Seligsprechungsprozess von Bruder Hilarius geht in entscheidende Phase

Der Schlehdorfer ging als Missionar nach Nordkorea und starb dort auf grausame Weise.

Schlehdorf– Er war gelernter Wagner, verstand sich aufs Schlosserhandwerk und arbeitete zudem als Krankenpfleger. Und mit seinen „großen, klobigen Händen“ vollbrachte er erstaunliche Feinarbeiten, hat ihn eine Mitschwester beschrieben. Die Rede ist von Bruder Hilarius Hoiß aus Schlehdorf-Unterau. Am heutigen Freitag werden vom zuständigen Bischof in Südkorea aus die Akten im Seligsprechungsprozess für 36 Märtyrer auf den Weg nach Rom gehen. Damit geht die sogenannte „römische Phase“ im Verfahren für die „Märtyrer von Tokwon“ nach zwölf Jahren in die wohl entscheidende Phase.

Bruder Hilarius wurde als Benedikt Hoiß 1888 in Schlehdorf-Unterau geboren. Der vielseitige Handwerker trat 1907 ins Benediktinerkloster St. Ottilien ein und wurde 1911 in die Mission nach Südkorea geschickt. Von dort aus wechselte er nach Nordkorea und baute dort mehrere Missionsstationen auf. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Einzug des Kommunismus in Nordkorea war auch das Ende der christlichen Missionsarbeit in Nordkorea gekommen. Im Mai 1949 wurde das Kloster Tokwon von der kommunistischen Geheimpolizei besetzt. Um die 70 Personen wurden verhaftet. Bruder Hilarius wurde mit anderen Brüdern und Mitschwestern aus St. Ottilien, Tutzing, Münsterschwarzach sowie anderen Klöstern in das Lager Oksadog gebracht. Der Schlehdorfer Bruder war, so schildern es Leidensgenossen, nach langem Martyrium ohnehin schon durch Durchfall geschwächt, als er am 12. Dezember 1950 an Erschöpfung starb. Für die insgesamt 36 Nordkorea-Märtyrer wurde 2008 der Seligsprechungsprozess eröffnet.

Es handelt sich um ein sehr langwieriges Verfahren. Die Sache der Märtyrer vertritt dabei der sogenannte Postulator, P. Willibrord Driever von St. Ottilien. Nach Recherchen und Zeugenbefragung vor Ort wurde ein umfassendes Dossier erarbeitet, das nun nach Rom geht. Seine Aufgabe sei nun, sagte gestern P. Willibrord, mit der kritischen und fundierten Zusammenfassung aller prozessualen Dokumente und Zeugenaussagen gegenüber der Kongregation nachzuweisen, dass die theologischen Kriterien für ein Martyrium erfüllt sind.

Wie lange der Prozess noch dauert, könne er unmöglich sagen. Er hoffe aber schon, dass er seine Aufgabe, zu der er vom zuständigen Bischof in Südkorea berufen und vom Vatikan bestätigt wurde, in einem Jahr abgeschlossen habe.

