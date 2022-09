Vor Start des Wald- und Wiesenkindergartens Schlehdorf: Bangen bis zuletzt

Von: Franziska Seliger

Etwa zwei Monate hat der Ausbau des Bauwagens gedauert. Pünktlich zum Start des neuen Wald- und Wiesenkindergartens in Schlehdorf an diesem Montag steht er nun am dafür angedachten Platz. Das freut (v. li.): Bürgermeister Stefan Jocher, Anna Halemba, Ulla Haas, Mark Rochlus und Alexander Halemba. © Franziska Seliger

Es war eine Zitterpartie bis fast zum Schluss. Denn bis vor wenigen Tagen war nicht klar, ob der Wald- und Wiesenkindergartens in Schlehdorf würde starten können.

Schlehdorf – In den vergangenen zwei Monaten wurde kräftig gewerkelt am Klostergut in Schlehdorf. Mitglieder des dortigen Fördervereins, der zugleich auch Trägerverein des neuen Wald- und Wiesenkindergartens (WaWiKi) ist, haben einen alten Bauwagen, der eigens aus Dresden hertransportiert wurde, so hergerichtet, dass er künftig als eine Art Gruppenraum für die kleinen WaWiKi-Besucher dienen kann. Unter anderem wurden kleine Möbel besorgt, eine Kuschelecke eingebaut und eine Garderobe gezimmert.

Wald-und Wiesenkindergarten Schlehdorf: „Es kann losgehen“

Auch über eine Heizung verfüge der Bauwagen nun, berichtet Anna Halemba, eine der Organisatorinnen des Projekts. Mittlerweile steht der Bauwagen auf einer gemeindeeigenen Grünfläche in der Nähe des Karpfsees und wartet auf seine kleinen Besucher. Die ersten Kinder beginnen an diesem Montag hier ihr neues Kindergartenjahr. „Es kann tatsächlich losgehen“, sagte Mark Rochlus von der „Klostergut Schlehdorf e. G.“ am Freitag auf Nachfrage des Tölzer Kurier sichtlich erleichtert.

Denn bis dato hatte der WaWiKi keine Betriebserlaubnis von der zuständigen Fachstelle des Landratsamtes Bad Tölz erhalten. Voraussetzung dafür, so Rochlus, sei nämlich eine Baugenehmigung für das Aufstellen des Bauwagens als Schutzraum gewesen – doch die habe das Kreisbauamt bisher nicht erteilt gehabt. Erst vergangene Woche habe die Baubehörde grünes Licht gegeben. Bis dahin, so Halemba, hätten weder die Eltern gewusst, ob sie an diesem Montag ihre Kinder in die neue Einrichtung würden bringen können, noch wussten die neuen Mitarbeiter, ob sie ihre Arbeitsstelle planmäßig würden antreten können.

Erleichterung bei Initiatoren des Wald- und Wiesenkindergartens Schlehdorf

Nachdem nun Baugenehmigung und Betriebserlaubnis vorliegen, sei die Erleichterung bei allen groß, sagt Rochlus. An diesem Montag werden in den neuen Wald- und Wiesenkindergarten zunächst vier Kinder zwischen drei und sechs Jahren einziehen – für die Eingewöhnungsphase. Eines dieser Kinder belege einen so genannten Inklusionsplatz (i-Platz), so Rochlus. Alle Kinder kämen aus Schlehdorf. In zwei Wochen kämen dann vier weitere Kinder aus Schlehdorf, Großweil und Ohlstadt dazu. Bis zu 18 Kinder könne die Einrichtung im Laufe der Zeit aufnehmen.

Betreut werden sie hier wochentags täglich von 8 bis 14 Uhr von Ulla Haas. Die zweifache Mutter aus Bad Kohlgrub hat die pädagogische Leitung der Einrichtung inne. Ihr zur Seite stehen eine Erzieherin sowie zwei Assistenzkräfte.

Aus Erfahrungen in der Natur fürs Leben lernen

Die 35-Jährige hat Erfahrung mit dem Konzept Waldkindergarten. Wie sie berichtet, habe sie unter anderem in Uffing und Murnau in solchen Einrichtungen gearbeitet. Bei der Betreuung der Kinder werde man sich „am Jahreslauf orientieren“, sagt sie.

Das heißt, der tägliche Aufenthalt in der Natur werde sich am Wetter und an den Jahreszeiten orientieren. Vor allem Ausflüge in die Umgebung des Bauwagens stünden auf dem Programm. Bei diesen sollen die Kleinen durch ihre Erfahrungen in der Natur fürs Leben lernen. Ausgerüstet mit Becherlupe, Schnitzmesser und Co. sollen die Buben und Mädchen Flora und Fauna nach Herzenslust erforschen können. „Die Einrichtung ist eine große Chance, die Kinder wieder mehr mit der Natur zu verbinden“, betont Haas. Zudem werde ihr Immunsystem durch den täglichen Aufenthalt draußen robuster. Um Vorschulkinder gut auf die Einschulung vorzubereiten, solle ein „enger Kontakt“ zur örtlichen Grundschule gepflegt werden.

Bedenken der Grundeigentümer

Die Bedenken einiger Grundstückseigentümer, die Kinder könnten ihre Wiesen zertrampeln und Unrat liegen lassen, nimmt Halemba ernst und versichert, eine gute Kommunikation mit diesen Eigentümern „ist uns ein großes Anliegen“.

Klassisches Spielzeug gebe es kaum, sagt Halemba. Im Bauwagen seien aber schon Bücher und Malsachen vorhanden – zum Zeitvertreib bei schlechtem Wetter. Und wenn es mal gar zu greislich wird draußen – etwa bei Orkanvorhersage? Dann hat die Gemeinde einen Schutzraum in der Schule zur Verfügung gestellt.

