Schlehdorfer Gemeinderat Andreas Schnetzer legt sein Mandat nieder

Von: Franziska Seliger

Andreas Schnetzer hat seinen Rücktritt eingereicht. © Ewald J.Scheitterer

Im Schlehdorfer Gemeinderat steht ein Wechsel bevor: Andreas Schnetzer möchte aufhören. Die nächste Sitzung ist an diesem Donnerstag.

Schlehdorf – Knapp drei Jahre saß Andreas Schnetzer für die Freien Wähler Schlehdorf-Unterau im Gemeinderat. In dieser Zeit fiel er in den Sitzungen durchaus durch rege, aber stets sachliche Wortmeldungen auf. Nun hat der 56-Jährige seinen Rücktritt eingereicht. In der Sitzung am kommenden Donnerstag, 2. Februar, hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung über die Annahme des Rücktrittsgesuchs zu entscheiden.

Wie Bürgermeister Stefan Jocher auf Nachfrage erklärt, wolle Schnetzer, der im Cohaus Schlehdorf arbeitet, „aus persönlichen Gründen“ sein Mandat niederlegen. Schnetzer nachfolgen könnte die gelernte Schneidermeisterin und Nebenerwerbs-Landwirtin Annemarie Schwarz. Sie soll in der Sitzung als Nachrückerin bestimmt und als neues Mitglied im Gemeinderat vereidigt werden, so Jocher. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Sitzungssaal.

