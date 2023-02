Schlehdorfer Feuerwehr-Vorsitzender legt nach 40 Jahren Amt nieder

Abschiedsfoto: (v. li.) Schriftführer Christian Syrowatka, Beisitzer Alexander Promberger, Kreisbrandmeister Benedikt Mattern, 1. Vorstand Alexander Offner, Ex-Kassier Toni Strein, Ehrenkommandant Gottfried Poschenrieder, Beisitzer Christian Offner, Beisitzer Peter Heinritzi, 2. Vorstand Thomas Freisl, Kassier Jean von Redwitz und Kreisbrandrat Erich Zengerle. © rs

Es ist das Ende einer Ära: Gottfried Poschenrieder legt nach 40 Jahren im Amt seine Tätigkeit bei der Feuerwehr nieder. Nachfolger wird Alexander Offner.

Schlehdorf – Die 144. Generalversammlung der Schlehdorfer Feuerwehr wurde zur Abschiedsveranstaltung für Gottfried Poschenrieder. Der Ehrenkommandant legte sein Amt als 1. Vorstand nieder. Nach 31-jähriger Tätigkeit als Kommandant und nach 40 Jahren im Vorstand bedankte sich Poschenrieder bei all seinen Wegbegleitern. „Es war eine lange und schöne Zeit“, sagte er.

Zu seinem Nachfolger als 1. Vorstand wurde Alexander Offner gewählt, ihm zur Seite steht als 2. Vorstand Thomas Freisl. Schriftführer bleibt Christian Syrowatka. Toni Strein jun. legte das Amt des Kassiers nieder, für ihn wurde Jean von Redwitz gewählt. Beisitzer sind Christian Offner, Peter Heinritzi und Alexander Promberger. Anton Strobl bleibt als Fähnrich ebenso im Amt wie die Begleiter Florian Poschenrieder und Markus Krauter. Weiterhin Kassenprüfer sind Florian Helfert und Anton Gaisreiter jun..

220 Einsatzstunden im Jahr 2022

Feuerwehrkommandant Christian Offner berichtete über die Einsätze im vergangenen Jahr, darunter den Brand der Bootshütten am Kochelsee. Insgesamt verzeichnete die Schlehdorfer Wehr 220 Einsatzstunden. Nebenbei wurden noch Schulungen absolviert. Die Gruppenführer besuchten die „Interschutz“ in Hannover, eine Leitmesse für den Feuerwehr- und Katastrophenschutz. „Es war ein spannender Tag für uns alle“, so Offner. Für das Frühjahr 2023 ist eine kleine Werbekampagne in Planung.

Bürgermeister Stefan Jocher lobte die Feuerwehr für ihren sparsamen Umgang mit Steuergeldern. „Die Löschwasserversorgung rund um das Kloster wird in der nächsten Zeit ertüchtigt“, kündigte er an. „Drei Löschwasserbrunnen sind hierfür geplant.“ Zudem stehen im Feuerwehrhaus Umbauarbeiten an. „Es soll ausreichend, aber finanziell verträglich sein“, erklärte Jocher. Zu Poschenrieders Abschied sagte er nur so viel: „Für Dich, Gottfried, gibt es eine Ehrung seitens der Gemeinde in einem anderen Rahmen.“

„Feuerwehr ist mehr denn je gefordert“

Kreisbrandrat Erich Zengeler drückte der Schlehdorfer Wehr ebenfalls seinen Dank aus und unterstrich das gute Miteinander von Gemeinde und Feuerwehr. Kreisbrandmeister Benedikt Mattern aus Benediktbeuern stellte sich neu vor und erklärte: „Ich möchte kein Überkommandant sein.“ Vielmehr sehe er sich als Unterstützer, Mittler und Vermittler – wenn gewünscht auch für die kommunalen Vertreter.

Matterns Vorgänger im Amt, Hanns-Frank Seller, richtete zum letzten Mal das Wort an die Schlehdorfer Kameraden. „Wir hatten hier eine gute Zeit und eine gute Kooperation“, sagte er, „Schlehdorf ist exponiert und hat Riesenobjekte. Klosterbräu, Kloster, Seniorenheim, landwirtschaftliche Gebäude und Unterau, ein Brennpunkt bei Hochwasser. Es ist gut, dass man die Fahrzeuge aufgemöbelt hat, da das Einsatzspektrum zunimmt. Die Nachbarschaftshilfe befindet sich im Rückgang, somit ist die Feuerwehr mehr denn je gefordert.“ (Rosa Sporer)

