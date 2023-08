Solarpark in Schlehdorf nimmt nächste Hürde

Von: Patrick Staar

Ein 1,5 Hektar großer Solarpark soll am Reuterbühl in Schlehdorf entstehen. Symbo © DPA

In Schlehdorf soll eine Photovoltaik-Freiflächen entstehen. Im Gemeinderat hat das Projekt nun die nächste Hürde genommen.

Schlehdorf – Grünes Licht für den Solarpark am Reuterbühl in Schlehdorf: Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung geschlossen zu, änderte den Flächennutzungsplan und genehmigte den Bebauungsplan. Die Behörden und Verbände haben ebenfalls keine Einwände gegen das Projekt.

Zwischen den Solarflächen sollen Kühe und Kälber weiden

Wie berichtet möchte Philipp Jocher auf seinem landwirtschaftlichen Grund im Bereich Reuterbühl unweit des Gewerbegebiets eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten. Der Solarpark soll 1,5 Hektar groß werden und ein Megawatt Leistung bringen. Eine spätere Erweiterung ist denkbar. Jocher, der auf seinem Hof rund 200 Kühe hält, nutzt das Areal derzeit intensiv zur Produktion von Gras und Heu für seine Tiere. Wird der Solarpark gebaut, möchte er auf eine extensive Bewirtschaftung umstellen und rund um die Solarflächen seine Kühe und Kälber weiden lassen.

Da Bürgermeister Stefan Jocher als Onkel von Philipp Jocher persönlich betroffen ist, leitete Zweiter Bürgermeister Werner Mest die Sitzung und verlas die Stellungnahmen der Behörden und Verbände. „Die Öffentlichkeit wurde beteiligt, hat sich aber nicht zu Wort gemeldet“, sagte Mest schmunzelnd. Keine einzige Stellungnahme von Bürgern sei zwischen dem 3. März und 4. April bei der Gemeinde eingegangen.

Auch von den Fachbehörden regt sich kein Widerstand

Auch von den sogenannten „Trägern öffentlicher Belange“ gab’s kaum Resonanz. 27 wurden angeschrieben, von zwölf kam keine Antwort und zehn hatten keine Einwände. Die Naturschutzbehörde habe „mit vielen Worten“ darauf hingewiesen, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden müssen. Am 21. Juni hatten die Behörden-Vertreter die Fläche besichtigt und nichts gefunden, was gegen den Solarpark spricht, so Mest: „Sie haben nur festgelegt, in welchem Bereich Hecken angepflanzt werden sollen.“ Dem Amt für Landwirtschaft war wichtig, dass mit dem Grund und Boden sparsam umgegangen wird, vom Landratsamt kam der grundsätzliche planungsrechtliche Hinweis, dass vorrangig Flächen wie stillgelegte Industriegebiete für Solarparks genutzt werden sollen: „Aber davon haben wir auch nicht allzu viele“, kommentierte Mest. So stimmte der Gemeinderat der Änderung des Flächennutzungsplans zu.

Denkmalamt weist auf „Brandopferplätze der Spät- und Endlatènezeit“ hin

Zur Änderung des Bebauungsplans bekam die Gemeinde ähnliche Hinweise. Als bemerkenswert empfand Werner Mest die Stellungnahme des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, wonach es im Umfeld „Brandopferplätze der Spät- und Endlatènezeit“ gebe und möglicherweise Bodendenkmäler vorhanden sind. „Wisst Ihr, was die Spät- und Endlatènezeit“ ist?“, fragte der stellvertretende Bürgermeister grinsend in die Runde. „Ich hab’ gegoogelt – das war die Zeit von 450 vor Christus bis Christi Geburt – also keine Bodendenkmäler kaputt machen.“ Die Räte nahmen es zur Kenntnis und billigten die Pläne.

Erst vor wenigen Tagen war in Greiling der Solarpark ans Netz gegangen.

