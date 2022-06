Schlehdorfer Landwirt will Solarpark bauen

Von: Franziska Seliger

Teilen

Mit 1,5 Hektar Fläche und einem Megawatt Leistung ist die geplante Anlange vergleichbar mit jener zwischen Penzberg und Bichl. Symbo © Marcus Brandt/Dpa

Eine Freiflächen-Fotovoltaik-Anlage möchte ein Landwirt in Schlehdorf auf eigenem Grund errichten. Der Gemeinderat zeigte sich in seiner jüngsten Sitzung dem Vorhaben aufgeschlossen gegenüber.

Schlehdorf – Philipp Jocher möchte auf seinem landwirtschaftlichen Grund im Bereich Reuterbühl in Schlehdorf unweit des Gewerbegebiets eine Freiflächen-Fotovoltaik-Anlage errichten. „Vorerst“ wie er sagt auf einer Gesamtfläche von 1,5 Hektar. „Da kommt ein Megawatt Leistung drauf“, erklärte der 30-jährige Landwirt aus Schlehdorf im Anschluss an die jüngste Gemeinderatssitzung, bei der die Gemeinderäte über sein Vorhaben berieten. Denkbar sei aber, so Jocher weiter, dass der Solarpark später erweitert werde.

Mit 1,5 Hektar Fläche und einem Megawatt Leistung wäre seine Anlage in etwa mit der vergleichbar, die sich kurz vor Penzberg aus Richtung Bichl kommend auf der linken Straßenseite befindet.

1,5 Hektar Fläche geplant

Wie Jocher weiter erläuterte, ist die Fläche, auf der der Solarpark entstehen soll, nicht einsehbar, und es führten weder Wander- noch Radwege vorbei. Niemand könne sich deshalb von der Anlage gestört fühlen. Jocher, der auf seinem Hof zwischen dem Klosterort und dem benachbarten Großweil gelegen rund 200 Kühe hält, nutzt das Areal derzeit intensiv zur Produktion von Gras und Heu für seine Tiere. Wird der Solarpark gebaut, möchte er auf eine extensive Bewirtschaftung umstellen und rund um die Solarflächen seine Kühe und Kälber weiden lassen. Der Betrieb sei auf 20 Jahre angelegt. Mit seinem Vorhaben, sagte Jocher, wolle er einerseits Energie erzeugen und diese ins allgemeine Netz einspeisen. Andererseits wolle er mit seinem Solarpark einen Beitrag für den Umweltschutz leisten und zeigen, dass auch Bauern, die eine intensive Landwirtschaft betrieben Naturschutz wichtig ist.

Gemeinderat zeigt sich aufgeschlossen

Der Schlehdorfer Gemeinderat zeigte sich in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag dem Vorhaben gegenüber aufgeschlossen. Um es zu realisieren, so erläuterte der Zweite Bürgermeister Werner Mest – Erster Bürgermeister Stefan Jocher war als Onkel von Philipp Jocher persönlich betroffen – müsse ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden sowie der Flächennutzungsplan geändert werden. Auch eine artenschutzrechtliche Prüfung sei notwendig, um auszuschließen, dass seltene und schützenswerte Tiere auf dem Gelände leben. Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus. „Irgendwo muss die Energie her kommen“, kommentierte Leonhard Huber. Die Kosten für das Verfahren werde der Landwirt tragen, so Mest. Philipp Jocher hofft, auf einen Baubeginn im kommenden Jahr.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.