kleine Pflänzchen“ seien die Jugendlichen vor sechs Jahren an die Schule gekommen, erinnerte sich Ilitz. Jetzt seien alle zu „prächtigen Blumen“ erblüht, die in ihrer Zeit an der Schule eine „Atmosphäre der Liebe und Freundschaft“ geschaffen hätten.

Realschule St. Immaculata in Schlehdorf verabschiedet 42 Absolventen: Schulleiter beeindruckt

Der Schulleiter zeigte sich beeindruckt von dem „großen Herz für Bedürftige“ und dem Mitgefühl, das die Jugendlichen bei den verschiedenen karitativen Schulaktionen immer wieder gezeigt hätten. Und: „Ihr habt bewiesen, dass Ihr Herausforderungen meistern könnt. Ihr habt geblüht – auch in schwierigen Zeiten.“ Mit Blick in die Zukunft riet er den jungen Leuten: „Seid wild, frech und wunderbar. Verfolgt Eure Träume – auch, wenn der Weg steinig sein mag.“

Die Absolventinnen und Absolventen:

Klasse 10a: Eileen Bauer, Emanuel Böer, Juliana Christl, Ronja Fischer, Jakob Geiger, Niclas Jung, Anna-Maria Kontogiannis, Sladana Mrsic, Romy Mürnseer, Tobias Mürnseer, Emanuel Pohl, Maximilian Schilling, Melanie Sporrer, Alisa Tarasenko, Melanie Wagner, Moritz Wörle. Carolina Zaindl

Klasse 10b: Stefanie Bach, Luna Clahsen, Antonia Daser, Paulina Frgelcova, Florian Furtner, Lena Gabor, Emily Hauer-Schwarz, Moritz Helfert, Magdalena Horner (Note 1,5), Katie Kofler (1,08), Verena König, Anna Krippner, Lina Kupp, Franziska Mengel, Johanna Müller, Fiona Neumeier, Larissa Ollert, Johannes Schlag, Emilia Schönfeld, Finja Schorgg, Felicitas Schuldlos, Hannah Seliger, Sofia Streibl, Benedikt Wagner, Magdalena Wild (1,38).

Obwohl so mancher Lehrer den 42 Absolventen ein graues Haar mehr verdanken dürfte, ließen es sich die Pädagogen nicht nehmen, sich auf sehr persönliche Weise von ihren Schützlingen zu verabschieden. So hatten die beiden Klassenlehrerinnen Svenja Teepe und Susanne Geiger eigens einen kleinen Sketch passend zum Hippie-Motto einstudiert.

Und ein eigens für diesen Abschlussjahrgang gegründeter Lehrerchor – genannt „die Goldkehlchen“ – sang für die Schulabgänger genau das Lied, das die heutigen Zehntklässler vor genau einem Jahr für die damaligen Abschlussschüler gesungen hatten, wie Konrektorin Sylvia Geiger erklärte. „Ich hoffe, wir haben Euch damit eine Freude gemacht.“ Dass die Jugendlichen und ihre Pädagogen trotz so mancher Schwierigkeiten eine enge Beziehung hatten: Dafür sprachen auch die sehr individuellen Geschenke, die die Jugendlichen ihren Pädagogen überreichten.

Die Türen der Schule stünden ihnen immer offen, versicherte Schulleiter Ilitz und gestand: „Es fällt mir schwer, Euch gehen zu lassen.“ Denn: „Jeder von Euch hat einen einzigartigen Beitrag geleistet, der die Schule bunter gemacht hat (...) Danke, dass Ihr unsere Herzen mit Eurer Flower-Power berührt habt.“ (fn)

