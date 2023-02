Starke Kritik an Postkarten-Aktion mit Falsch-Nachrichten

Mit dieser Postkarte, auf deren Rückseite die falsche Nachricht verbreitet wird, dass in der Region Dörfer geräumt werden müssen, will Künstler Martin Schuster die Bevölkerung „irritieren“. Weitere Karten werden in Kürze in Benediktbeuern, Bichl und Penzberg verteilt.

Loisachtal

Von Christiane Mühlbauer schließen

Eine provokante Postkarten-Aktion sorgt im Loisachtal für Diskussionsstoff. Der Künstler Martin Schuster will sie nicht als Faschingsscherz verstanden wissen, sondern zum Nachdenken über die Klimakrise anregen. Bürgermeister finden die Art und Weise geschmacklos.

Schlehdorf/Kochel am See – 500 Haushalte, vor allem in Schlehdorf und Kochel sowie im Bereich Murnau, haben seit Anfang Februar eine Postkarte bekommen. Auf der Vorderseite sieht man eine Fotomontage: Die Kirche von Iffeldorf vor Gebirgskulisse mit einem Schaufelradbagger, wie er beim Braunkohleabbau zum Einsatz kommt. Der Bagger ist mit einem gelben Kreuz durchgestrichen – jenes Symbol, das auch beim Protest vor dem abgerissenen Dorf Lützerath verwendet wurde. Es ist das Zeichen von Klimaaktivisten in Anspielung auf den „Tag X“.

Falsch-Nachricht: Orte sollen geräumt werden

Auf der Rückseite steht ein Text, der sich an Ministerpräsident Markus Söder richtet, denn an ihn soll man diese Karte schicken. Der Text lautet: „Sehr geehrter Herr Ministerpräsident! Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen ist zu uns hier durchgesickert, dass die Kraftwerksbetreiber Uniper und RWE mit Genehmigung der bayerischen Staatsregierung planen sollen, den Kohlebergbau im Oberland wieder aufzunehmen. Dazu müssten Orte wie Großweil, Iffeldorf, Schlehdorf, Penzberg und Kochel zumindest teilweise geräumt werden, wie jetzt in Lützerath geschehen. Wir bitten Sie deswegen, diesen Plan zu stoppen und anstatt dessen mehr Windkraftwerke zu ermöglichen, Photovoltaik zu fördern etc., denn wir haben ja nur diesen einen Heimatplaneten.“

Künstler: „Wollen durch Irritationen das gesellschaftliche Miteinander stärken“

Was zuerst klingt wie ein Faschingsscherz, ist den Initiatoren allerdings ernst. Hinter dem Projekt, das man im Internet auf www.zusammenkunst.com findet, stehen der aus Murnau stammende Künstler Johannes Volkmann und Martin Schuster aus Schlehdorf. Sie verstehen sich laut Volkmann aus „Zusammenkünstler“, die „im öffentlichen Raum durch Irritationen das gesellschaftliche Miteinander konstruktiv stärken wollen“, sagt Volkmann über die grundsätzliche Arbeit.

Die Postkarten-Aktion verantwortet Martin Schuster. Die 500 Postkarten hat er selbst verteilt, weitere 500 sollen in Kürze folgen und in Benediktbeuern, Bichl und Penzberg eingeworfen werden. Schuster findet, dass es mit der Energiewende im Oberland zu langsam vorangeht. Er habe bewusst den Bezug zu Uniper, die ja das Walchenseekraftwerk in Kochel betreiben, hergestellt. „Denn Uniper verantwortet in Nordrhein-Westfalen Kohlekraftwerke.“

„Karte könnte möglicherweise missverstanden werden“

„Wir müssen hier mehr tun“, sagt der Schlehdorfer. Deshalb aber er auch die Vorgehensweise gewählt, den Abriss von Dörfern zu thematisieren. Angesprochen darauf, dass er Fake-News (Falsche Nachrichten) verbreite, sagt Schuster, dass die Karte „möglicherweise missverstanden werden könnte“. Das sei für ihn „schwierig aufzufangen“. Er gehe aber davon aus, dass den Bürgern, wenn sie sich darüber unterhalten würden, „schon klar wird, dass das nicht stimmt“. Dieses Risiko, sagt Schuster, gehe er ein.

Er wünscht sich, dass in der Region mehr für die Energiewende getan werde – etwa durch Photovoltaik-Felder wie jetzt in Schlehdorf geplant oder durch Windkraft. Außerdem sollten die Gemeinden und Bürgermeister mehr tun, beispielsweise Bürgertreffs einrichten, auf denen man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen kann. Auf seine Aktion habe er bislang positive Rückmeldungen erhalten, sagt Schuster. „Manche reagieren erst erschrocken, aber dann entwickelt sich immer ein Gespräch.“

Uniper: „Unverantwortlich, Bürger mit falschen Aussagen zu erschrecken“

Die Bürgermeister von Schlehdorf und Kochel sowie das Unternehmen Uniper verurteilen die Aktion. „Mit Entsetzen haben wir diese ,Postkarten‘ zur Kenntnis genommen“, sagt Theodoros Reumschüssel, Pressesprecher von Uniper. „Die auch unserem Unternehmen unterstellten Vorhaben sind aus der Luft gegriffen. Es gibt keine solchen Absichten oder Planungen.“ Aus seiner Sicht ist es „unverantwortlich, Bürger mit solchen falschen Aussagen aufzuschrecken und zu verunsichern“. Mit der Aktion würden „demokratische Institutionen und Unternehmen verunglimpft und beschädigt“, so Reumschüssel.

Bürgermeister aus Schlehdorf und Kochel verurteilen Aktion scharf

Schlehdorfs Bürgermeister Stefan Jocher spricht von einem „absolut abwegigen Blödsinn“ in Bezug auf die Wiederaufnahme von Tagebau im Loisachtal. „Die Aktion verunsichert nur. So erreicht man die Leute nicht.“ Auch für Kochels Bürgermeister Thomas Holz wurde eine Grenze überschritten. „Der Zweck heiligt nicht alle Mittel“, sagt er. Mit einer Fotomontage Angst zu schüren und Lützerath als Beispiel zu verwenden, sei „nicht sonderlich sensibel und unpassend in der jetzigen Zeit“, findet Holz.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.