St. Tertulin auch 2019 noch Baustelle

Bereits seit einigen Jahren kann die Schlehdorfer Pfarrkirche wegen Renovierungsarbeiten nicht genutzt werden. Auch heuer müssen die Gläubigen an Weihnachten in die Schwesternkapelle des Klosters ausweichen. Wann die Arbeiten abgeschlossen sind, ist unsicher.

Schlehdorf – Seit Jahren ist die Pfarrkirche St. Tertulin wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen für die Gläubigen gesperrt (wir berichteten). Viel ist in dieser Zeit schon passiert, aber abgeschlossen ist das Projekt noch lange nicht.

Wie Peter Aumann, Bereichsleiter Hochbau beim Staatlichen Bauamt Weilheim aufzählt, wurde im abgelaufenen Jahr unter anderem die Dachsanierung in wesentlichen Teilen abgeschlossen; ebenso die Sanierung der Südfassade und die Fassadensanierung der oberen Bereiche der Türme. Dadurch konnten zumindest schon einmal die Gerüste im Innenhof sowie teilweise die Gerüste an den Türmen entfernt werden. Außerdem, so Aumann, sei mit den Putzarbeiten an der Westfassade begonnen worden.

Im Kircheninneren sei die Restaurierung der Raumschale „auf einem guten Weg“. Unter anderem seien Stuckatur und Putzarbeiten „zum Großteil abgeschlossen“. Was die Restaurierung der Deckengemälde betrifft, sei mit Reinigungs- und Entsalzungsarbeiten begonnen worden. Im Laufe der nächsten zwei Jahre sollen zumindest die Hauptarbeiten abgeschlossen werden. Sind die Fassadensanierung sowie die Restaurierung der alten Fenster abgeschlossen, könne das Außengerüst entfernt werden. Auch die Sanierung der Raumschale sowie der Deckenfresken werde noch Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem müssten der Brandschutz ertüchtigt und die Elektrik überarbeitet werden. Darüber hinaus gebe es noch Arbeiten an der Ausstattung und den Gemälden zu erledigen – das seien mitunter lediglich Reinigungsarbeiten, aber auch notwendige Sanierungsmaßnahmen. „Bei geeigneten Rahmenbedingungen ist ein Ende der Hauptarbeiten Ende 2020 oder zu Beginn 2021 möglich“, schätzt Aumann.

Und ab wann kann die Kirche wieder genutzt werden? „Nächstes Jahr bauen wir innen noch voll“, so Aumann. Theoretisch könnten aber vermutlich ab Ende nächsten Jahres wieder Gottesdienste gefeiert werden – auch wenn dann noch Gerüste im Innenraum stünden.

Pfarrer Christian Hermann will sich aber noch nicht festlegen, ab wann er in St. Tertulin wieder Messen abhalten will. Dass müsse er erst noch mit der Kirchenverwaltung besprechen, ließ er auf Nachfrage mitteilen. Seit den Sanierungsarbeiten dürfe seine Pfarrgemeinde die Schwesternkapelle des Klosters nutzen. Dafür sei man sehr dankbar. Dort werde auch heuer Weihnachten gefeiert. Franziska Seliger