Schlehdorf: Waldkindergarten ist genehmigt

Von: Franziska Seliger

Auf dieser Grafik wird der geplante Standort dargestellt. Das Grundstück gehört der Gemeinde. © Bayernatlas/WaWiKi

Der geplante Waldkindergarten „WaWiKi“ in Schlehdorf ist genehmigt. Nach einem Ortstermin gab das Kreisbauamt nun grünes Licht für das Projekt. Im September soll der Kindergarten eröffnen. Einige freie Plätze gibt es noch.

Schlehdorf – Erst Anfang Februar war der Plan, einen Wald- und Wiesenkindergarten „WaWiKi“ in Schlehdorf zu gründen, öffentlich geworden (wir haben berichtet). Knapp sechs Monate später hat das Kreisbauamt im Landratsamt Bad Tölz nun die Baugenehmigung für das Vorhaben erteilt, wie Bürgermeister Stefan Jocher in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag informierte. „Damit sind wir jetzt ein gutes Stück weiter“, zeigte sich Jocher erfreut über die behördliche Zustimmung. In den vergangenen Monaten hatte es nämlich nicht danach ausgesehen. Von der Gründung des „WaWiKi“ profitiert auch die Gemeinde, indem die neue Einrichtung den gemeindlichen Kindergarten sowie die Krippe entlastet. Ohne diese zusätzliche Betreuungsmöglichkeit müsste die Kommune beide Einrichtungen wegen der vielen Kinder im Ort schon in Kürze erweitern.

Gespräch und Ortstermin mit Behörde

Trägerverein ist der Förderverein des Klosterguts Schlehdorf in Zusammenarbeit mit Engagierten aus dem Ort. Wie Anna Halemba, eine der Mitinitiatorinnen des Projekts auf Nachfrage erläutert, habe vergangene Woche ein Ortstermin mit der zuständigen Baujuristin des Landratsamtes sowie weiteren Mitarbeitern der Tölzer Behörde und Vertretern der Gemeinde am geplanten Standort des „WaWiKi“ stattgefunden. „Sie wollten sich ein Bild machen und sehen, ob es baurechtlich möglich ist“, so Halemba. Auch die Plätze, zu denen die Kinder bei ihren Tagesausflügen gehen werden, hätten sich die Teilnehmer angesehen. Fazit des Ortstermins auf dem gemeindeeigenen Grundstück in der Nähe der Reuterbühlerstraße, wo der Bauwagen für den Kindergarten aufgestellt werden soll: „Der Bauantrag wird genehmigt“, so Halemba. Der Gemeinderat hatte dazu bereits in seiner Sitzung im April grünes Licht gegeben.

Bauwagen wird noch hergerichtet

Wie Halemba berichtet, sei das pädagogische Konzept bereits fertig gestellt. Der benötigte Bauwagen werde in Kürze geliefert. „Er wurde neu für uns gebaut – aber nur die Außenschale.“ Schon nächste Woche soll am Klostergut der Innenausbau in Eigenleistung starten, damit der Wagen, der als Aufenthaltsraum dienen soll, pünktlich zum neuen Kindergartenjahr im Herbst fertig ist. Wie Halemba sagt, sollen am Montag, 5. September, die ersten Kinder mit ihrer Eingewöhnung im neuen „WaWiKi“ beginnen.

Eltern müssen mit anpacken

Was das Personal betrifft, so habe man eine Leitung in Teilzeit sowie eine Betreuungskraft in Vollzeit bereits gefunden. Gebraucht werde aber noch eine weitere pädagogische Fachkraft, die in Teilzeit im „WaWiKi“ arbeiten möchte – also beispielsweise ein Erzieher oder eine Kinderpflegerin. Halemba betont, dass es sich bei der Einrichtung um eine Elterninitiative handele. Das bedeute, dass Eltern, die ihre Kinder hier betreuen lassen möchten, monatlich rund zehn Stunden Arbeit in der Einrichtung leisten müssten; beispielsweise Reinigungsarbeiten oder Organisatorisches. Zahlreiche Kinder seien bereits angemeldet. „Es gibt aber noch ein paar wenige Plätze.“ Derzeit werde außerdem daran gearbeitet, Integrationsplätze zu schaffen.

Ausbau geplant

Bevorzugt sei der Waldkindergarten natürlich für Kinder aus Schlehdorf gedacht. Seien Plätze frei, würden aber auch Kinder aus den umliegenden Gemeinden gerne genommen. Starten will die Einrichtung im Herbst zunächst mit „zwölf bis 15 Kindern“. Langfristig sollen aber 18 betreut werden. Das pädagogische Konzept kann man sich unter www.wawiki.de herunterladen. Wer sich für einen Betreuungsplatz interessiert oder sich als pädagogische Fachkraft bewerben möchte, kann per Mail an kontakt@wawiki.de mit den Verantwortlichen in Kontakt treten.

