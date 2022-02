Whiskey-Destillerie „Schlehwerk“: Baubeginn schon im Herbst?

Projekt in Schlehdorf

Nachdem sie jahrelang ein theoretisches Konstrukt war, könnte nun noch heuer mit dem Bau der Getreidemanufaktur mit Whiskey-Destillerie im Schlehdorfer Gewerbegebiet begonnen werden. Der Gemeinderat jedenfalls hat dafür nun den nächsten Schritt getan.

Schlehdorf – Mehrere Jahre feilt der Iffeldorfer Christian Heinrich nun schon an seinen Plänen für eine Getreidemanufaktur mit Whiskey-Destillerie in Schlehdorf. Zahlreiche Umplanungen hat das Bauvorhaben mit dem Namen „Schlehwerk“ in dieser Zeit erfahren. Nachdem die Gemeinderäte im vergangenen Sommer mehrheitlich Heinrichs aktuelle Planung abgesegnet hatten, wurde in den vergangenen Wochen das Verfahren zur Änderung des geltenden Bebauungsplans für das Areal weitergeführt. Wie Bürgermeister Stefan Jocher am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte, ist eine Änderung des Bebauungsplans deshalb notwendig, weil im Gewerbegebiet im derzeit geltenden Bebauungsplan kein Einzelhandel zulässig sei. Heinrich wolle in seiner Manufaktur aber eigene Produkte verkaufen.

Keine Kritik mehr im Gemeinderat: Entwurf liegt für vier Wochen öffentlich aus

Nachdem während der vergangenen Wochen ein Entwurf zur Bebauungsplanänderung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange ausgelegen hatte, wurden die eingegangenen Stellungnahmen dazu nun vom Rat abgewogen. Wichtige Anregungen waren allerdings keine dabei. Auch massive Kritik wurde keine geäußert.

Wie Jocher erläuterte, muss der Entwurf nun erneut für vier Wochen öffentlich ausgelegt werden. Auch ein Umweltbericht müsse noch erarbeitet und beigelegt werden. Im Anschluss wird der Gemeinderat die eingegangenen Stellungnahmen erneut abwägen, bevor das Gremium einen Satzungsbeschluss fassen und die Änderung des Bebauungsplans gültig werden kann. „Dann kann er theoretisch anfangen“, sagte Jocher zu einem möglichen Baubeginn für das „Schlehwerk“. Dafür müsse Heinrich jedoch noch einen Bauantrag einreichen. Jocher rechnet damit, dass Heinrich diesen Antrag etwa im Mai vorlegen wird. Soweit er informiert sei, so Jocher, plane der Iffeldorfer im Herbst mit dem Bau zu beginnen – ein recht „sportliches Ziel“, wie Jocher findet. Heinrich selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Auch eine Kapelle ist geplant

Wie er sich das Gebäude vorstellt und was er darin plant, hatte Heinrich dem Gemeinderat bereits im vergangenen Sommer erläutert. Daran habe sich nichts geändert, so Jocher. Geplant sind in der mehrstöckigen Brauerei und Destillerie unter anderem ein Gastronomie- sowie ein Produktionsbereich. Außerdem ein großer Veranstaltungsraum im Obergeschoss sowie eine Art Kapelle, die für „Hausmessen“ und als Meditations- und Gebetsraum dienen soll. Einige der Gemeinderäte hatten sich zuletzt kritisch zu dem Vorhaben geäußert. Unter anderem befürchten sie eine Konkurrenz für die bereits vorhandenen Gastronomiebetriebe im Dorf (wir haben berichtet).