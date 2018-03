Schlehdorfer Seniorenheim soll heuer fertig werden

Die Sanierung der Schule sowie der Neubau der Brücke in Unterau und des Seniorenheims waren wichtige Themen in der Schlehdorfer Bürgerversammlung. Laut Rathauschef Stefan Jocher (li.) wird der Zweckverband Schlehdorf-Großweil die Kosten für die archäologischen Grabungsarbeiten weitestgehend selbst tragen müssen.

Bürgerversammlung

Projekte hat die kleine Gemeinde Schlehdorf im vergangenen Jahr einige angestoßen. Über den Stand der Dinge und was für heuer geplant ist, informierte Bürgermeister Stefan Jocher am Donnerstag in der Bürgerversammlung.