Schlehdorfer Waldkindergarten: Eröffnung für September geplant

Von: Franziska Seliger

Wie hier in Holzkirchen soll es auch in Schlehdorf eine Wald-Kindergartengruppe geben. © tp

Die Pläne zur Gründung eines Waldkindergartens in Schlehdorf werden immer konkreter. Wichtige Weichen sind mittlerweile gestellt. Klappt alles wie geplant, soll die Einrichtung im September öffnen.

Schlehdorf – Einen Waldkindergarten möchte der Förderverein des Klosterguts Schlehdorf in Zusammenarbeit mit engagierten Eltern im Dorf aufbauen. Nachdem der Gemeinderat in seiner Februarsitzung dieses Vorhaben bereits grundsätzlich begrüßt hatte, stimmten die Räte in ihrer jüngsten Sitzung nun einstimmig dem Bauantrag zum Aufstellen eines Bauwagens zu.

Auch der Errichtung von drei Stellplätzen sowie eines aus Sicherheitsgründen notwendigen Zauns erteilte das Gremium das gemeindliche Einvernehmen.

Bauwagen soll Unterschlupf bei schlechtem Wetter bieten

Aufgestellt werden soll der Bauwagen, der den Kindern als Unterschlupf bei schlechtem Wetter dienen soll, auf einem gemeindeeigenen Grundstück in der Nähe des Breitenlaichgrabens, wie Bürgermeister Stefan Jocher in der Sitzung ausführte. Wegen des Grabens sei auch der Bau des Zauns notwendig, so Jocher.

Wie der Bürgermeister auf Nachfrage erläuterte, sei der Pachtvertrag mit der Gemeinde bereits unterzeichnet. Ursprünglich planten die Initiatoren, den Wagen auf einem Grundstück der „Klostergut Schlehdorf“-Genossenschaft auf dem so genannten Jungviehhügel an der Reuterbühlerstraße aufzustellen. Dieses hatte der Gemeinderat jedoch bereits bei seiner Diskussion im Februar als schlechter geeignet befunden – unter anderem deshalb, weil es für den Rettungswagen schwerer zu erreichen ist.

Biotoilette ergänzt den Bauwagen

Wie Jocher erläuterte, sei der Verein derzeit dabei, eine Art Bauwagen zu erwerben. Dabei handele es sich um eine einstige Schießbude, wie sie bei Volksfesten verwendet werde. Diese Art des Bauwagens biete mehr Platz als andere Wagen dieser Art, so Jocher.

Leonhard Helfert merkte in der Sitzung an, einige Anwohner hätten ihn angesprochen und Bedenken bezüglich der sanitären Anlagen des geplanten Waldkindergartens geäußert. „Sie haben Angst, dass Klopapier in der Wiese rumliegt“, sagte Helfert. Wie Jocher erläuterte, planten die Initiatoren, eine Biotoilette aufzustellen. „Das ist ein Dixiklo auf Biobasis“, so der Bürgermeister. Er betonte aber, man werde die sanitäre Situation im Auge behalten und schauen, wie sie sich im Alltagsbetrieb bewähre.

Einige Anwohner haben Bedenken wegen des Waldkindergartens

Auch Michael Wolf gab die Bedenken von Anwohnern weiter: Einige seien von dem Vorhaben „gar nicht begeistert“, so Wolf. Es bestehe die Sorge von Grundstücksbesitzern, die Kinder könnten durch die landwirtschaftlichen Wiesen laufen. Auch hier versprach Bürgermeister Jocher, die Gemeinde werde diese Sorgen ernst nehmen und beobachten, wie sich die Situation entwickele. Jocher betonte aber auch, dass die Gründung eines Waldkindergartens für die Gemeinde von Vorteil sei. „Für uns ist es zweifellos eine Unterstützung.“ Ohne diese neue Einrichtung müsste die Kommune „über kurz oder lang“ den gemeindeeigenen Kindergarten erweitern. „Und da wäre es mit einem fünfstelligen Betrag nicht getan.“

Kommune will Kindergarten mit maximal 20.000 Euro unterstützen

Wie Jocher sagte, sei auch die Defizitvereinbarung zwischen dem Förderverein als rechtlichem Träger und der Gemeinde mittlerweile unterzeichnet. Mit maximal 20 000 Euro pro Jahr wolle die Kommune den Waldkindergarten unterstützen.

Nun muss noch das Landratsamt den Bauantrag genehmigen. Jocher hofft, dass das bis Juni geschehen wird. Auch die Genehmigung vom Kreisjugendamt sei noch nicht erteilt. Er sei aber zuversichtlich, dass der Waldkindergarten zum neuen Kindergartenjahr im September öffnen kann. Der Start ist laut Mark Rochlus von der „Klostergut“-Genossenschaft mit zwölf Kindern und zwei Erzieherinnen geplant. Im Laufe der Zeit könnte die Einrichtung auf rund 20 Kinder und drei Betreuerinnen erweitert werden.

