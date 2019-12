Schlehdorf wird Grundschule sanieren

Die Gemeinde Schlehdorf wird 2020 die Sanierung der Grundschule anpacken - und eventuell entsteht auch ein Mehrzweckraum für Vereine.

Schlehdorf - In Schlehdorf steht die Generalsanierung der Grundschule ganz oben auf der Agenda von Bürgermeister Stefan Jocher, der bei der Kommunalwahl im März wieder antritt. Der Bürgermeister rechnet mit Kosten in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro, denn auch die komplette Elektrik ist ein Sanierungsfall. Zudem denkt die Gemeinde an den Anbau eines Mehrzweckraums, den die Schule gleichzeitig als Turnraum benutzen kann. Der jetzige Raum ist nicht mehr zeitgemäß, und die Turnhalle der Realschule kann nicht mitbenutzt werden. Dieser Raum könnte dann auch für die Mittagsbetreuung der Schüler verwendet werden sowie für Vereine zur Verfügung stehen. „Da müssen wir aber schauen, was der Haushalt zulässt“, sagt Jocher.

Konkret in den Planungen ist die Gemeinde bei der Errichtung einer Holzpelletsanlage, die alle kommunalen Gebäude versorgen soll. Kosten: 350 000 Euro. Untergebracht im Heizölraum der Schule, sollen von dort Kindergarten und Schule sowie Rathaus, Feuerwehr-Gerätehaus sowie der Dorfladen mit Nahwärme versorgt werden. Schlehdorf ist die einzige Gemeinde im Loisachtal ohne Kinderkrippe. Das soll sich ändern. Die Kommune plant eine Gruppe, die in einem Gebäude angrenzend an den Kindergarten untergebracht wird. Einen Entwurf gibt es schon, jetzt muss noch der Grundstückstausch zur Realisierung des Projekts vollzogen werden, sagt Jocher. Dann geht’s ins Bauverfahren. „Ich wünschte, wir könnten die Krippe schon zum Herbst 2020 eröffnen“, sagt Jocher. Aber bezugsfertig werde sie sicher erst 2021.

