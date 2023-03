Schlehdorf: Der Karpfsee ist verkauft

Kaufvertrag unterzeichnet

Die „Klostergut Schlehdorf e.G.“ hat einen Kaufvertrag für den Karpfsee unterzeichnet. Außerdem hat sie die Ende 2021 erworbenen Flächen rund um den See eigenen Angaben zufolge fast vollständig bezahlt.

Schlehdorf – Die Öko-Genossenschaft Klostergut Schlehdorf bewirtschaftet seit 2012 die ehemaligen landwirtschaftlichen Güter der Missionsdominikanerinnen. Neben der direkt am Kloster gelegenen Hofstelle, die die Genossenschaft bereits Ende 2020 gekauft hat, zählen zu diesen Gütern laut Manfred Gassner, eines von drei Vorstandsmitgliedern der Genossenschaft, 45 Hektar Grünland rund um den Karpfsee sowie der See selbst.

2,75 Millionen Euro fast vollständig bezahlt

Wie Gassner im Gespräch mit der Heimatzeitung mitteilt, habe die Genossenschaft nun den Kaufpreis nur für das Grünland in Höhe von 2,75 Millionen Euro fast vollständig bezahlt. Wie berichtet war ein entsprechender Notarvertrag zwischen den Ordensfrauen und der Genossenschaft bereits vor rund einem Jahr unterzeichnet worden.

Finanziert wurde der Erwerb des Grünlands laut Gassner unter anderem durch den Verkauf einiger Teilflächen in der Nähe des Eichsees an den Landesbund für Vogelschutz. „Diese Nebenflächen wurden für 500 000 Euro verkauft.“ Finanziert worden sei der Kauf der Grünflächen rund um den Karpfsee mit einem Bankkredit über 1,5 Millionen Euro sowie durch Mitgliederdarlehen in einer Höhe von derzeit 1,1 Millionen Euro. Über 70 Privatpersonen – alles Mitglieder der Genossenschaft – hätten sich beteiligt. Die Differenz zu den Gesamtkosten von rund 150 000 Euro sei über eine Zwischenfinanzierung vorgestreckt. Auch diese Summe soll langfristig über Mitgliederdarlehen finanziert werden, so Gassner. Er ist stolz, dass der Erwerb der Flächen gelungen ist. Viele hätten bezweifelt, dass die Genossenschaft das Land tatsächlich kaufen könne.

Karpfsee Kaufpreis: 100 000 Euro

„Zusätzlich haben wir vor kurzem auch den Kaufvertrag für den Karpfsee im Zentrum der Flächen abgeschlossen“, informiert Gassner weiter. Der vereinbarte Kaufpreis betrage 100 000 Euro. Bezahlt sei der Preis für den See aber noch nicht. „Mit den Missionsdominikanerinnen ist vereinbart, dass der Kaufpreis erst Ende November 2023 fällig wird.“

Der Genossenschaft sei künftig der Natur- und Artenschutz im See sowie drumherum am wichtigsten. Der Karpfsee sowie seine Sumpf- und Uferbereiche mit einer Gesamtfläche von rund zehn Hektar seien Lebensraum für seltene oder bedrohte Arten. „Diese Flächen sollen im naturschutzverträglichen Rahmen auch für umweltpädagogische Angebote genutzt werden.“ Für den See selbst käme eine „sanfte Befischung“ in Frage, um einen gesunden Nährstoffkreislauf zu gewährleisten. Das den See umgebende Land wolle die Genossenschaft „vor Spekulation schützen und langfristig bewahren“. Die schon bestehende „zukunftsfähige regenerative Landwirtschaft“ solle ausgebaut werden. Dieser Prozess sei bereits angelaufen, so Gassner. Unter anderem sei die Herde von Murnau-Werdenfelser-Rindern – laut dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) eine der ältesten Rinderrassen der Welt – vergrößert worden. Auch die bestehenden Mitmach- und Bildungsangebote will die Genossenschaft mit ihren aktuell knapp 250 Mitgliedern ausbauen.