Schlehdorfer Pfarrkirche: Musikalisches Kleinod erwacht zu neuem Leben

Von: Christiane Mühlbauer

Der Schlehdorfer Organist Matthias Strobl (24) engagiert sich für die Fortsetzung der Konzertreihe. © arp

Ein Kleinod erwacht wieder zum Leben: In Schlehdorf wird nach der Renovierung der Pfarrkirche St. Tertulin die Konzertreihe „Orgelherbst“ fortgesetzt. Das Instrument ist außergewöhnlich und steht im Zusammenhang mit dem Kloster Rottenbuch.

Schlehdorf – Dass Künstler schon vor Beginn einer Konzertreihe beim Veranstalter anrufen, weil sie „unbedingt dieses Instrument spielen wollen“, kommt nicht so häufig vor. Doch Matthias Strobl hat in den vergangenen Tagen diese Erfahrung gemacht, berichtet der Vorstand des neu gegründeten Vereins „Klang Kunst Kultur Schlehdorf“ lächelnd und voller Freude.

Denn dass die Schlehdorfer Thoma-Orgel nach fast zehn Jahren Pause aufgrund der Renovierungsarbeiten in der Kirche wieder bespielbar ist, hat sich unter Organisten in Windeseile herumgesprochen. Und: „Auf zwei meiner Mails hatte ich nach 15 Minuten eine Zusage der Künstler“, freut sich Strobl. Er hofft, dass sich die Wiederaufnahme der Konzertreihe auch rasch unter Konzertbesuchern herumspricht. In den Jahren von 2000 bis 2013 kamen sie aus der ganzen Region, um den besonderen Klang des Instruments zu hören.

1783 wurde die Orgel in der Kirche St. Tertulin gebaut

Die Orgel in St. Tertulin wurde 1783 von Franz Thoma aus Aitrang (Landkreis Ostallgäu) gebaut. Den Auftrag hatte er erhalten, als er die Tochter des bekannten Orgelbauers Balthasar Freywis geheiratet hatte. Freywis wiederum baute unter anderem die prächtige Orgel in der Klosterkirche in Rottenbuch. Mit der Heirat übernahm Thoma dessen Werkstatt. 1783, also im Jahr der Orgelweihe in Schlehdorf, starb Freywis. „Es ist davon auszugehen, dass er in der Zeit davor an dieser Orgel noch mitgewirkt hat“, sagt Strobl.

Weil man noch den barocken Originalklang hören kann, ist die Schlehdorfer Thoma-Orgel etwas Besonderes. © arp

Wie im Kloster Rottenbuch, handelt es sich in Schlehdorf um eine Denkmalorgel. Von 1998 bis 2000 fanden – auf Initiative des damaligen Schlehdorfer Pfarrers Pater Maurus Scheurenbrand – umfangreiche Restaurierungsarbeiten an dem Instrument statt, um den Originalklang aus der Barockzeit wiederherzustellen. Im Anschluss wurde mit großem Erfolg die Konzertreihe etabliert. Doch mit den Renovierungsarbeiten in St. Tertulin musste sie dann 2013 beendet werden.

Frisch sanierte Kirche soll wieder mit kulturellem Leben gefüllt werden

Die Wiederaufnahme der Reihe besprach der Pfarrgemeinderat vor einigen Monaten bei einer Klausurtagung, als es darum ging, wie man die sanierte Kirche auch wieder mit kulturellem Leben füllen könne, berichtet Strobl. So wurde der Verein „Klang Kunst Kultur Schlehdorf“ aus der Taufe gehoben. Strobl engagiert sich als Vorstand. Der 24-jährige Schlehdorfer ist derzeit der Organist und studiert in München Musik auf Lehramt für Gymnasien. Die Thoma-Orgel kennt er aus seiner Zeit als Ministrant unter Pater Scheurenbrand. „Eigentlich wollte ich das Spielen gar nicht lernen, aber der Pater meinte, ich würde gut Klavier können. Und jetzt macht mir das Orgelspielen große Freude“, sagt Strobl.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei

Mit viel Engagement bemüht er sich nun um die Konzertreihe. Wie früher auch, soll der „Orgelherbst“ aus vier Konzerten an den September-Sonntagen bestehen, jeweils um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Strobl freut sich, dass Künstler aus den vergangenen Jahren so großes Interesse zeigen. Aus organisatorischen Gründen gibt es heuer aber nur zwei Konzerte: Am 11. September ist Josef Still, Domorganist in Trier, zu Gast, und am 25. September das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble unter der Leitung von Thomas Rothfuß. „Für 2023 haben wir auch schon alle vier Künstler gebucht“, sagt Strobl. Es kommt unter anderem der Organist der Basilika in Ottobeuren.

Weitere Informationen über die Bedeutung der Orgel und die geplanten Konzerte im Internet auf www.klangkunstkultur-schlehdorf.de