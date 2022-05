Schlehdorf: Dorfladen vor unsicherer Zukunft

Von: Franziska Seliger

Rechenschaftsbericht im Festsaal des Schlehdorfer Klosters: Bürgermeister Stefan Jocher informierte bei der Bürgerversammlung über anstehende Projekte und vorhandene Probleme in der Kommune. © Franziska Seliger

Für die Nahversorgung in Schlehdorf ist der Dorfladen wichtig. In der Bürgerversammlung berichtete Bürgermeister Stefan Jocher, dass der Pächter gekündigt hat.

Schlehdorf – Von B wie Baugebiet über D wie Dorfladen bis zu T wie Tourismus reichte die Themenpalette, über die der Schlehdorfer Bürgermeister Stefan Jocher in der Bürgerversammlung am Freitagabend Rechenschaft ablegte – im Eiltempo. Nach nicht einmal einer Stunde war die Versammlung beendet.

Kindergarten Schlehdorf kann keine Kinder aus Nachbargemeinden mehr aufnehmen

Dabei war es keineswegs so, dass der Bürgermeister nichts Interessantes zu berichten gehabt hätte –im Gegenteil. Schon das erste größere Thema – die Situation im gemeindlichen „Kinderhaus“ – war durchaus von öffentlichem Interesse. Wie Jocher mitteilte, steige die Zahl der darin betreuten Kinder „deutlich“ an. Derzeit werde die Einrichtung von 57 Kindern besucht. Wegen des starken Anstiegs der Geburtenzahlen sei es mittlerweile „nicht mehr möglich, Kinder aus Nachbargemeinden neu bei uns aufzunehmen“. Trotz des erst kürzlich eröffneten Krippen-Anbaus stoße das Kinderhaus bereits wieder „räumlich an seine Grenzen“.

Dass eine Initiative nun einen Waldkindergarten eröffnen wolle, sei deshalb sehr willkommen, sagte Jocher. Mittlerweile habe das Kreisjugendamt grünes Licht für die Betriebserlaubnis signalisiert. „Wenn alles nach Plan läuft, kann der Waldkindergarten zum September seinen Betrieb aufnehmen“, so Jocher. Dadurch werde der Gemeindekindergarten entlastet „und eine bauliche Erweiterung kann zunächst verschoben werden“.

280 Anfragen nach einem Platz im Seniorenheim Schlehdorf

Auch in der Grundschule steige die Zahl der beschulten Kinder an, und die angebotene Mittagsbetreuung werde immer mehr genutzt.

Was das örtliche Seniorenheim betrifft, dessen Neubau erst im Sommer 2019 eingeweiht wurde, so sei das Haus mit seinen 54 Plätzen derzeit „voll belegt“. Von diesen 54 Bewohnern kämen acht aus Schlehdorf und Großweil. Als „erschreckend“ bezeichnete es der Bürgermeister, dass seit dieser Eröffnung insgesamt rund 280 Anfragen nach einem Platz im Heim „mangels Kapazität nicht bedient werden konnten“, da die Versorgungssituation mit Pflegeplätzen auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen „sehr angespannt“ sei.

Whisky-Erlebniswelt Schlehdorf: Baubeginn nächstes Jahr

Was die Dokumentation der umfangreichen Ausgrabungen betrifft, die rund fünf Jahre im Vorfeld des Neubaus stattgefunden hatten, so sei diese nach wie vor nicht beendet. Ein Abschlussbericht liege dem Zweckverband des Seniorenheims – bestehend aus den Gemeinden Schlehdorf und Großweil – nach wie vor nicht vor. Dieser sei nun für Ende Mai zugesagt, so Jocher. Was mit den Ausgrabungsgegenständen passieren soll, würden die Zweckverbandsräte – also Gemeinderäte aus den beiden Kommunen – nach Vorlage der Abschlussdokumentation entscheiden.

Was die geplante Whisky-Erlebniswelt betrifft, die im Gewerbegebiet gebaut werden soll, so wolle der Bauherr dafür noch in diesem Jahr den Bauantrag einreichen. „Baubeginn wäre dann im nächsten Jahr“, so Jocher.

Nicht realisiert werden soll dagegen das geplante Baugebiet „Unterau West“. Wegen der „extrem gestiegenen Baulandpreise“, so Jocher, sei zu befürchten, dass die eigentliche Zielgruppe für dieses Areal – nämlich junge, einheimische Familien – nicht erreicht werden könne. Deshalb seien die Planungen für die rund 35 Bauplätze vorerst „auf Eis gelegt“ worden. Ebenso der Bau einer Mehrzweckhalle. Dieses Projekt an der Schule müsse aufgrund der Finanzlage der Kommune noch einige Jahre warten. Angesichts der Vielzahl an Projekten, die die kleine Kommune in den vergangenen Jahren umgesetzt habe – Beispiel Krippenneubau oder Schulsanierung – sei er aber zuversichtlich, dass auch die Halle realisiert werden könne.

Zwei Interessenten für Nachfolge im Dorfladen Schlehdorf

Schon jetzt wieder in Fahrt kommen soll dagegen der Breitbandausbau im Dorf. Vermutlich schon in der nächsten Gemeinderatssitzung werde man entscheiden, ob die Kommune Firmen unterstützen werde, die Glasfaser kostenlos bis in die Häuser verlegen wollen.

Nach einem kurzen Blick auf die erfreuliche Tourismusbilanz – der Ort verzeichnet für seine Größe bei den Übernachtungszahlen ein „hohes Niveau“, so Jocher – ging er noch auf das derzeitige Sorgenkind von Schlehdorf ein: den gemeindlichen Dorfladen. Dessen Zukunft bereite derzeit Probleme, da der aktuelle Pächter nach knapp vier Jahren den Pachtvertrag gekündigt habe. Derzeit gebe es zwei Interessenten – aus Kochel sowie aus Schlehdorf – welche die Wirtschaftlichkeit des Ladens derzeit prüfen würden. Ausgang ungewiss. Aber: „Die Familie aus Kochel ist sehr interessiert“, zeigte sich Jocher optimistisch. Erst wenn man keinen Pächter findet, wolle sich die Gemeinde über ein genossenschaftliches Modell für den Betrieb des Dorfladens Gedanken machen. Denn: „Ohne Laden wäre es schon zach bei uns.“

