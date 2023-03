Schlehdorf: Nächste Großprojekte im Visier

Von: Franziska Seliger

Die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze durfte Bürgermeister Stefan Jocher von Vize-Landrat Klaus Koch (re.) entgegennehmen. © Gemeinde

Neue Mehrzweckhalle, Neubau des Bauhofs und Ausweisung neuer Baugebiete: Die Liste an Themen, die in Schlehdorf angepackt werden sollen, ist lang. In der Bürgerversammlung gab Bürgermeister Stefan Jocher einen Überblick.

Schlehdorf – Da wäre zum einen das Feuerwehrgerätehaus. Das ehemalige Lagerhaus der Raiffeisenbank wird seit 1998 von der Feuerwehr genutzt und muss laut Bürgermeister Stefan Jocher nun dringend umgebaut werden. Ziel der Maßnahme sei es unter anderem, dem gestiegenen Platzbedarf der Wehr gerecht zu werden. „Für die Planungen wurde bereits ein Auftrag erteilt“, informierte Jocher in seiner Rede, die der Heimatzeitung vorliegt. Wegen eines Versehens hatte die Presse keine Einladung zur Bürgerversammlung erhalten. Was den Gerätehaus-Umbau betriff, hofft Jocher, „dass wir die Maßnahme in diesem Jahr durchführen können“. Zu den Kosten könne er derzeit noch nichts sagen. Diese würden im Zuge eines Bauantrags ermittelt, der derzeit erstellt werde.

Die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde Schlehdorf verlieh Stefan Jocher in der Bürgerversammlung an Gottfried Poschenrieder (re.). © Gemeinde

Das Feuerwehrgerätehaus steht laut Jocher ganz oben auf der Prioritätenliste – gefolgt vom Bau einer Mehrzweckhalle für den Schulsport und Veranstaltungen. Bis wann die Planungen dafür aufgenommen werden können, hänge nach den großen Investitionen der Vorjahre – etwa dier Schulsanierung und der Krippen-Neubau – von den finanziellen Möglichkeiten der Kommune ab. Da sich die Rücklagen aber wieder kontinuierlich erholten, sei er zuversichtlich, dass das Großprojekt Mehrzweckhalle „bald angegangen werden kann“.

Rang 3: Neubau eines gemeindlichen Bauhofs

Auf Rang drei der Prioritätenliste findet sich der Neubau eines gemeindlichen Bauhofs sowie – etwas weiter unten – der Kauf eines neuen Feuerwehrfahrzeugs und der Bau eines Kreisverkehrs zum Gewerbegebiet. „In welchem Zeitraum dies alles umgesetzt werden kann, ist allerdings völlig offen, da wir hier über erhebliche Investitionssummen im Bereich von mehreren Millionen Euro sprechen“, stellte Jocher klar.

Was den Bau der seit rund sieben Jahren geplanten Whisky- Erlebniswelt betrifft, habe der Gemeinderat den Bauantrag kürzlich abgesegnet. „Soweit das Landratsamt die Baugenehmigung erteilt, hat der Eigentümer sechs Monate Zeit, mit den Bauarbeiten zu beginnen und diese innerhalb von zwei Jahren fertigzustellen.“ Erfülle er diese Fristen nicht, habe die Gemeinde die Möglichkeit, das Grundstück zum damaligen Kaufpreis von 99 Euro je Quadratmeter zurückzukaufen.

Bauantrag für Whisky-Welt abgesagnet

In der Versammlung ging Jocher auch auf die zwei geplanten Baugebiete ein: Was das Areal westlich der Unterauer Straße betrifft, sei „noch nicht ausverhandelt“, in welchem Umfang die Gemeinde hier Flächen erwerben kann, um sie vergünstigt an einheimische Familien weiterzugeben. Beim Baugebiet Unterau-Ost ziehe sich das Verfahren derzeit „wegen erheblicher Einsprüche von Anliegern“ in die Länge.

Ins Stocken geraten scheint auch der hochwassersichere Ausbau der Kohllaine. Die von der Gemeinde vorgeschlagene Ausbau-Variante liege derzeit beim Wasserwirtschaftsamt Weilheim zur Prüfung, so Jocher. Die Behörde wolle das Ergebnis in der nächsten Gemeinderatssitzung vorstellen. Als sehr erfreulich bezeichnete der Bürgermeister die Entwicklung des Tourismus in Schlehdorf. „Im vergangenen Jahr stiegen die Übernachtungszahlen auf einen neuen Rekord von rund 38 500 an“, sagte Jocher.

Eine „deutliche Trendwende“ zeichne sich in der örtlichen Grundschule ab. Seien es im Schuljahr 2018/2019 nur 78 Kinder gewesen, die an den beiden Schulstandorten in Schlehdorf und Großweil unterrichtet wurden, seien es aktuell 111 Schüler. Im Schuljahr 2025/2026 werde die Schülerzahl auf 161 steigen. „Dann sind alle Klassenräume in den beiden Schulgebäuden voll belegt“, sagte Jocher. Er ging noch einmal auf die erfolgte Generalsanierung des Schulgebäudes mit Gesamtkosten in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro ein. Etwa 783 000 Euro davon trage die Gemeinde. Der Rest werde über Zuschüsse finanziert, die vom Freistaat aber noch nicht voll ausbezahlt worden seien.

9 Asylbewerber und 20 Ukraine-Kriegsflüchtlinge aktuell in Schlehdorf

Zur Flüchtlingssituation teilte der Rathauschef mit, dass in Schlehdorf derzeit 19 Asylbewerber und 20 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine leben. Letztere seien alle privat untergebracht. Zum Abschluss seiner Rede verlieh der Bürgermeister Gottfried Poschenrieder die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde. Unter anderem war Poschenrieder 24 Jahre Mitglied des Gemeinderats, 31 Jahre Kommandant der Schlehdorfer Feuerwehr und 40 Jahre Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Vize-Landrat Klaus Koch überreichte Stefan Jocher für 18 Jahre als Bürgermeister die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze des Bayerischen Innenministeriums.

